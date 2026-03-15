Résultat municipale 2026 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric LEMONNIER
Frédéric LEMONNIER (22 élus) vrcl 		949 50,64%
  • Frédéric LEMONNIER
  • Marie-Annick BRIAND
  • Frédéric JOUIN
  • Liliane GARNIER
  • Damien PELOSO
  • Ophélie LEVÉZIEL
  • Alexandre IVAIN
  • Martine LANEZ
  • Francis LANGELIER
  • Séverine GONZALEZ
  • Thierry POIRIER
  • Marion CHAMPION
  • Pascal DARTOIS
  • Camille PIGEON
  • Lionel LAUNER COSIALLS
  • Claudie PORÉE
  • Florent LENOUVEL
  • Camille LOREILLE
  • Benoit LECELLIER
  • Delphine SALTET
  • Thibaut TARDIF
  • Delphine LARUE
Charly VARIN
Charly VARIN (7 élus) Ensemble, un nouveau souffle pour Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 		925 49,36%
  • Charly VARIN
  • Manuella LAVOLÉE
  • Nicolas GUILLAUME
  • Véronique BOURDIN
  • Philippe PAILLETTE
  • Morine BRIOT
  • Kévin MADELAINE
Participation au scrutin Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Taux de participation 66,77%
Taux d'abstention 33,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 1 939

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Manche ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Manche. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villedieu-les-Poêles-Rouffigny