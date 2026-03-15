Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue

Tête de listeListe
Jean-Sébastien Orcibal
Jean-Sébastien Orcibal Liste divers gauche
OSONS POUR VILLEFRANCHE
  • Jean-Sébastien Orcibal
  • Pascale Combe-Cayla
  • Jean-Claude Carrié
  • Florence Serrano
  • Jean-Paul Christophe
  • Stéphanie Bayol
  • Jean-Michel Bouyssié
  • Elodie Cancé
  • Amid El Bouti
  • Dalal de la Fargue
  • Eric Cantournet
  • Sylvie Bouchaud
  • Bernard Alaux
  • Martine Razavi
  • Jan Vaissiere
  • Maryse Mercade
  • Arnaud Gonzalez
  • Laure Bravo
  • Vincent Espitalier
  • Mathilde Malagnac
  • Hervé Puech
  • Olesya Bouquie
  • Jean Batut
  • Anne Roumegous
  • Vincent Nicolle
  • Solange Costes
  • Eric Allard
  • Geneviève Pernin
  • Camille Briancon
  • Carine Cuvelier
  • Florian Thompson
  • Alix Janodet
  • Kenzo Martel-Brieux
  • Claudie Laboulen
  • Jacques Andurand
Hélène Cécile Fleury
Hélène Cécile Fleury Liste divers centre
Villefranche, un nouvel élan
  • Hélène Cécile Fleury
  • Killian Lafon
  • Géraldine Combes
  • Stéphane Dega
  • Véronique Roux
  • Rémy Cabrit
  • Paula Pereira
  • Thierry Sartre
  • Monica Gomes
  • Laurent Phalip
  • Claudine Levy
  • Guy Brugier
  • Hassna Amattouch
  • Emmanuel Bricout
  • Gaëlle Besse
  • William Bravin
  • Solange Joseph
  • Emmanuel Dumas
  • Françoise Mandrou-Taoubi
  • Alexandre Scherer
  • Karine Rusquet
  • Jean-Francois Lopez
  • Sophie Lepine
  • Hamadi Dali
  • Valérie Pinto
  • Michel Duch
  • Louise Dega
  • Serge Filhol
  • Catherine Desnoyers
  • Rémy Lafaurie
  • Marie-Paule de Lassagne
  • Teddy Sokambi
  • Magalie Loupias

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien Orcibal
Jean-Sébastien Orcibal (26 élus) Osons pour villefranche ! 		2 056 52,34%
  • Jean-Sébastien Orcibal
  • Pascale Combe-Cayla
  • Jean-Claude Carrié
  • Stéphanie Bayol
  • Eric Cantournet
  • Alix Janodet
  • Amid El Bouti
  • Martine Razavi
  • Arnaud Gonzalez
  • Florence Serrano
  • Quentin Bourdy
  • Sylvie Bouchaud
  • Jacques Andurand
  • Carine Schiavone
  • Patrick Pezet
  • Carine Parra
  • Jean-Michel Bouyssié
  • Carine Cuvelier
  • Jean-Marie Bugarel
  • Vanessa Despeyroux
  • Laurent Foursac
  • Assiya Ejja
  • Frédéric Pourcel
  • Natacha Duteil-Poignet
  • Tristan Delpérié
  • Veronique Catteau
Laurent Tranier
Laurent Tranier (7 élus) Villefranche 2020, une equipe, des projets, avec vous ! 		1 647 41,92%
  • Laurent Tranier
  • Françoise Mandrou-Taoubi
  • Patrice Calmels
  • Veronique Roux
  • Anice Sassi
  • Stephanie Chapelet-Letourneux
  • Guy Brugier
Philippe Cabot
Philippe Cabot Villefranchement vôtre pour une ville franchement mieux ensemble et autrement cap 2026 		225 5,72%
Participation au scrutin Villefranche-de-Rouergue
Taux de participation 47,84%
Taux d'abstention 52,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 144

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Roques
Serge Roques (25 élus) Ensemble pour villefranche et sa communauté 		2 878 51,80%
  • Serge Roques
  • Françoise Mandrou-Taoubi
  • Laurent Tranier
  • Véronique Lamy
  • Prakash Mulji Solanki
  • Nathalie Cabrol
  • Gérard Lacassagne
  • Colette Lefevre
  • Jean- Michel Ribas
  • Evelyne Sinègre-Lourmière
  • Joseph Vabre
  • Jeanine Delmon
  • Jean Pierre Comby
  • Dalal De La Fargue
  • Hamadi Dali
  • Giselle Ferrier
  • Gilles Cormier
  • Catherine Bruel
  • Stéphane Deltor
  • Edwige Nagy-Viguier
  • Jean-Pierre Ceccato
  • Justine Caudron
  • Jérôme Schiavone
  • Jacqueline Pons-Calmettes
  • Guy Brugier
Eric Cantournet
Eric Cantournet (8 élus) Atout villefr@nche 		2 677 48,19%
  • Eric Cantournet
  • Suzanne Andreotti
  • Patrice Calmels
  • Stéphanie Bayol
  • Fabrice Veysseyre
  • Nicole Blanck
  • Jean-Sébastien Orcibal
  • Stéphanie Viguie
Participation au scrutin Villefranche-de-Rouergue
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,86%
Nombre de votants 5 901

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