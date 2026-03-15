Résultat municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône (69400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villefranche-sur-Saône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villefranche-sur-Saône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villefranche-sur-Saône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thomas RAVIER
Thomas RAVIER (33 élus) VILLEFRANCHE ENSEMBLE 		5 545 62,59%
  • Thomas RAVIER
  • Stylite BAUDU LAMARQUE
  • Pascal RONZIERE
  • Clélia CAELLES
  • Alexandre PORTIER
  • Muriel BLANC
  • Louis TONDEUR
  • Isabelle BERNARD
  • Olivier DESMULES
  • Myriam CADI
  • Olivier MANDON
  • Capucine SEIVE
  • Benoît FROMENT
  • Pascale REYNAUD
  • Aloïs HAMM
  • Keziban AKSU GIRISIT
  • Michel JAMBON
  • Christelle AUJOGUE
  • Didier MOULIN
  • Delphine DUBOST STIVAL
  • Patrick LIÈVRE
  • Frédérique PARLIER
  • Christophe ESPASA
  • Isabelle GAVEL
  • Enzo BERNOLLIN
  • Henriette COURT
  • Baha-Can KARABAG
  • Nathalie ZACHARUK
  • Matthieu BELLUC
  • Geneviève JONARD
  • Didier GIBERT
  • Sylvia HRADIL
  • Yves MINNE
Étienne ALLOMBERT
Étienne ALLOMBERT (3 élus) Villefranche Solidaire 		1 193 13,47%
  • Étienne ALLOMBERT
  • Angélique DESSAIGNE
  • Vassili LICI
Sandrine VERGIN
Sandrine VERGIN (2 élus) Villefranche Insoumise 		1 166 13,16%
  • Sandrine VERGIN
  • Benhenni LAZREG
Denis CHAUMAT
Denis CHAUMAT (1 élu) Villefranche terre d'avenir 		792 8,94%
  • Denis CHAUMAT
Denis GOIFFON
Denis GOIFFON LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		163 1,84%
Participation au scrutin Villefranche-sur-Saône
Taux de participation 45,40%
Taux d'abstention 54,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 9 062

Source : ministère de l’Intérieur

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