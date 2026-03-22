Résultat municipale 2026 à Villefranche-d'Allier (03430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-d'Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-d'Allier, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-d'Allier [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josiane AUBERGER (12 élus) AVEC VOUS
|319
|47,83%
|
|David BUREAU (2 élus) Agir ensemble
|218
|32,68%
|
|Denis LABOISSE (1 élu) CONTINUONS, POUR VILLEFRANCHE
|130
|19,49%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-d'Allier
|Taux de participation
|80,84%
|Taux d'abstention
|19,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|675
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villefranche-d'Allier - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josiane AUBERGER (Ballotage) AVEC VOUS
|264
|41,19%
|David BUREAU (Ballotage) Agir ensemble
|203
|31,67%
|Denis LABOISSE (Ballotage) CONTINUONS, POUR VILLEFRANCHE
|174
|27,15%
|Participation au scrutin
|Villefranche-d'Allier
|Taux de participation
|78,80%
|Taux d'abstention
|21,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Nombre de votants
|658
Election municipale 2026 à Villefranche-d'Allier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villefranche-d'Allier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefranche-d'Allier.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefranche-d'Allier
18:35 - À Villefranche-d'Allier, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux ans plus tôt. Les élections européennes 2024 à Villefranche-d'Allier avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (43,24%), suivie par la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy qui avait récolté 11,85% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Villefranche-d'Allier soutenaient en priorité Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 33,96% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jorys Bovet culminant à 48,64% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Municipales 2020 : la victoire de Gérard Ferrière à Villefranche-d'Allier
S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Villefranche-d'Allier peut être intéressant. Dès le premier tour de scrutin, Gérard Ferrière a creusé l'écart en recueillant 284 suffrages (44,86%). En deuxième position, Josiane Auberger a recueilli 31,43% des votes. Un delta important. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Gérard Ferrière l'a finalement emporté avec 51,17% des votes, face à Josiane Auberger qui a obtenu 202 électeurs (31,51%) et Nicolas Chandat obtenant 111 votes (17,31%). Le fossé de départ s'est confirmé et même accru, conduisant à un triomphe total et indiscutable. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 44 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui est encore en lice à Villefranche-d'Allier pour le 2e tour de l'élection municipale ?
Selon la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le choix final se joue donc ce dimanche entre David Bureau avec la liste "Agir Ensemble Pour Villefranche", la liste "Continuons, Pour Villefranche" emmenée par Denis Laboisse et Josiane Auberger et sa liste "Avec Vous". Le bureau de vote de la ville de Villefranche-d'Allier fermera à 18 heures.
11:59 - Josiane Auberger, David Bureau et Denis Laboisse forment le trio de tête à Villefranche-d'Allier
Les élections municipales 2026 à Villefranche-d'Allier ont vu Josiane Auberger s'imposer il y a une semaine avec 41,19 % des bulletins valides. Derrière, David Bureau a obtenu la seconde place avec 31,67 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Josiane Auberger s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 9,76 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Denis Laboisse est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Villefranche-d'Allier, le rendez-vous électoral a vu 78,80 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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