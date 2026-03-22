Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villejuif

Le deuxième tour des élections municipales à Villejuif a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Garzon
Pierre Garzon Liste d'union à gauche
Ensemble pour Vlllejuif rassemblement de la gauche et des écologistes
  • Pierre Garzon
  • Anne-Gaëlle Leydier
  • Mostefa Sofi
  • Sylvie Mantion
  • Djamel Arrouche
  • Flore Munck
  • Özer öztorun
  • Sophie Ruiz
  • Antonin Cois
  • Manon Besnard
  • Maxime Plusquellec
  • Cindy Girard
  • Christophe Achouri
  • Maritza Munoz
  • Cyrille Hrouda
  • Malika Kacimi
  • Mamadou Tounkara
  • Ibtissam Rahile-El Attar
  • Raphaël Zahiri
  • Rakia Abdourahamane
  • Alain Weber
  • Valérie Morin
  • Nicolas Mallick
  • Mariama Bellin
  • Pierre Bouget
  • Anne Carayon
  • Marius Bruneau
  • Nadine Pasquet
  • Silly Diako
  • Laetitia Authié
  • Thierry Duboc
  • Nezha Chateau
  • Guillaume Du Souich
  • Hinda Kadri
  • Philippe Meyne
  • Michèle Parot-Fourcade
  • Ludovic Franchi
  • Lamia Debbiche
  • Mouloud Kerboua
  • Dominique Pobel
  • Nathan Carreau
  • Nadia Emeno Moulela
  • Abdelmalek Hammou
  • Aïcha Jagana
  • Noé Allouche
  • Béatrice Adjamagbo
  • Mustapha Karkri
  • Gelliane Sisinni
  • Clément Dozortz
Christel Esclangon
Christel Esclangon Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF
  • Christel Esclangon
  • Florian Cathala
  • Aducinda Da Silva
  • Slim Bejaoui
  • Catherine El Kaïm
  • Thibaut Delavoye
  • Claire Ballan
  • Gabriel Outters
  • Sona Bakhshinyan
  • Frédéric Weber
  • Agathe Philip
  • Mohamed Kerroum
  • Marion Boisson
  • Aurélien Le Gleour
  • Aurore Zribi
  • Alimou Diallo
  • Sophie Pecqueur
  • Michel Ben Tolila
  • Marie France Ettori
  • Xavier Paris
  • Severine Lanoue
  • Eric Preiss
  • Cathy Morot
  • Christian Bachelet
  • Alexandra Capuano
  • Nicolas Fau
  • Marie-José Albaret
  • Senthuran Ketheeswaran
  • Cécile Duboille
  • Pierre Peillet
  • Elizabete Aleixo
  • Edouard Obadia
  • Alia Boucetta
  • Cédric Lalandre
  • Sabrina Makhlouf
  • Amar Ksouri
  • Christine Lallet
  • Toan Dan Ly
  • Sophie Trumeau
  • Alain Lecavelier
  • Sylvie Courtonne-Ly
  • Jean-Marie Noel
  • Joëlle Lapeyre
  • Michel Wanschoor
  • Simonne Feuilletaud
  • Wassim Louhichi
  • Céline Coste
  • Dahmane Benmessaoud
  • Marie-Louise Chambon
  • Hassan Akdim
  • Daniele Daget
Franck Conquet
Franck Conquet Liste divers droite
ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF
  • Franck Conquet
  • Eve Renauld
  • Jean-Claude Courtaut
  • Badria Gharnaouti
  • Lyvann Vaté
  • Josette Perrin
  • Christian Puyrenier
  • Mounia Inaoui
  • Serge d'Andrea
  • Nathalie Mazet
  • Michael Guilbert
  • Salima Kadiri
  • Hassan Sabsab
  • Myriam Makarof
  • Vitale Monaco
  • Nadia Ghedir
  • Steven Dhurmajee
  • Anne Vally
  • Rithik Kaushal
  • Florence Loiseau
  • Pascal Dumarquez
  • Sarah Hallot
  • Mahrouf Bounegta
  • Célia Bouarab
  • Alexis Kunegel
  • Anne-Claire Nault
  • Thierry Jesset
  • Sirine Belghaïeb
  • Sebastien Meynier
  • Marie-France Merucci
  • Michel Perrin
  • Carla Paté
  • Thabish Tharik
  • Roxana Stancou
  • Téo Lavie
  • Laurence Voccia
  • Francesco Bollettino
  • Jessica Boussard
  • Jérémie Jalta
  • Annie Dupourqué-Simon
  • Thomas Duriaud
  • Mauricette Clement
  • Mourad Zourdani
  • Valerie Vidal
  • Christophe Tresallet
  • Agustina Jarry
  • Daniel Civet
  • Ghyslaine Scarpellini
  • Kenny Lamothe
  • Jocelyne Duchesne
  • François Valton

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villejuif

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GARZON
Pierre GARZON (Ballotage) Ensemble pour Villejuif 		3 777 24,53%
Franck CONQUET
Franck CONQUET (Ballotage) ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF 		3 095 20,10%
Christel ESCLANGON
Christel ESCLANGON (Ballotage) NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF 		3 086 20,05%
Djamel ARROUCHE
Djamel ARROUCHE (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR VILLEJUIF 		1 882 12,22%
Sylvie MANTION
Sylvie MANTION Mieux vivre à Villejuif 		1 375 8,93%
Ilias TOUZANI
Ilias TOUZANI 100% Villejuif 		1 023 6,65%
Sandra DA SILVA PEREIRA
Sandra DA SILVA PEREIRA L'ALTERNATIVE DE GAUCHE, CITOYENNE ET POPULAIRE 		679 4,41%
Rabah BAHLOUL
Rabah BAHLOUL VILLEJUIF C'EST VOUS 		278 1,81%
Agathe MARTIN
Agathe MARTIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		200 1,30%
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 48,04%
Taux d'abstention 51,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 15 703

Source : ministère de l’Intérieur

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