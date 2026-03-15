Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône

Tête de listeListe
Thomas Ravier
Thomas Ravier Liste divers droite
VILLEFRANCHE ENSEMBLE
  • Thomas Ravier
  • Stylite Baudu Lamarque
  • Pascal Ronziere
  • Clélia Caelles
  • Alexandre Portier
  • Muriel Blanc
  • Louis Tondeur
  • Isabelle Bernard
  • Olivier Desmules
  • Myriam Cadi
  • Olivier Mandon
  • Capucine Seive
  • Benoît Froment
  • Pascale Reynaud
  • Aloïs Hamm
  • Keziban Aksu Girisit
  • Michel Jambon
  • Christelle Aujogue
  • Didier Moulin
  • Delphine Dubost Stival
  • Patrick Lièvre
  • Frédérique Parlier
  • Christophe Espasa
  • Isabelle Gavel
  • Enzo Bernollin
  • Henriette Court
  • Baha-Can Karabag
  • Nathalie Zacharuk
  • Matthieu Belluc
  • Geneviève Jonard
  • Didier Gibert
  • Sylvia Hradil
  • Yves Minne
  • Virginie Perbos
  • Ludovic Boucaud
  • Marielle Velut
  • Eric Tientcheu Tchuilieu
  • Houda Seghrouchni
  • Patrick Frank Ben Amou
  • Carole Sismond
  • Geoffroy Goirand
Denis Chaumat
Denis Chaumat Liste divers centre
Villefranche terre d'avenir
  • Denis Chaumat
  • Monica Colasante
  • Richard Franco
  • Fleurine Dufaud
  • Victor Herlin
  • Christine Tchikaya
  • Antoine Laurent
  • Solène Viturat
  • David Georges
  • Noémie Menzer
  • Yves Taverniere
  • Christine Charalambos
  • Nicolas Ponchon de Saint André
  • Angélique Margna
  • Titouan Cornille
  • Julie Latombe
  • Julian Redero
  • Caroline Di Bin
  • Marc Pelletier
  • Marie Frizon
  • Vincent Latombe
  • Édith Magnin
  • Loeis Houillon
  • Brigitte Rabatel
  • Louis Payen
  • Sahra Mélanie Pourcelly
  • Sofiane Dahmani
  • Océane Pire
  • Antoine Carrier
  • Sahima Benmouhoub
  • Luc Gonachon
  • Muriel Augay
  • Charles Dubois
  • Marie-Jeanne Bernard
  • Claude Cassagnes
  • Carine Mongenie
  • Léo Cleva
  • Viviane Thivel
  • Eliot Salignat
  • Marie Raguin
  • Jean-Baptiste Gour
Étienne Allombert
Étienne Allombert Liste d'union à gauche
Villefranche Solidaire
  • Étienne Allombert
  • Angélique Dessaigne
  • Vassili Lici
  • Mylène Péchard
  • François-P Lhuillier
  • Llena Connan
  • Pierre Kehl
  • Patricia Rey
  • Pascal Beatrix
  • Fanny Ternon
  • Nicolas Lavieille
  • Claire Morandeau
  • Christophe Champlois
  • Michelle Brun-Piguet
  • Lucas Cortella
  • Caroline Le Roux
  • Norbert Ronchi
  • Danièle Lebail
  • Christophe Marconnet
  • Chantal Benlian
  • Christophe Chauveau
  • Delphine Capello
  • Quentin Picard
  • Nadine Mercier
  • Elie Dit Michel Catelin
  • Maïssane Benakrour
  • Thibaut Di-Nitto
  • Danielle Mazard
  • Essien-Alfred Koffi
  • Dolores Pinos-Regalado
  • Marc Seuzaret
  • Françoise Hyvernat
  • Christian Gay
  • Annick Berest
  • Jean-Paul Escoffier
  • Lucie Lacour
  • Gérard Bonin
  • Régine Taupenas
  • Jean Large
Denis Goiffon
Denis Goiffon Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Denis Goiffon
  • Anna-Ludvina Cayuela
  • Victor Laurent
  • Catherine Chaugny
  • Michel Bey
  • Echa Daousinka
  • Abdelaziz Chabane
  • Manuela Castillo
  • Alexandre Morales
  • Emmanuelle Komian
  • Seiffou Ismael
  • Julie Pérès
  • François Guy Millet
  • Laëtitia Prodan
  • Lionel Yvelain
  • Asna Mohamed
  • Hakim Bensaha
  • Sonia Chagneux
  • Walter Jean-Louis
  • Lucia-Luisa Cayuela
  • Aubin-Nelson Ondo
  • Aline Follet
  • Sofiane Hattabi
  • Marilyne Rozier
  • Pierre Morel
  • Audrey Lacroix
  • Khaled Mekkaoui
  • Sandy Lebel
  • Mohamed Merzougui
  • Anne-Marie Jonchier
  • Abdeljelil Ben Achour
  • Marie Madelaine Chabrier
  • Jean-Yves Riviere
  • Nathalie Amaglio
  • Tom Raulet
  • Cassandra Fays
  • Thomas Castel
  • Chaïma Saïd
  • Lorenzo Bellantoni
Sandrine Vergin
Sandrine Vergin Liste de La France insoumise
Villefranche Insoumise
  • Sandrine Vergin
  • Benhenni Lazreg
  • Marina Fernandez
  • Djamal Guerid
  • Catherine Velickovic
  • Ali Bengrine
  • Fatiha Bensahla-Talet
  • Rayyan Daouadji
  • Angélique Ocana
  • Johan Peralez
  • Elmas Aksu
  • Alain Daix
  • Fatma Zohra Bouhamadi
  • Ekrem Keskin
  • Nawal Zenasni
  • Marcus Gabriel
  • Océane Calvet
  • Mathieu Pellegrino
  • Shaïma Bengrine
  • Patrick Richard
  • Hawa Ba
  • René Beancourt
  • Marie-Pierre Vanoverbeke
  • Christophe Morelière
  • Fatima Ghadbane
  • Issoufou Mounna Habibou
  • Marie-Françoise Demeure
  • Roger Reesse
  • Chantal Enginger
  • Nouredine Benhammou
  • Iptissem Guerid
  • Mohamed Bouhamadi
  • Pascale Gaugy
  • Pierre Navarro
  • Sophie Geoffray
  • Ewan Defillion
  • Rachel Beancourt
  • Larbi Daouadji
  • Soraya Zaoigi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas Ravier
Thomas Ravier (33 élus) Villefranche demain 		3 484 66,50%
  • Thomas Ravier
  • Stylitt Baudu-Lamarque
  • Pascal Ronziere
  • Muriel Blanc
  • Alexandre Portier
  • Sophie Lutz
  • Bernard Perrut
  • Béatrice Berthoux
  • Georges Giffon
  • Myriam Cadi
  • Michel Jambon
  • Capucine Seive
  • Jean-Louis Allix
  • Pascale Reynaud
  • Olivier Mandon
  • Martine Glandier
  • Benoît Froment
  • Frédérique Parlier
  • Didier Moulin
  • Delphine Dubost Stival
  • Patrick Lievre
  • Keziban Aksu Girisit
  • Christophe Espasa
  • Isabelle Gavel
  • Kamel Guidoum Bouziani
  • Henriette Court
  • Aloïs Hamm
  • Emilie Meunier
  • Cihan Rayman
  • Sylvia Hradil
  • Didier Gibert
  • Françoise Lafaÿsse
  • Laurent Flory
Danièle Lebail
Danièle Lebail (4 élus) Villefranche autrement avec vous 		1 024 19,54%
  • Danièle Lebail
  • Vassili Lici
  • Michèle Montagnier
  • Étienne Allombert
Denis Chaumat
Denis Chaumat (2 élus) Villefranche, terre d'avenir 		731 13,95%
  • Denis Chaumat
  • Geneviève Jonard
Participation au scrutin Villefranche-sur-Saône
Taux de participation 28,79%
Taux d'abstention 71,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 383

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Perrut
Bernard Perrut (28 élus) Ensemble pour villefranche 		3 926 39,72%
  • Bernard Perrut
  • Sophie Lutz
  • Daniel Faurite
  • Béatrice Berthoux
  • Thomas Ravier
  • Muriel Blanc
  • Michel Jambon
  • Capucine Seive
  • Alexandre Portier
  • Pascale Reynaud
  • Didier Barry
  • Martine Glandier
  • Olivier Mandon
  • Axelle Jacquemont
  • Olivier Charrin
  • Nathalie Urschel
  • Daniel Banck
  • Marie-Camille Jacquemet
  • Kamel Guidoum
  • Frédérique Parlier
  • Didier Moulin
  • Keziban Aksu-Girisit
  • Jean-Luc Guenichon
  • Henriette Court
  • Benoit Froment
  • Isabelle Gavel
  • Michel Geernaert
  • Stéphanie Lasseron-Chanat
Pascal Ronziere
Pascal Ronziere (6 élus) Villefranche en mouvement 		3 085 31,21%
  • Pascal Ronziere
  • Stylitt Baudu-Lamarque
  • Daniel Lievre
  • Agnès Hyvernat
  • Jean-Louis Allix
  • Delphine Dubost Stival
Danielle Lebail
Danielle Lebail (3 élus) Villefranche ville avenir 		1 484 15,01%
  • Danielle Lebail
  • Alain Galland
  • Michelle Brun-Piguet
Florian Oriol
Florian Oriol (2 élus) Villefranche bleu marine 		1 388 14,04%
  • Florian Oriol
  • Giovanna Solinas
Participation au scrutin Villefranche-sur-Saône
Taux de participation 52,90%
Taux d'abstention 47,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,98%
Nombre de votants 10 083

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Perrut
Bernard Perrut Ensemble pour villefranche 		3 300 33,06%
Pascal Ronziere
Pascal Ronziere Villefranche en mouvement 		2 719 27,24%
Florian Oriol
Florian Oriol Villefranche bleu marine 		1 725 17,28%
Danielle Lebail
Danielle Lebail Villefranche ville avenir 		1 652 16,55%
Yusuf Oz
Yusuf Oz U.d.d. (union démocratique de la diversité) 		583 5,84%
Participation au scrutin Villefranche-sur-Saône
Taux de participation 53,36%
Taux d'abstention 46,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 10 169

Villes voisines de Villefranche-sur-Saône

En savoir plus sur Villefranche-sur-Saône