Résultat municipale 2026 à Villecroze (83690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villecroze a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villecroze, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villecroze [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent VAGH
Vincent VAGH (16 élus) SIAN VILLECROZE 		516 60,07%
  • Vincent VAGH
  • Elisa BALBIS
  • Andres JURADO
  • Estelle PONS
  • Gregory LOPEZ
  • Martine FAYAUBOST
  • Frederic GODANO
  • Meguy LESGOURGUES
  • Bertrand BUTIN
  • Florence N'GUYEN VAN-KY
  • François DEVAUX
  • Anna KRUMERAC
  • Benoit MAHERAULT
  • Sylvie DARONNE-BOVIS
  • Farid BOUGJDI
  • Vanessa HAAS
Pierre CONSTANS
Pierre CONSTANS (3 élus) VILLECROZE AU COEUR 		343 39,93%
  • Pierre CONSTANS
  • Béatrice MALVACHE
  • Jean Vincent VALBONETTI
Participation au scrutin Villecroze
Taux de participation 74,92%
Taux d'abstention 25,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 884

Source : ministère de l’Intérieur

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