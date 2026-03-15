Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue
- Résultat municipale 2020 Villefranche-de-Rouergue
- Résultat municipale 2014 Villefranche-de-Rouergue
- Bureaux de vote à Villefranche-de-Rouergue
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villefranche-de-Rouergue sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefranche-de-Rouergue.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefranche-de-Rouergue
13:46 - À Villefranche-de-Rouergue, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales
Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Villefranche-de-Rouergue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,89 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 227 400 euros environ. Une somme bien en-dessous des 2,02824 millions d'euros (2 028 240 € très exactement) récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Villefranche-de-Rouergue est passé à environ 42,07 % en 2024 (contre 21,38 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Villefranche-de-Rouergue s'est établi à 1 268 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 877 € relevés en 2020.
11:59 - Jean-Sébastien Orcibal vainqueur de la dernière élection municipale à Villefranche-de-Rouergue
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villefranche-de-Rouergue est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Sébastien Orcibal (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 52,34% des suffrages. Derrière, Laurent Tranier (Divers) a recueilli 1 647 bulletins valides (41,92%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Villefranche-de-Rouergue, cette géographie électorale pose les bases. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Villefranche-de-Rouergue : les horaires d'ouverture
Pour voter, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Villefranche-de-Rouergue. Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Lors des municipales précédentes, en raison de la crise du covid, le deuxième tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats à Villefranche-de-Rouergue. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue
|Tête de listeListe
|
Jean-Sébastien Orcibal
Liste divers gauche
OSONS POUR VILLEFRANCHE
|
|
Hélène Cécile Fleury
Liste divers centre
Villefranche, un nouvel élan
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Sébastien Orcibal (26 élus) Osons pour villefranche !
|2 056
|52,34%
|
|Laurent Tranier (7 élus) Villefranche 2020, une equipe, des projets, avec vous !
|1 647
|41,92%
|
|Philippe Cabot Villefranchement vôtre pour une ville franchement mieux ensemble et autrement cap 2026
|225
|5,72%
|Participation au scrutin
|Villefranche-de-Rouergue
|Taux de participation
|47,84%
|Taux d'abstention
|52,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 144
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Roques (25 élus) Ensemble pour villefranche et sa communauté
|2 878
|51,80%
|
|Eric Cantournet (8 élus) Atout villefr@nche
|2 677
|48,19%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-de-Rouergue
|Taux de participation
|64,22%
|Taux d'abstention
|35,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,86%
|Nombre de votants
|5 901
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