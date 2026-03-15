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19:21 - Élections à Villefranche-de-Rouergue : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Villefranche-de-Rouergue peuvent-ils peser sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,65%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (56,50%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 311 euros par an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 5503 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,04% et d'une population étrangère de 8,21% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Villefranche-de-Rouergue mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,88% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Les électeurs de Villefranche-de-Rouergue de plus en plus séduits par le RN Le parti nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Villefranche-de-Rouergue en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,16% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 38,83% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,04% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Villefranche-de-Rouergue comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 32,31% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 42,38% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Villefranche-de-Rouergue aux dernières élections ? L'abstention des électeurs à Villefranche-de-Rouergue sera une variable majeure pour ces élections municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 52,16 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 47,84 %) alors que le coronavirus commençait à frapper la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 27,00 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 42,90 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,80 % au premier tour, contre 48,78 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Villefranche-de-Rouergue comme une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Villefranche-de-Rouergue Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Villefranche-de-Rouergue soutenaient en priorité Laurent Alexandre (Union de la gauche) avec 33,04% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Laurent Alexandre culminant à 57,62% des voix dans la localité. Le rendez-vous des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Villefranche-de-Rouergue avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (29,47%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,39% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle en conséquence que Villefranche-de-Rouergue s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter, dans la logique de 2022.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Villefranche-de-Rouergue ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villefranche-de-Rouergue portaient leur choix sur Eric Cantournet (PRG) avec 24,16% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Samuel Deguara (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,16% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villefranche-de-Rouergue qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 27,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 23,15%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 61,17% pour Emmanuel Macron, contre 38,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Villefranche-de-Rouergue dessine un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - À Villefranche-de-Rouergue, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Villefranche-de-Rouergue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,89 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant près de 227 400 euros environ. Une somme bien en-dessous des 2,02824 millions d'euros (2 028 240 € très exactement) récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Villefranche-de-Rouergue est passé à environ 42,07 % en 2024 (contre 21,38 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Villefranche-de-Rouergue s'est établi à 1 268 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 877 € relevés en 2020.

11:59 - Jean-Sébastien Orcibal vainqueur de la dernière élection municipale à Villefranche-de-Rouergue L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villefranche-de-Rouergue est très révélatrice. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Sébastien Orcibal (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 52,34% des suffrages. Derrière, Laurent Tranier (Divers) a recueilli 1 647 bulletins valides (41,92%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Villefranche-de-Rouergue, cette géographie électorale pose les bases. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront récolter bien plus de bulletins, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.