Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villejuif sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villejuif.
L'actu des élections municipales 2026 à Villejuif
13:46 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Villejuif
Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Villejuif, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 29,51 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 1 904 820 €. Une somme loin des 26 340 820 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Villejuif est passé à environ 41,59 % en 2024 (contre 24,84 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Villejuif s'est chiffrée à environ 1 187 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 373 € relevés en 2020.
11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Villejuif
À Villejuif, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Franck Le Bohellec (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 42,94% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Pierre Garzon (Parti communiste français) a engrangé 26,29% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Natalie Gandais (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 1 058 voix (9,68%). Une marge conséquente. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Pierre Garzon l'a finalement emporté avec 51,89% des votes, face à Franck Le Bohellec avec 48,10% des électeurs. Contre toute attente, le candidat a réalisé une remontée spectaculaire, démontrant que les reports de voix sont toujours décisives. Franck Le Bohellec a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 2 873 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette élection de 2026 à Villejuif, cette répartition historique des voix pose les bases.
09:57 - Premier tour des municipales à Villejuif : horaires des bureaux de vote
Pour voter, les citoyens de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 34 bureaux de vote de Villejuif. Les élections municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des municipales précédentes, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du covid. Il avait été reporté en juin. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Villejuif. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villejuif
|Tête de listeListe
|
Agathe Martin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Pierre Garzon
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Villejuif
|
|
Christel Esclangon
Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF
|
|
Ilias Touzani
Liste Divers
100% Villejuif
|
|
Sandra Da Silva Pereira
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE DE GAUCHE, CITOYENNE ET POPULAIRE
|
|
Franck Conquet
Liste divers droite
ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF
|
|
Rabah Bahloul
Liste Divers
VILLEJUIF C'EST VOUS
|
|
Sylvie Mantion
Liste divers gauche
Mieux vivre à Villejuif
|
|
Djamel Arrouche
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR VILLEJUIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Garzon (34 élus) Tous ensemble pour villejuif ecologiste citoyenne et solidaire.
|6 196
|51,89%
|
|Franck Le Bohellec (11 élus) Villejuif rassemblée !
|5 744
|48,10%
|
|Participation au scrutin
|Villejuif
|Taux de participation
|40,55%
|Taux d'abstention
|59,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 207
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Le Bohellec Villejuif rassemblée !
|4 690
|42,94%
|Pierre Garzon Ensemble pour villejuif ecologique et solidaire
|2 871
|26,29%
|Natalie Gandais Villejuif écologie
|1 058
|9,68%
|Alain Weber Réinventons villejuif
|1 028
|9,41%
|Léonor Brucker Villejuif nous réunit
|581
|5,32%
|Elisabeth Arend Décidons villejuif
|532
|4,87%
|Agathe Martin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|160
|1,46%
|Participation au scrutin
|Villejuif
|Taux de participation
|37,29%
|Taux d'abstention
|62,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 206
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Le Bohellec (34 élus) Union citoyenne pour villejuif
|7 581
|48,69%
|
|Claudine Cordillot (10 élus) En avant villejuif l'humain au coeur
|6 776
|43,52%
|
|Alexandre Gaborit (1 élu) Un autre choix pour villejuif
|1 212
|7,78%
|
|Participation au scrutin
|Villejuif
|Taux de participation
|54,77%
|Taux d'abstention
|45,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|16 100
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claudine Cordillot En avant villejuif l'humain au coeur
|4 496
|32,72%
|Franck Le Bohellec Nouvelle dynamique pour villejuif
|2 356
|17,15%
|Jean-François Harel Vivre a villejuif tous ensemble
|2 173
|15,81%
|Alexandre Gaborit Un autre choix pour villejuif
|1 542
|11,22%
|Philippe Vidal Villejuifnotreville
|1 462
|10,64%
|Natalie Gandais L'avenir à villejuif
|1 431
|10,41%
|Christine Mazurier Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|277
|2,01%
|Participation au scrutin
|Villejuif
|Taux de participation
|48,36%
|Taux d'abstention
|51,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|14 220
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