Résultat municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer (06230) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe TROJANI
Christophe TROJANI Christophe TROJANI: Du Courage. Des Résultats 		1 152 42,40%
Robert CAPELIER
Robert CAPELIER ROBERT CAPELIER 2026 		615 22,64%
Benjamin BUNGER
Benjamin BUNGER avec vous pour Villefranche-sur-Mer 		613 22,56%
Jean-Pierre MANGIAPAN
Jean-Pierre MANGIAPAN Ensemble pour l'avenir de Villefranche 		337 12,40%
Participation au scrutin Villefranche-sur-Mer
Taux de participation 65,58%
Taux d'abstention 34,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 2 778

Source : ministère de l’Intérieur

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