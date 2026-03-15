Résultat municipale 2026 à Villefontaine (38090) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villefontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick NICOLE-WILLIAMS
Patrick NICOLE-WILLIAMS (27 élus) Bien Vivre à Villefontaine 		2 342 59,29%
  • Patrick NICOLE-WILLIAMS
  • Nadiège GUSTO
  • Julien GAGET
  • Aurore CROS
  • Christian GUÉTAT
  • Marie-Line BESSONNAT
  • Didier MARION
  • Muriel LOMBARD
  • Rachid MESLEM
  • Catherine ROUYER
  • Mahfoud GUENNOUN
  • Houria KHETTAB
  • Laurent DI SANTO
  • Naïma EL GANNOUNI
  • Jacques DOS SANTOS
  • Aïcha SAGIROGLU
  • Romain FEYSSAGUET
  • Emilie CURTAT
  • Murat COLMEK
  • Danielle PENOT
  • Sébastien CAMPO
  • Jeannine GUILLERMINET
  • Zoulficar DJOMA
  • Amandine L'ÉVÊQUE
  • Kévin FRATELLO
  • Maria MEUNIER
  • Mohamed BOUAKAZI
Jean-Noël SALMON
Jean-Noël SALMON (5 élus) Villefontaine AVEC vous 		1 275 32,28%
  • Jean-Noël SALMON
  • Virginie CHERVIER
  • Pierre MARION
  • Nadège SURETAT
  • Pierre ROUSSEAU
Clément BORDES
Clément BORDES (1 élu) Lutte ouvrière-le camp des travailleurs 		333 8,43%
  • Clément BORDES
Participation au scrutin Villefontaine
Taux de participation 34,37%
Taux d'abstention 65,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 4 068

Source : ministère de l’Intérieur

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