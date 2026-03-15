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19:21 - Comment la composition démographique de Villefontaine façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Villefontaine foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 19 018 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 852 entreprises, Villefontaine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 45% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,25% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les 2 189 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 260 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,52%, synonyme d'une situation économique instable. À Villefontaine, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle place du RN à Villefontaine aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Villefontaine en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 22,61% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,86% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 21,27% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 42,48% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 28,03% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 33,25% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 38,62% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux de participation à Villefontaine aux dernières élections ? L'abstention atteignait 70,55 % à Villefontaine pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau plutôt élevé) alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 33,93 % dans la ville (et donc 66,07 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 57,87 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 43,13 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 66,02 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité marquée par l'abstention. Pour cette municipale, cette contingence à Villefontaine sera en définitive capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Villefontaine Joëlle Richol (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Villefontaine au printemps 2024 avec 42,69%. Thierry Perez (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 33,25%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Joëlle Richol culminant à 61,38% des suffrages exprimés dans la localité. Les Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Villefontaine avaient cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,03%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 23,19% des voix. Le panorama politique de Villefontaine a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Villefontaine lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villefontaine était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 36,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 22,61%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 59,14%, contre 40,86% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Villefontaine plébiscitaient Allan Brunon (Nupes) avec 36,58% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marjolaine Meynier-Millefert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,52% des voix. Cette physionomie politique de Villefontaine laisse donc apparaître un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres clés de Villefontaine Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villefontaine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,28 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 73 050 €. Un montant loin des 2 376 920 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Villefontaine s'est établi à un peu moins de 60,40 % en 2024 (contre 35,46 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Villefontaine a atteint 910 € en 2024 (contre 698 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Villefontaine Observer les résultats du dernier scrutin municipal à Villefontaine peut s'avérer intéressant. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Patrick Nicole-Williams (Divers centre) a raflé la première place en totalisant 38,51% des suffrages. Juste derrière, Jean-Noël Salmon (Divers gauche) a rassemblé 28,72% des suffrages. Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Patrick Nicole-Williams l'a finalement emporté avec 46,14% des voix, face à Jean-Noël Salmon avec 31,95% des électeurs et Ludovic Nassisi obtenant 597 votants (21,90%). La mainmise de la liste 'Bien vivre à villefontaine' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., gagnant 47 voix supplémentaires entre les deux tours.