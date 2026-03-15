Résultat municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue (12200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villefranche-de-Rouergue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-de-Rouergue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-de-Rouergue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Sébastien ORCIBAL
Jean-Sébastien ORCIBAL (26 élus) OSONS POUR VILLEFRANCHE 		2 506 53,19%
  • Jean-Sébastien ORCIBAL
  • Pascale COMBE-CAYLA
  • Jean-Claude CARRIÉ
  • Florence SERRANO
  • Jean-Paul CHRISTOPHE
  • Stéphanie BAYOL
  • Jean-Michel BOUYSSIÉ
  • Elodie CANCÉ
  • Amid EL BOUTI
  • Dalal DE LA FARGUE
  • Eric CANTOURNET
  • Sylvie BOUCHAUD
  • Bernard ALAUX
  • Martine RAZAVI
  • Jan VAISSIERE
  • Maryse MERCADE
  • Arnaud GONZALEZ
  • Laure BRAVO
  • Vincent ESPITALIER
  • Mathilde MALAGNAC
  • Hervé PUECH
  • Olesya BOUQUIE
  • Jean BATUT
  • Anne ROUMEGOUS
  • Vincent NICOLLE
  • Solange COSTES
Hélène Cécile FLEURY
Hélène Cécile FLEURY (7 élus) Villefranche, un nouvel élan 		2 205 46,81%
  • Hélène Cécile FLEURY
  • Killian LAFON
  • Géraldine COMBES
  • Stéphane DEGA
  • Véronique ROUX
  • Rémy CABRIT
  • Paula PEREIRA
Participation au scrutin Villefranche-de-Rouergue
Taux de participation 62,44%
Taux d'abstention 37,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,95%
Nombre de votants 4 985

Source : ministère de l’Intérieur

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