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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villefranche-sur-Saône Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Villefranche-sur-Saône est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 36 224 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 3 287 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,82% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 5 202 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 104 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,20%, révélant une situation économique précaire. À Villefranche-sur-Saône, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Vers une percée du RN à Villefranche-sur-Saône aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Villefranche-sur-Saône en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 19,89% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 37,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 15,00% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Villefranche-sur-Saône comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 27,94% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 28,73% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il terminera avec 33,00% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Villefranche-sur-Saône aux municipales ? Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Villefranche-sur-Saône, l'abstention concernait 71,21 % des électeurs (largement au-dessus des 55,3 % nationaux) alors que commençait l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 28,34 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 51,46 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,37 %, loin des 56,74 % affichés aux législatives de 2022. Avec du recul, le secteur s'affiche donc plutôt comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre des municipales à Villefranche-sur-Saône, cette réalité jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Villefranche-sur-Saône : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes 2024 à Villefranche-sur-Saône avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (27,94%), suivie par Manon Aubry qui avait recueilli 16,04% des suffrages. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Villefranche-sur-Saône portaient leur choix sur Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Union de la gauche) avec 34,95% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Alexandre Portier (Les Républicains), avec 67,00%. Une confirmation très claire des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Villefranche-sur-Saône ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villefranche-sur-Saône plébiscitaient Alexandre Portier (LR) avec 27,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,64% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villefranche-sur-Saône quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,20% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 26,64%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 62,79%, contre 37,21% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Villefranche-sur-Saône comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils peser à Villefranche-sur-Saône ? Pour ce qui est des contributions locales à Villefranche-sur-Saône, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 825 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 844 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à environ 30,06 % en 2024 (contre environ 19,03 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 579 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 7 806 810 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 16,72 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Villefranche-sur-Saône lors de la dernière élection municipale Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais façonnés par le verdict des dernières municipales à Villefranche-sur-Saône. Au terme du premier tour à l'époque, Thomas Ravier (Divers droite) a décroché la pole position en récoltant 66,50% des soutiens. Sur la seconde marche, Danièle Lebail (Divers gauche) a obtenu 1 024 voix (19,54%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Thomas Ravier a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Saône, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.