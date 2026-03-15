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19:20 - Les défis socio-économiques de Villecroze et leurs implications électorales Dans les rues de Villecroze, les élections s'achèvent. Dotée de 1 090 logements pour 1 504 habitants, la densité de la ville est de 73 habitants par km². Ses 196 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 469 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (60,83%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 38,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 31,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 385,05 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Villecroze incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Villecroze : des élections marquées par la poussée RN Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière municipale à Villecroze en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 31,57% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 57,96% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 30,34% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 54,02% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 42,58% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 53,32% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Villecroze aux municipales ? Aux municipales de 2020, la participation à Villecroze avait culminé à 37,45 % à la fin du premier round, un taux inférieur aux 44,7 % du pays. C'étaient 394 votants qui s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé un grand nombre d'électeurs. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 76,83 %. La mobilisation atteignait pour sa part 57,57 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,26 %, contre seulement 54,03 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent former une zone relativement attachée au vote face aux moyennes nationales. Pour cette municipale 2026, cette contingence à Villecroze sera en définitive essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Villecroze lors des dernières élections ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Villecroze. Lors des élections européennes, le podium à Villecroze s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,58%), à la première place devant Valérie Hayer (11,42%) et Raphaël Glucksmann (11,42%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Villecroze avaient ensuite placé en tête Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 53,32% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 21,35%. Les votants expédiaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, qui sera privée de second tour

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Villecroze ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villecroze voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 17,93%. Lors de la finale de l'élection à Villecroze, les électeurs accordaient 57,96% pour Marine Le Pen, contre 42,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Villecroze portaient leur choix sur Philippe Schreck (RN) avec 30,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,02% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Impôts locaux à Villecroze : un sujet brûlant avant les municipales 2026 ? À Villecroze, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 185 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 028 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 28,69 % en 2024 (contre 13,20 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 268 100 euros en 2024. Une somme loin des 580 850 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,99 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Villecroze ? Les résultats des élections municipales il y a six ans à Villecroze ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Villecroze continuons ensemble' a sans surprise obtenu 336 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Villecroze, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'intérêt cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité. La liste des candidats (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.