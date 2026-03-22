Résultat municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer (06230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert CAPELIER (22 élus) ROBERT CAPELIER 2026
|1 489
|51,74%
|
|Christophe TROJANI (7 élus) Christophe TROJANI: Du Courage. Des Résultats
|1 389
|48,26%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Mer
|Taux de participation
|69,00%
|Taux d'abstention
|31,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|2 923
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villefranche-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe TROJANI (Ballotage) Christophe TROJANI: Du Courage. Des Résultats
|1 152
|42,40%
|Robert CAPELIER (Ballotage) ROBERT CAPELIER 2026
|615
|22,64%
|Benjamin BUNGER (Ballotage) avec vous pour Villefranche-sur-Mer
|613
|22,56%
|Jean-Pierre MANGIAPAN (Ballotage) Ensemble pour l'avenir de Villefranche
|337
|12,40%
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Mer
|Taux de participation
|65,58%
|Taux d'abstention
|34,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Nombre de votants
|2 778
Election municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villefranche-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefranche-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Mer
18:35 - Villefranche-sur-Mer : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Villefranche-sur-Mer avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,92%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 16,00% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Villefranche-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 51,34% au premier tour. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. La physionomie politique de Villefranche-sur-Mer a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - La liste "Tous Unis Pour Villefranche" grande gagnante des dernières élections municipales à Villefranche-sur-Mer
Les résultats des précédentes élections municipales à Villefranche-sur-Mer ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Christophe Trojani (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 60,56% des bulletins. Derrière, Jean-Pierre Mangiapan (Divers droite) a obtenu 39,43% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les électeurs de Villefranche-sur-Mer doivent choisir entre 2 listes
D'après la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche Robert Capelier sous l'étiquette LDVD et la liste de Christophe Trojani (LDVD). Malgré un score supérieur à 10 %, Benjamin Bunger a choisi de ne pas concourir à cette élection décisive. La tête de liste Jean-Pierre Mangiapan (Divers droite) a pour sa part jeté l'éponge, malgré un résultat suffisant au tour précédent. À 20 heures, les 6 bureaux de vote de Villefranche-sur-Mer fermeront pour le dépouillement.
11:59 - Que disaient les résultats des municipales à Villefranche-sur-Mer dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Mer ont vu Christophe Trojani (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 42,40 % des bulletins valides. Derrière, Robert Capelier (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 22,64 %. Un écart important s'est installé entre les deux candidats. Christophe Trojani a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 18 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Benjamin Bunger (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Jean-Pierre Mangiapan, avec la nuance Divers droite, a rassemblé 12,40 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villefranche-sur-Mer, le vote a vu 65,58 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Villefranche-sur-Mer
- Villefranche-sur-Mer (06230)
- Ecole primaire à Villefranche-sur-Mer
- Maternités à Villefranche-sur-Mer
- Crèches et garderies à Villefranche-sur-Mer
- Salaires à Villefranche-sur-Mer
- Impôts à Villefranche-sur-Mer
- Dette et budget de Villefranche-sur-Mer
- Climat et historique météo de Villefranche-sur-Mer
- Accidents à Villefranche-sur-Mer
- Délinquance à Villefranche-sur-Mer
- Inondations à Villefranche-sur-Mer
- Nombre de médecins à Villefranche-sur-Mer
- Pollution à Villefranche-sur-Mer
- Entreprises à Villefranche-sur-Mer
- Prix immobilier à Villefranche-sur-Mer