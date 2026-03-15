Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue : les infos en direct

Programme de Jean-Sébastien Orcibal à Villefranche-de-Rouergue (OSONS POUR VILLEFRANCHE)

Aménagements Verts

Le programme propose de végétaliser le quai du Temple et de créer un grand parking rive gauche. Il inclut également la renaturation d'une partie des berges de l'ancien site de BLANC AERO et la création d'un parking de plus de 300 places. Enfin, des places plus vertes et des cheminements doux seront aménagés pour améliorer la qualité de vie.

Vie Citadine et Patrimoine

Le projet vise à aérer le cœur de ville et à installer un jardin public aux Pénitents Noirs. Il prévoit également la rénovation du cloître des Augustins et la création de jardins privatifs en Bastide. Ces initiatives visent à renforcer l'attractivité de la ville tout en préservant son patrimoine.

Mobilité et Accessibilité

La planification des voiries du quotidien inclut la poursuite de la politique de rénovation et la pérennisation de la commission accessibilité. Un plan de rénovation des trottoirs et la réouverture des chemins ruraux sont également prévus. De plus, le déploiement des voies cyclables et la mise en place de location de vélos électriques à long terme sont des projets clés.

Culture et Solidarité

Le programme met l'accent sur la création de résidences d'artistes et le soutien à l'évolution du cinéma en multiplex. Une épicerie solidaire sera également créée pour renforcer la solidarité au sein de la communauté. Ces initiatives visent à enrichir la vie culturelle et à favoriser le vivre ensemble.