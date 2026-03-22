Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les résultats du 2e tour

Programme de Pierre Garzon à Villejuif (Ensemble pour Vlllejuif rassemblement de la gauche et des écologistes)

Ville solidaire et fraternelle

La ville de Villejuif s'engage à offrir des services publics de qualité pour tous les âges. Des initiatives sont mises en place pour créer de nouvelles places en crèche, des équipements sportifs et des écoles. L'accent est également mis sur le soutien aux seniors avec des services adaptés à leurs besoins.

Protection et sécurité

Villejuif se veut une ville protectrice, garantissant le droit au logement et l'accès aux soins. Un investissement significatif est prévu pour améliorer l'accessibilité et créer un réseau d'aidants. La sécurité publique est une priorité, avec une police municipale de proximité et des actions renforcées pour la sécurité routière.

Innovation et engagement citoyen

La municipalité prévoit la création d'une Maison de l'information et du citoyen pour favoriser l'engagement des habitants. L'égalité femmes-hommes est également au cœur des préoccupations, avec des dispositifs spécifiques pour lutter contre la précarité menstruelle et soutenir les parents solos. Ces initiatives visent à renforcer le tissu social et à promouvoir la participation citoyenne.

Écologie et durabilité

Villejuif s'engage à devenir un territoire zéro précarité alimentaire avec des initiatives telles qu'une cantine 100 % bio. Un grand plan de végétalisation est prévu, incluant la plantation d'un arbre pour chaque élève de CM2. De plus, des efforts seront faits pour développer les mobilités douces et améliorer les infrastructures écologiques de la ville.