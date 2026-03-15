Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les infos en direct

Programme de Pierre Garzon à Villejuif (Ensemble pour Vlllejuif)

Ville solidaire et fraternelle

La ville de Villejuif s'engage à offrir des services publics de qualité à tous les âges. De nouvelles infrastructures, telles que des crèches et des écoles, seront créées pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Les seniors bénéficieront également de services renforcés, comme le portage de repas et des activités de loisirs.

Protection et sécurité

Villejuif mettra en œuvre des mesures pour garantir le droit au logement et l'accès aux soins. Un investissement de 4 millions d'euros par an sera consacré à l'accessibilité et à la création d'un réseau d'aidants. La sécurité publique sera renforcée grâce à une police municipale de proximité et des actions ciblées pour améliorer la sécurité routière.

Innovation et citoyenneté

La municipalité prévoit la création d'une Maison de l'information et du citoyen pour promouvoir l'engagement bénévole. L'égalité entre les femmes et les hommes sera une priorité, avec des initiatives concrètes pour lutter contre la précarité menstruelle et soutenir les parents solos. Ces actions visent à renforcer la participation citoyenne et à favoriser une société plus juste.

Écologie et durabilité

Villejuif aspire à devenir un territoire zéro précarité alimentaire avec des initiatives telles qu'une cantine 100 % bio. Un grand plan de végétalisation sera lancé, incluant la plantation d'un arbre pour chaque élève de CM2. De plus, des efforts seront faits pour développer les mobilités douces, comme des pistes cyclables et une navette inter-quartiers.