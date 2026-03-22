Résultat municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher (41200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-sur-Cher, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno MARECHAL (18 élus) Ensemble pour Villefranche
|722
|58,09%
|
|Christina BROWN (5 élus) UN AVENIR POUR VILLEFRANCHE
|521
|41,91%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Cher
|Taux de participation
|62,39%
|Taux d'abstention
|37,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|1 304
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villefranche-sur-Cher - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno MARECHAL (Ballotage) Ensemble pour Villefranche
|588
|47,61%
|Christina BROWN (Ballotage) UN AVENIR POUR VILLEFRANCHE
|389
|31,50%
|Gérald LAUMONIER (Ballotage) BIEN VIVRE À VILLEFRANCHE
|258
|20,89%
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Cher
|Taux de participation
|61,15%
|Taux d'abstention
|38,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,41%
|Nombre de votants
|1 278
Election municipale 2026 à Villefranche-sur-Cher [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villefranche-sur-Cher sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefranche-sur-Cher.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Cher
18:39 - À Villefranche-sur-Cher, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite
Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Villefranche-sur-Cher plébiscitaient Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 57,27% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Roger Chudeau culminant à 61,65% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Villefranche-sur-Cher s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,03%), talonnée par Valérie Hayer (12,87%) et Raphaël Glucksmann (8,87%). Un écho très fort des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections municipales 2020 à Villefranche-sur-Cher : une élection pliée dès le premier round
Il peut se révéler instructif de se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Villefranche-sur-Cher. À l'occasion de la première consultation électorale, Bruno Marechal a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 428 soutiens (50,53%). À sa poursuite, Yann Cigolet a obtenu 49,46% des votes. Cette victoire écrasante de Bruno Marechal a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Cher, ce décor pèsera irrémédiablement. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les votants de Villefranche-sur-Cher doivent trancher entre 2 listes
Ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Christina Brown et Bruno Marechal, selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les candidatures pour ce second tour. Rappelons que Gérald Laumonier, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, a opté pour un retrait. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la ville de Villefranche-sur-Cher permettront aux 2 090 inscrits de se prononcer.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des municipales 2026 à Villefranche-sur-Cher ?
Dimanche dernier à Villefranche-sur-Cher, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 61,15 % localement, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Bruno Marechal qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 47,61 % des bulletins valides. Derrière, Christina Brown a obtenu la seconde place avec 31,50 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Bruno Marechal a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a enregistré une petite baisse de 2 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gérald Laumonier s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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