Résultat municipale 2026 à Villefranche-d'Allier (03430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-d'Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-d'Allier, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-d'Allier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Josiane AUBERGER
Josiane AUBERGER (12 élus) AVEC VOUS 		319 47,83%
  • Josiane AUBERGER
  • Richard COLOMBIER
  • Gaëlle GUILLET
  • David DURON
  • Kathleen CHAMMARTIN
  • David BATISSE
  • Laurence DUMONT
  • Philippe VACHEZ-CARRETTE
  • Valérie JAUNET
  • Cyril COLAS
  • Myriame JOUANDON
  • Alfredo PILRO
David BUREAU
David BUREAU (2 élus) Agir ensemble 		218 32,68%
  • David BUREAU
  • Amandine GUYOMARD
Denis LABOISSE
Denis LABOISSE (1 élu) CONTINUONS, POUR VILLEFRANCHE 		130 19,49%
  • Denis LABOISSE
Participation au scrutin Villefranche-d'Allier
Taux de participation 80,84%
Taux d'abstention 19,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 675

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Villefranche-d'Allier - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Josiane AUBERGER
Josiane AUBERGER (Ballotage) AVEC VOUS 		264 41,19%
David BUREAU
David BUREAU (Ballotage) Agir ensemble 		203 31,67%
Denis LABOISSE
Denis LABOISSE (Ballotage) CONTINUONS, POUR VILLEFRANCHE 		174 27,15%
Participation au scrutin Villefranche-d'Allier
Taux de participation 78,80%
Taux d'abstention 21,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 658

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