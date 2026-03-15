Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône : les infos en direct

Programme de Denis Chaumat à Villefranche-sur-Saône (Villefranche terre d'avenir)

Rénovation et urbanisme

Le projet de rénovation de Villefranche vise à améliorer l'urbanisme en restructurant les quartiers et en créant des cœurs de vie. Cela inclut la réhabilitation des espaces publics et la création de lieux de rencontre tels que des maisons de quartier et des commerces de proximité. L'objectif est de rendre la ville plus accueillante et dynamique pour tous ses habitants.

Respect et sécurité

La sécurité et le respect sont au cœur des préoccupations de ce projet, avec une tolérance zéro pour les incivilités. Des moyens supplémentaires seront alloués à la police municipale pour garantir la tranquillité des citoyens. En parallèle, des initiatives de médiation et d'éducation seront mises en place pour renforcer le lien social.

Mobilité et accessibilité

Un grand plan de circulation sera mis en œuvre pour fluidifier le trafic et améliorer la mobilité dans Villefranche. Cela inclut le développement d'un réseau cyclable sécurisé et la réorganisation des voies de circulation. L'accent sera également mis sur l'accessibilité des trottoirs et des espaces publics pour tous les usagers, y compris les piétons et les enfants.

Vie communautaire et animations

Le projet prévoit un soutien accru aux associations locales et un budget dédié à la vie communautaire. Des animations tout au long de l'année seront organisées pour dynamiser la ville et renforcer son attractivité. L'objectif est de créer un environnement où chaque habitant se sent impliqué et valorisé.