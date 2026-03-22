Résultat municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher (41200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-sur-Cher, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno MARECHAL
Bruno MARECHAL (18 élus) Ensemble pour Villefranche 		722 58,09%
  • Bruno MARECHAL
  • Nelly ANTOINE
  • Thibaut GASC
  • Agnès VIAL
  • Gabriel JAN
  • Angélique LESERRE
  • Alain BROSSARD
  • Cristelle VELVENDRON
  • Christophe AUGER
  • Nathalie PILLET
  • Jean-Pierre TUREL
  • Mélanie CHASSAIGNE
  • Laurent BAZIRE
  • Sophie CARROIS
  • Alexandre LESERRE
  • Dominique OTON
  • Michel LATU
  • Carole AZEVEDO
Christina BROWN
Christina BROWN (5 élus) UN AVENIR POUR VILLEFRANCHE 		521 41,91%
  • Christina BROWN
  • Thierry JEANDOT
  • Jessica OGIS
  • Stéphane RIO
  • Amélie LANGELLIER
Participation au scrutin Villefranche-sur-Cher
Taux de participation 62,39%
Taux d'abstention 37,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 1 304

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Villefranche-sur-Cher - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno MARECHAL
Bruno MARECHAL (Ballotage) Ensemble pour Villefranche 		588 47,61%
Christina BROWN
Christina BROWN (Ballotage) UN AVENIR POUR VILLEFRANCHE 		389 31,50%
Gérald LAUMONIER
Gérald LAUMONIER (Ballotage) BIEN VIVRE À VILLEFRANCHE 		258 20,89%
Participation au scrutin Villefranche-sur-Cher
Taux de participation 61,15%
Taux d'abstention 38,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 278

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