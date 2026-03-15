Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villejuif

Tête de listeListe
Agathe Martin
Agathe Martin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Agathe Martin
  • Philippe Pichon
  • Christine Mazurier
  • Yves Vaunaize
  • Marie Bourdy
  • Laurent Larcher
  • Véronique Besançon
  • Alexandre Dalencourt
  • Isabelle Martin
  • Olivier Laguigné
  • Martine Larminay
  • Benoit Vernon
  • Aline Mambdally-Illahibakas
  • Azzedine Maroki
  • Maria Martins
  • Stéphane Lacroix
  • Nora Naïditch
  • Patrick Galas
  • Anne-Marie Delpeyroux
  • Christophe Jacob
  • Camille Helleu
  • Yoann Bika
  • Céline Demiralp
  • Lucas Ansart
  • Claire Liot
  • François Lavaux
  • Antoinette Ngono Nga
  • Djetmoa Gnaly
  • Elodie Le Roux
  • Bernard Bardon
  • Marianne Lardenois
  • David Aristarchou
  • Jeanne Penant
  • Oscar Larcher
  • Nada Hunvert
  • Mickaël Lavaux
  • Mathilde Thebault
  • Johann Becret
  • Alexandra Martin
  • Gérémi Moukam
  • Maëlle Ribreau
  • Jean-Charles Tarpin
  • Estelle Francis
  • Erwin Flaureau
  • Liliane Cotenceau
  • Sébastien Suarez
  • Sylvie Delattre
  • Guy Gouiller
  • Camille Thebault
Pierre Garzon
Pierre Garzon Liste d'union à gauche
Ensemble pour Villejuif
  • Pierre Garzon
  • Béatrice Adjamagbo
  • Mostefa Sofi
  • Maritza Munoz
  • Antonin Cois
  • Anne-Gaëlle Leydier
  • Abdelmalek Hammou
  • Valérie Morin
  • Özer öztorun
  • Fadma Ouchard
  • Thierry Duboc
  • Rakia Abdourahamane
  • Silly Diako
  • Manon Besnard
  • Philippe Meyne
  • Nadine Pasquet
  • Mamadou Tounkara
  • Flore Munck
  • Olivier Prott
  • Mariama Bellin
  • Guillaume Du Souich
  • Ibtissam Rahile-El Attar
  • Christophe Achouri
  • Nezha Chateau
  • Julien Mirailles
  • Dominique Pobel
  • Christophe Grassullo
  • Annie Cadenel
  • Clément Dozortz
  • Aïcha Jagana
  • Lorenzo Lorenzini
  • Madeleine Berot
  • Ludovic Franchi
  • Julie Lambilliotte
  • Mouloud Kerboua
  • Sira Traore
  • Jordan Saccasyn
  • Monique Danièle Dauvergne - Lambert
  • El Hassane Benali
  • Julie Béguerie
  • Clément Choulet
  • Nina Marchand
  • Charles Bouhanna
  • Séverine Proudhom
  • Bruno Rochette
  • Emmanuelle Mirailles Lemaire
  • Philippe Dupourque
  • Sophie Taillé Polian
  • Joseph Chantier
  • Jeannine Coutant-Rollin
  • Gilbert Chastagnac
Christel Esclangon
Christel Esclangon Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF
  • Christel Esclangon
  • Florian Cathala
  • Aducinda Da Silva
  • Slim Bejaoui
  • Catherine El Kaïm
  • Thibaut Delavoye
  • Claire Ballan
  • Gabriel Outters
  • Sona Bakhshinyan
  • Frédéric Weber
  • Agathe Philip
  • Mohamed Kerroum
  • Marion Boisson
  • Aurélien Le Gleour
  • Aurore Zribi
  • Alimou Diallo
  • Sophie Pecqueur
  • Michel Ben Tolila
  • Marie France Ettori
  • Xavier Paris
  • Severine Lanoue
  • Eric Preiss
  • Cathy Morot
  • Christian Bachelet
  • Alexandra Capuano
  • Nicolas Fau
  • Marie-José Albaret
  • Senthuran Ketheeswaran
  • Cécile Duboille
  • Pierre Peillet
  • Elizabete Aleixo
  • Edouard Obadia
  • Alia Boucetta
  • Cédric Lalandre
  • Sabrina Makhlouf
  • Amar Ksouri
  • Christine Lallet
  • Toan Dan Ly
  • Sophie Trumeau
  • Alain Lecavelier
  • Sylvie Courtonne-Ly
  • Jean-Marie Noel
  • Joëlle Lapeyre
  • Michel Wanschoor
  • Simonne Feuilletaud
  • Wassim Louhichi
  • Céline Coste
  • Dahmane Benmessaoud
  • Marie-Louise Chambon
  • Hassan Akdim
  • Daniele Daget
Ilias Touzani
Ilias Touzani Liste Divers
100% Villejuif
  • Ilias Touzani
  • Stéphanie Gommer
  • Jacques Msihid
  • Samantha Savounien
  • Youssouf Diakho
  • Lydia Merfoud
  • Sofiane Zekri
  • Fatoumata Demeble
  • Bakari Diako
  • Laury Belin
  • Bilal Djilali
  • Carole Audouin
  • Karim Dib
  • Sabrina Mehal
  • Djamel Abbes
  • Bintou Diarra
  • Bakary Kanté
  • Valérie Lesourd
  • Alexandre Brugnon
  • Céline Burel
  • Mahrez Saoudi
  • Samia Atmane
  • Samir Sagir
  • Ivana Bakovic
  • Halim Tahar-Chaouche
  • Haïfa Mejaï
  • Joachim Sumbula Kotshi
  • Zohra Minhaj
  • Cheick-Omar Siby
  • Sarah Zekri
  • Bruce Bonavaud
  • Meïssa Mahjoub
  • Souleymane Sidibe
  • Sabrine Elatrech Kratima
  • Boluwaji-Junior Olabisi
  • Jessica Savounien
  • Youssouf Gary
  • Sarah Haj Ali
  • Idriss Igmir
  • Daline Dong
  • Nadji Mahdadi
  • Bidia Diane
  • Moussa Traore
  • Founé Kanté
  • Aymane Mouh
  • Yah Tounkara
  • Nadim Marouani
  • Inès Haj Ali
  • Jessy Hodebourg
  • Oumrati Abdallah
  • Laurent Hurtado
Sandra Da Silva Pereira
Sandra Da Silva Pereira Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE DE GAUCHE, CITOYENNE ET POPULAIRE
  • Sandra Da Silva Pereira
  • Julien Picq
  • Fatima de Matos Masson
  • Thibault Cizeau
  • Mila Béthune
  • Mohamed El Maazouzi
  • Julie Couriou
  • Abdelhak Dit Dada Makhedjouf
  • Oirda Tahri
  • Fayçal Arrouche
  • Danièle Vuillemot
  • Martin Le Bris
  • Valérie Moncourtois
  • Alvaro Sequeira
  • Jocelyne Moreau
  • Jean-Marie Roux
  • Christine Letrou
  • Albert Calvao
  • Noufissa Mikou
  • Abderrafi Sbai
  • Laurence Weiss Chauvin
  • Roland Varo
  • Aurélie Balay
  • Antoine Azan
  • Chloé Julie Benoit
  • Thierry Chauvin
  • Anne-Julie Brun
  • Barthélémy Doat
  • Irène Argyriadis-Le Priellec
  • Sébastien Rousseaux
  • Catherine Banrezes
  • Robert Le Priellec
  • Véronique Peyre
  • Yves Contrepois
  • Marianne Roubaud
  • Aurélien Azan
  • Béatrice Mallebranche
  • Robert Olaso
  • Sandra Da Cruz
  • Gaston-Jonas Kouvibidila
  • Martha Pastor Escobar
  • Gilles Picq
  • Steffy Blondel
  • Lionel Béthune
  • Rita Brazete
  • Philippe Le Bris
  • Agnès Hardy
  • Joachim Deuze
  • Marie-Paule Anton
  • Raymond Fabriano
  • Joëlle Baillon Courtiller
Franck Conquet
Franck Conquet Liste divers droite
ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF
  • Franck Conquet
  • Eve Renauld
  • Jean-Claude Courtaut
  • Badria Gharnaouti
  • Lyvann Vaté
  • Josette Perrin
  • Christian Puyrenier
  • Mounia Inaoui
  • Serge d'Andrea
  • Nathalie Mazet
  • Michael Guilbert
  • Salima Kadiri
  • Hassan Sabsab
  • Myriam Makarof
  • Vitale Monaco
  • Nadia Ghedir
  • Steven Dhurmajee
  • Anne Vally
  • Rithik Kaushal
  • Florence Loiseau
  • Pascal Dumarquez
  • Sarah Hallot
  • Mahrouf Bounegta
  • Célia Bouarab
  • Alexis Kunegel
  • Anne-Claire Nault
  • Thierry Jesset
  • Sirine Belghaïeb
  • Sebastien Meynier
  • Marie-France Merucci
  • Michel Perrin
  • Carla Paté
  • Thabish Tharik
  • Roxana Stancou
  • Téo Lavie
  • Laurence Voccia
  • Francesco Bollettino
  • Jessica Boussard
  • Jérémie Jalta
  • Annie Dupourqué-Simon
  • Thomas Duriaud
  • Mauricette Clement
  • Mourad Zourdani
  • Valerie Vidal
  • Christophe Tresallet
  • Agustina Jarry
  • Daniel Civet
  • Ghyslaine Scarpellini
  • Kenny Lamothe
  • Jocelyne Duchesne
  • François Valton
Rabah Bahloul
Rabah Bahloul Liste Divers
VILLEJUIF C'EST VOUS
  • Rabah Bahloul
  • Nassima Ouriri
  • Pascal Mairot
  • Faïza Menaï
  • Denis Eleyehou
  • Catherine Barillec
  • Khelaf Abdeladim
  • Sabrina Bouguelouz
  • Philippe Rogeau
  • Jessica Bassot
  • Aurélien Duarte
  • Sabrina Baijot
  • Mohammed Amour
  • Atika Hariti
  • Dylan Blot
  • Anne Marie Birker
  • Alain Joris
  • Lucie Da Silva
  • Abbes Bouguelouz
  • Nawale Benali
  • Nathan Ndoumbé
  • Maëliss Turpin
  • Ellyot Basset
  • Amel Abaghli
  • David Ta
  • Matia Niakate
  • Bryan Azoura
  • Cendrine Duchesne
  • Mohammed El Aj
  • Jennifer Bahloul
  • Yanis Moullec
  • Christelle Vella
  • Maximilien Rousseaux
  • Micheline Lecareux
  • Dipa Tounkara
  • Ouahiba Miloud
  • Damien Azab
  • Lyna Saïd
  • Ziad El Feky
  • Farouz Bahloul
  • Michel Lemonnier
  • Liliane Bassot
  • Jean-Marc Mereu
  • Inès Abdelkrim
  • Karim Moudjelal
  • Manon Noirot
  • Abdelrezak Benabbas
  • Catherine Piche
  • Fahed Saïd
  • Laetitia Azoura
Sylvie Mantion
Sylvie Mantion Liste divers gauche
Mieux vivre à Villejuif
  • Sylvie Mantion
  • Maxime Plusquellec
  • Malika Kacimi
  • Alain Weber
  • Anne Carayon
  • Pierre Bouget
  • Lamia Debbiche
  • Pascal Chauveau
  • Marie Borgeot
  • Mustapha Karkri
  • Nadia Emeno Moulela
  • Francis Grandjean
  • Fatima Chahine - Chari
  • Nassufdine Mohamed
  • Clémence Bonodot
  • Abdelazize Kacimi
  • Solène Jenaset
  • Cyril Imbert
  • Catherine Gacon
  • Guillaume Lebrun
  • Françoise Colomb
  • Hakim Didda
  • Véronique Chassagne-Gallet
  • Jean-François Dutheil
  • Lucile Vagner
  • Mario Otto
  • Virginie Tardy
  • Maxime Moffront
  • Brigitte Charbonneau
  • Edouard Lair
  • Laurentine Bissé-Jenaste
  • Bertrand Dubosclard
  • Anne Brélivet
  • Clément Delebecque
  • Gaëlle Brision
  • Abdellatif Baltagi
  • Aurélia Melix
  • Thierry Huré
  • Catherine Bourgois
  • Jacques Tassart
  • Faustine Harzelec
  • Romain Borrelli
  • Marie-Laure Alby
  • Charles Robert Lung
  • Nicolle Samadi
  • Dominique Girard
  • Catherine Videlaine
  • Olivier Querouil
  • Sabrina Zhu
  • Kevin Parra Ramirez
  • Jacqueline Baltagi
Djamel Arrouche
Djamel Arrouche Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR VILLEJUIF
  • Djamel Arrouche
  • Sophie Ruiz
  • Cyrille Hrouda
  • Cindy Girard
  • Nicolas Mallick
  • Laetitia Authié
  • Raphaël Zahiri
  • Michèle Parot-Fourcade
  • Marius Bruneau
  • Hinda Kadri
  • Bulent Candar
  • Pascale Daguier
  • Nathan Carreau
  • Gelliane Sisinni
  • Valentin Altana
  • Élodie Andrieux
  • Sacha Muszlak
  • Selma Sadki
  • Ismaël El Hajri
  • Jeanne Autret--Rio
  • Noé Allouche
  • Nicole Samaké
  • Réza Samadi
  • Annick Semedard
  • Karim Lhadi
  • Cécile Germain
  • Paul Galopin
  • Sophia Mokkedem
  • Denis Brière
  • Emmanuelle Bayamack-Tam
  • Blaise Buchsbaum
  • Ariane Aumjaud
  • Saïd Kouadi
  • Isabelle Rio
  • Frédéric Laporte
  • Anne-Sophie Mirailles
  • Adrien Escoda
  • Emilie Clair
  • David Lamah
  • Elisabeth Siguret
  • Noé Perrin
  • Laurence Jury
  • Elias Hebbar
  • Léa Wester
  • Lilian Lebreton
  • Jeannick Le Glatin
  • Philippe Pauthier
  • Hiyam Zarouri
  • Luc Dehêtre
  • Clara Escoda
  • Stéphane Autret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Garzon
Pierre Garzon (34 élus) Tous ensemble pour villejuif ecologiste citoyenne et solidaire. 		6 196 51,89%
  • Pierre Garzon
  • Natalie Gandais
  • Alain Weber
  • Sophie Diane Taille-Polian
  • Christophe Achouri
  • Gaëlle Leydier
  • Guillaume Bulcourt
  • Sylvie Mantion
  • Alain Lipietz
  • Mamilla Kadri
  • Gilles Lafon
  • Rakia Abdourahamane
  • Mostefa Sofi
  • Malika Kacimi
  • Guillaume Du Souich
  • Michèle Boujhad
  • Carel Assogba
  • Julie Lambilliotte
  • Ahcène Saada
  • Dalila Bakour
  • Gilbert Chastagnac
  • Bianca Brienza
  • Maxime Plusquellec
  • Maritza Munoz
  • Philippe Meyne
  • Valérie Morin
  • Thierry Duboc
  • Nadia Rekris
  • Mohand Ouahrani
  • Cathy Morot
  • Özer Öztorun
  • Mariama André
  • Kevin Parra Ramirez
  • Nadine Pasquet
Franck Le Bohellec
Franck Le Bohellec (11 élus) Villejuif rassemblée ! 		5 744 48,10%
  • Franck Le Bohellec
  • Marie-France Ettori
  • André Mimran
  • Catherine Casel
  • Mahrouf Bounegta
  • Christel Adeleine-Esclangon
  • Michel Zulke
  • Fadma Ouchard
  • Mamadou Tounkara
  • Valérie Arlé
  • Marc Badel
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 40,55%
Taux d'abstention 59,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 207

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Le Bohellec
Franck Le Bohellec Villejuif rassemblée ! 		4 690 42,94%
Pierre Garzon
Pierre Garzon Ensemble pour villejuif ecologique et solidaire 		2 871 26,29%
Natalie Gandais
Natalie Gandais Villejuif écologie 		1 058 9,68%
Alain Weber
Alain Weber Réinventons villejuif 		1 028 9,41%
Léonor Brucker
Léonor Brucker Villejuif nous réunit 		581 5,32%
Elisabeth Arend
Elisabeth Arend Décidons villejuif 		532 4,87%
Agathe Martin
Agathe Martin Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		160 1,46%
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 37,29%
Taux d'abstention 62,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 206

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Le Bohellec
Franck Le Bohellec (34 élus) Union citoyenne pour villejuif 		7 581 48,69%
  • Franck Le Bohellec
  • Natalie Gandais
  • Jean-François Harel
  • Fadma Ouchard
  • Philippe Vidal
  • Monique Tijeras-Thiaucourt
  • Jorge Carvalho
  • Catherine Casel
  • Edouard Obadia
  • Monique Lambert Dauvergne
  • Elie Yebouet
  • Valérie Arlé
  • Alain Caporusso
  • Morgane Le Bail
  • Alain Lipietz
  • Annie Grivot
  • Mahrouf Bounegta
  • Laurence Loudière
  • Joseph Mostacci
  • Lucile Yapo
  • Patrick Stagnetto
  • Maryse Dumont-Monnet
  • Michel Monin
  • Anne-Lise Boyer
  • Alain Mille
  • Sylvie Thomas
  • Youcef Bokreta
  • Elisabeth Berton
  • Alain Lecavelier
  • Isabelle Hamidi
  • François Ducellier
  • Cécile Duboille
  • Paulo Ferreira Nunes
  • Marie-Jocelyne Pidron
Claudine Cordillot
Claudine Cordillot (10 élus) En avant villejuif l'humain au coeur 		6 776 43,52%
  • Claudine Cordillot
  • Dominique Girard
  • Sandra Da Silva Pereira
  • Franck Perillat-Bottonet
  • Anne Gaelle Leydier
  • Gilles Lafon
  • Sophie Taillé-Polian
  • Marc Badel
  • Mamilla Kadri
  • Guillaume Bulcourt
Alexandre Gaborit
Alexandre Gaborit (1 élu) Un autre choix pour villejuif 		1 212 7,78%
  • Alexandre Gaborit
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 54,77%
Taux d'abstention 45,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 16 100

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudine Cordillot
Claudine Cordillot En avant villejuif l'humain au coeur 		4 496 32,72%
Franck Le Bohellec
Franck Le Bohellec Nouvelle dynamique pour villejuif 		2 356 17,15%
Jean-François Harel
Jean-François Harel Vivre a villejuif tous ensemble 		2 173 15,81%
Alexandre Gaborit
Alexandre Gaborit Un autre choix pour villejuif 		1 542 11,22%
Philippe Vidal
Philippe Vidal Villejuifnotreville 		1 462 10,64%
Natalie Gandais
Natalie Gandais L'avenir à villejuif 		1 431 10,41%
Christine Mazurier
Christine Mazurier Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		277 2,01%
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 48,36%
Taux d'abstention 51,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 14 220

Villes voisines de Villejuif

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