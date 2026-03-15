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19:16 - Les défis socio-économiques de Villefranche-sur-Mer et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Villefranche-sur-Mer montrent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 23% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 16,24% de 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 47 465 €/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2564 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 12,53% et d'une population immigrée de 16,20% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un taux de résidences secondaires de 50,19%, comme à Villefranche-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

17:57 - Quels résultats du RN à Villefranche-sur-Mer avant les municipales ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Villefranche-sur-Mer il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 24,96% des votes lors du premier passage aux urnes, puis jouait des coudes avec Emmanuel Macron dans la commune avec 49,10% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 17,26% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 47,90% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,92% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 51,34% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - Villefranche-sur-Mer : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En parallèle de cette municipale de 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Villefranche-sur-Mer. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait vu 52,23 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un niveau plutôt élevé alors que beaucoup d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 2 888 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 73,00 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 54,55 % des électeurs (soit environ 2 150 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,37 %, bien au-delà des 49,06 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une ville assez participative.

15:59 - Villefranche-sur-Mer classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins La situation politique de Villefranche-sur-Mer a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes du printemps 2024 à Villefranche-sur-Mer avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (35,92%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 16,00% des votes. Alexandra Masson (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Villefranche-sur-Mer après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 51,34%. Anne-Pascale Guedon (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 30,33%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Villefranche-sur-Mer présentait un paysage particulier il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Villefranche-sur-Mer s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Villefranche-sur-Mer choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,84% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,90% pour Emmanuel Macron, contre 49,10% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villefranche-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Roger Roux (LR) avec 31,52% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alexandra Valetta-Ardisson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,10% des suffrages.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Villefranche-sur-Mer À Villefranche-sur-Mer, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 3 787 040 €. Un apport qui est loin des 4 138 900 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Villefranche-sur-Mer a évolué pour se fixer à environ 25,53 % en 2024 (contre 14,91 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Villefranche-sur-Mer s'est établi à 2 579 € en 2024 (contre 1 977 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Villefranche-sur-Mer Qui avait remporté les élections municipales il y a six ans à Villefranche-sur-Mer ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Christophe Trojani (Les Républicains) a dominé les débats en recueillant 60,56% des soutiens. En deuxième position, Jean-Pierre Mangiapan (Divers droite) a engrangé 39,43% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer, cette répartition historique des voix pose les bases. Le camp adverse devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche pour remettre en cause cette suprématie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.