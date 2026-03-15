Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône
- Résultat municipale 2020 Villefranche-sur-Saône
- Résultat municipale 2014 Villefranche-sur-Saône
- Bureaux de vote à Villefranche-sur-Saône
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villefranche-sur-Saône sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villefranche-sur-Saône.
L'actu des élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Saône
13:46 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à Villefranche-sur-Saône ?
Pour ce qui est des contributions locales à Villefranche-sur-Saône, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 825 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 844 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 30,06 % en 2024 (contre environ 19,03 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 579 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 7 806 810 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 16,72 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.
11:59 - La liste Divers droite en tête à Villefranche-sur-Saône lors de la dernière élection municipale
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais façonnés par le verdict des dernières municipales à Villefranche-sur-Saône. Au terme du premier tour à l'époque, Thomas Ravier (Divers droite) a décroché la pole position en récoltant 66,50% des soutiens. Sur la seconde marche, Danièle Lebail (Divers gauche) a obtenu 1 024 voix (19,54%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Thomas Ravier a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Saône, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Villefranche-sur-Saône
Ce dimanche 15 mars 2026, les 19 376 électeurs de Villefranche-sur-Saône sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Pour rappel, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Villefranche-sur-Saône est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Villefranche-sur-Saône sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Villefranche-sur-Saône dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône
|Tête de listeListe
|
Thomas Ravier
Liste divers droite
VILLEFRANCHE ENSEMBLE
|
|
Denis Chaumat
Liste divers centre
Villefranche terre d'avenir
|
|
Étienne Allombert
Liste d'union à gauche
Villefranche Solidaire
|
|
Denis Goiffon
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Sandrine Vergin
Liste de La France insoumise
Villefranche Insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thomas Ravier (33 élus) Villefranche demain
|3 484
|66,50%
|
|Danièle Lebail (4 élus) Villefranche autrement avec vous
|1 024
|19,54%
|
|Denis Chaumat (2 élus) Villefranche, terre d'avenir
|731
|13,95%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Saône
|Taux de participation
|28,79%
|Taux d'abstention
|71,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 383
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Perrut (28 élus) Ensemble pour villefranche
|3 926
|39,72%
|
|Pascal Ronziere (6 élus) Villefranche en mouvement
|3 085
|31,21%
|
|Danielle Lebail (3 élus) Villefranche ville avenir
|1 484
|15,01%
|
|Florian Oriol (2 élus) Villefranche bleu marine
|1 388
|14,04%
|
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Saône
|Taux de participation
|52,90%
|Taux d'abstention
|47,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,98%
|Nombre de votants
|10 083
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Perrut Ensemble pour villefranche
|3 300
|33,06%
|Pascal Ronziere Villefranche en mouvement
|2 719
|27,24%
|Florian Oriol Villefranche bleu marine
|1 725
|17,28%
|Danielle Lebail Villefranche ville avenir
|1 652
|16,55%
|Yusuf Oz U.d.d. (union démocratique de la diversité)
|583
|5,84%
|Participation au scrutin
|Villefranche-sur-Saône
|Taux de participation
|53,36%
|Taux d'abstention
|46,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|10 169
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