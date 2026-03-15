Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefontaine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefontaine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villefontaine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefontaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefontaine
13:46 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Villefontaine
Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villefontaine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,28 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 73 050 €. Un montant loin des 2 376 920 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Villefontaine s'est établi à un peu moins de 60,40 % en 2024 (contre 35,46 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Villefontaine a atteint 910 € en 2024 (contre 698 € en 2020).
11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Villefontaine
Observer les résultats du dernier scrutin municipal à Villefontaine peut s'avérer intéressant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Nicole-Williams (Divers centre) a raflé la première place en totalisant 38,51% des suffrages. Juste derrière, Jean-Noël Salmon (Divers gauche) a rassemblé 28,72% des suffrages. Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patrick Nicole-Williams l'a finalement emporté avec 46,14% des voix, face à Jean-Noël Salmon avec 31,95% des électeurs et Ludovic Nassisi obtenant 597 votants (21,90%). La mainmise de la liste 'Bien vivre à villefontaine' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., gagnant 47 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Villefontaine
Les municipales sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur la manière dont est organisée leur ville. À Villefontaine et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est Patrick Nicole-Williams (Divers centre) qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Villefontaine se trouve plus bas dans cette page. Il convient de noter que les 8 bureaux de vote de la ville de Villefontaine fermeront leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Cette page affichera les résultats à Villefontaine dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefontaine
|Tête de listeListe
|
Jean-Noël Salmon
Liste divers gauche
Villefontaine AVEC vous
|
|
Patrick Nicole-Williams
Liste Divers
Bien Vivre à Villefontaine
|
|
Clément Bordes
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière-le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Nicole-Williams (25 élus) Bien vivre à villefontaine
|1 258
|46,14%
|
|Jean-Noël Salmon (5 élus) Avec- avenir villefontaine écologie citoyenneté
|871
|31,95%
|
|Ludovic Nassisi (3 élus) Plus belle la ville
|597
|21,90%
|
|Participation au scrutin
|Villefontaine
|Taux de participation
|25,29%
|Taux d'abstention
|74,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 782
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Nicole-Williams Bien vivre à villefontaine
|1 211
|38,51%
|Jean-Noël Salmon Avec- avenir villefontaine écologie citoyenneté
|903
|28,72%
|Ludovic Nassisi Plus belle la ville
|552
|17,55%
|Agali Mainassara Unis pour agir
|199
|6,32%
|Pierre Porte Renouveau de villefontaine
|170
|5,40%
|Clément Bordes Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs
|109
|3,46%
|Participation au scrutin
|Villefontaine
|Taux de participation
|29,45%
|Taux d'abstention
|70,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 222
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Feyssaguet (25 élus) Mieux vivre a villefontaine 2014
|2 323
|47,18%
|
|Frédéric Hugon (6 élus) Aimer villefontaine
|1 869
|37,96%
|
|Annie Vernice (2 élus) Union action pour les villards
|731
|14,84%
|
|Participation au scrutin
|Villefontaine
|Taux de participation
|47,69%
|Taux d'abstention
|52,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|5 111
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Feyssaguet Mieux vivre a villefontaine 2014
|2 033
|40,39%
|Frédéric Hugon Aimer villefontaine
|1 344
|26,70%
|Annie Vernice Union action pour les villards
|690
|13,70%
|Pierre Porte Renouveau de villefontaine
|468
|9,29%
|Abdoulaye M'baye La commune. nous ne sommes rien, soyons tout!
|268
|5,32%
|Clément Bordes Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|230
|4,56%
|Participation au scrutin
|Villefontaine
|Taux de participation
|48,47%
|Taux d'abstention
|51,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,10%
|Nombre de votants
|5 194
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