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19:18 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : démographie, élections et perspectives d'avenir Quelle influence la population de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Dans la ville, 12,93% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 36,22% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (65,42%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1807 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,73%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,81%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 36,94% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN monte-t-il à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 24,15% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 38,53% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 15,28% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,76% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,28% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,92% lors du vote final.

16:58 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : 45,79 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre des municipales à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, le nombre total de bulletins dépouillés aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les archives d'il y a six ans révèlent que 1 540 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 54,21 %, au-dessus de la moyenne nationale alors que le pays était affecté par la pandémie du Covid. S'agissant de désigner leur maire, les élections locales restent en effet historiquement, avec les présidentielles, des rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 73,50 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,17 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,26 % au premier tour, contre 48,01 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine de classer Villedieu-les-Poêles-Rouffigny comme une localité civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 30,76% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny avaient ensuite placé en tête Philippe Gosselin (Divers droite) avec 38,83% au premier tour, devant Franck Simon (Rassemblement National) avec 30,28%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Philippe Gosselin culminant à 65,08% des voix localement.

14:57 - Villedieu-les-Poêles-Rouffigny : des résultats éminemment significatifs dans les urnes en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny accordaient leurs suffrages à Philippe Gosselin (LR) avec 37,33% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,56%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 36,67%, devant Marine Le Pen qui récoltait 24,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,47% pour Emmanuel Macron, contre 38,53% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dessine donc une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny avant les municipales ? Pour ce qui est des contributions locales à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 827 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 517 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 38,45 % en 2024 (contre 15,20 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne nationale, estimée à près de 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 88 920 € de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 591 700 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 13,36 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La liste Divers centre en tête à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lors des dernières élections Les résultats des municipales il y a six ans à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Philippe Lemaître (Divers centre) a creusé l'écart en obtenant 801 suffrages (53,72%). En deuxième position, Martine Lemoine (Divers droite) a engrangé 46,27% des suffrages. Cette victoire sans appel de Philippe Lemaître a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.