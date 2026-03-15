Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefontaine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefontaine

Tête de listeListe
Jean-Noël Salmon
Jean-Noël Salmon Liste divers gauche
Villefontaine AVEC vous
  • Jean-Noël Salmon
  • Virginie Chervier
  • Pierre Marion
  • Nadège Suretat
  • Pierre Rousseau
  • Florence Matraire
  • Farid Dadda
  • Marie-Hélène Riamon
  • Michel Driol
  • Yasmina Benamirouche
  • Aurélien Boinay
  • Bérangère Chaume
  • Jean-François Liegeois
  • Femie Querité
  • Raphaël Cabos
  • Samia Hachemi
  • Philippe Ottavioli
  • Raymonde Vincent-Déchaux
  • Stéphane Glaume
  • Hassina Bechar
  • Michel Imbert
  • Mélanie Mariscal
  • Hubert Allier
  • Miranda Pascal
  • Christian Champion
  • Anne Verjus
  • Antonio Montenegro
  • Claudine Pfeuty
  • Gérard Cellier
  • Claudie Catel
  • Marc Broche
  • Louise Carly
  • Rémy Louchet
  • Joëlle Huillier
  • Georges Hilaire
Patrick Nicole-Williams
Patrick Nicole-Williams Liste Divers
Bien Vivre à Villefontaine
  • Patrick Nicole-Williams
  • Nadiège Gusto
  • Julien Gaget
  • Aurore Cros
  • Christian Guétat
  • Marie-Line Bessonnat
  • Didier Marion
  • Muriel Lombard
  • Rachid Meslem
  • Catherine Rouyer
  • Mahfoud Guennoun
  • Houria Khettab
  • Laurent Di Santo
  • Naïma El Gannouni
  • Jacques Dos Santos
  • Aïcha Sagiroglu
  • Romain Feyssaguet
  • Emilie Curtat
  • Murat Colmek
  • Danielle Penot
  • Sébastien Campo
  • Jeannine Guillerminet
  • Zoulficar Djoma
  • Amandine L'évêque
  • Kévin Fratello
  • Maria Meunier
  • Mohamed Bouakazi
  • Fabiola Guendez
  • Fayçal Miled
  • Yvette Mas
  • Bernard Bousquet
  • Dominique Percheron
  • Renaud Chareille
  • Sabine Catorc
  • Danaïl Petrov
Clément Bordes
Clément Bordes Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-le camp des travailleurs
  • Clément Bordes
  • Lucie Bordes
  • Oualid Benkerrouche
  • Hamel Djouahra
  • Georges Bressat
  • Latifa Taoussi
  • Nicolas Ngondo Ngamal
  • Sérine Belaidi
  • Mohamed Belkhir
  • Yamina Chergui
  • Bruno Madec
  • Sylvie Divon
  • Mohamed Boudraa
  • Natalia Leclet-Guillot
  • Farid Sademi
  • Jocelyne Bressat
  • Polydor Isema Wilondja
  • Monique Beaugad
  • Mathieu Legrand
  • Najat Laaziri
  • Sébastien Goillot
  • Elisabeth Azrine
  • Yann Caradag
  • Inès Benchaiba
  • Hicham Ettaoumi
  • Fatma Benamrouche
  • Eugen Milea
  • Viviane Fréty
  • Dyllan Dupont
  • Sophie Geoffray
  • Fathi Seksaf
  • Laura Blanc
  • Afid Brahmi
  • Danièle Moulart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Nicole-Williams
Patrick Nicole-Williams (25 élus) Bien vivre à villefontaine 		1 258 46,14%
  • Patrick Nicole-Williams
  • Carine Kopferschmitt
  • Christian Guétat
  • Bouchra Loukili
  • Jacques Dos Santos
  • Nadiège Gusto
  • Laurent Di Santo
  • Maryse Loriot-Carnis
  • Michel Fayet
  • Danielle Penot
  • Jean-Christophe Dura
  • Jeannine Guillerminet
  • Mustafa Tunca
  • Aurore Cros
  • Rachid Meslem
  • Muriel Lombard
  • Julien Gaget
  • Constance Debrye
  • Yves Touyeras
  • Corine Gambier
  • Zinelabidine Mazari
  • Houria Khettab
  • Gérard Genthon
  • Laëtitia Grondin
  • Mahfoud Guennoun
Jean-Noël Salmon
Jean-Noël Salmon (5 élus) Avec- avenir villefontaine écologie citoyenneté 		871 31,95%
  • Jean-Noël Salmon
  • Anne Verjus
  • Khalid Halloul
  • Céline Dumoulin
  • Thierry Monchatre-Jacquot
Ludovic Nassisi
Ludovic Nassisi (3 élus) Plus belle la ville 		597 21,90%
  • Ludovic Nassisi
  • Anne-Valérie Mittendorfer
  • Bernard Jan
Participation au scrutin Villefontaine
Taux de participation 25,29%
Taux d'abstention 74,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 782

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Nicole-Williams
Patrick Nicole-Williams Bien vivre à villefontaine 		1 211 38,51%
Jean-Noël Salmon
Jean-Noël Salmon Avec- avenir villefontaine écologie citoyenneté 		903 28,72%
Ludovic Nassisi
Ludovic Nassisi Plus belle la ville 		552 17,55%
Agali Mainassara
Agali Mainassara Unis pour agir 		199 6,32%
Pierre Porte
Pierre Porte Renouveau de villefontaine 		170 5,40%
Clément Bordes
Clément Bordes Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs 		109 3,46%
Participation au scrutin Villefontaine
Taux de participation 29,45%
Taux d'abstention 70,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 222

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Feyssaguet
Raymond Feyssaguet (25 élus) Mieux vivre a villefontaine 2014 		2 323 47,18%
  • Raymond Feyssaguet
  • Carine Kopferschmitt
  • Patrick Nicole-Williams
  • Jeannine Guillerminet
  • Jean-Christophe Dura
  • Danielle Penot
  • Michel Imbert
  • Myrianne Sapet
  • Christian Guetat
  • Bernadette Palkus
  • Agali Mainassara
  • Maryse Loriot-Carnis
  • Jacques Dos Santos
  • Ghislaine Dumoulin
  • Mohamed Aroui
  • Yvette Mas
  • Michel Cuvillier
  • Evelyne Jouve De Guibert
  • Farid Dadda
  • Sandrine Vinay
  • Gérard Genthon
  • Anaïs Louat
  • Guy Turpin
  • Valérie Bernard
  • Yves Touyeras
Frédéric Hugon
Frédéric Hugon (6 élus) Aimer villefontaine 		1 869 37,96%
  • Frédéric Hugon
  • Joëlle Huillier
  • Khalid Halloul
  • Véronique Rabilloud
  • Jean-François Béal
  • Mabrouka De Lorenzo
Annie Vernice
Annie Vernice (2 élus) Union action pour les villards 		731 14,84%
  • Annie Vernice
  • Morad Arouini
Participation au scrutin Villefontaine
Taux de participation 47,69%
Taux d'abstention 52,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 5 111

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Feyssaguet
Raymond Feyssaguet Mieux vivre a villefontaine 2014 		2 033 40,39%
Frédéric Hugon
Frédéric Hugon Aimer villefontaine 		1 344 26,70%
Annie Vernice
Annie Vernice Union action pour les villards 		690 13,70%
Pierre Porte
Pierre Porte Renouveau de villefontaine 		468 9,29%
Abdoulaye M'baye
Abdoulaye M'baye La commune. nous ne sommes rien, soyons tout! 		268 5,32%
Clément Bordes
Clément Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		230 4,56%
Participation au scrutin Villefontaine
Taux de participation 48,47%
Taux d'abstention 51,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,10%
Nombre de votants 5 194

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