Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villejuif [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villejuif sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villejuif.
L'actu des élections municipales 2026 à Villejuif
11:52 - Second tour serré entre Pierre Garzon et Franck Conquet
Pierre Garzon (Union de la gauche) a remporté le premier round des élections municipales à Villejuif dimanche dernier, avec 24,53 % des bulletins valides. Ensuite, Franck Conquet (Divers droite) s'est classé deuxième avec 20,10 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais il a concédé cependant 1 point. Par ailleurs, avec 20,05 %, Christel Esclangon, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Djamel Arrouche, portant la nuance La France insoumise, a obtenu 12,22 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villejuif, l'élection a vu 48,04 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villejuif
Le deuxième tour des élections municipales à Villejuif a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Garzon
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Vlllejuif rassemblement de la gauche et des écologistes
|
|
Christel Esclangon
Liste divers centre
NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF
|
|
Franck Conquet
Liste divers droite
ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villejuif
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre GARZON (Ballotage) Ensemble pour Villejuif
|3 777
|24,53%
|Franck CONQUET (Ballotage) ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF
|3 095
|20,10%
|Christel ESCLANGON (Ballotage) NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF
|3 086
|20,05%
|Djamel ARROUCHE (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR VILLEJUIF
|1 882
|12,22%
|Sylvie MANTION Mieux vivre à Villejuif
|1 375
|8,93%
|Ilias TOUZANI 100% Villejuif
|1 023
|6,65%
|Sandra DA SILVA PEREIRA L'ALTERNATIVE DE GAUCHE, CITOYENNE ET POPULAIRE
|679
|4,41%
|Rabah BAHLOUL VILLEJUIF C'EST VOUS
|278
|1,81%
|Agathe MARTIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|200
|1,30%
|Participation au scrutin
|Villejuif
|Taux de participation
|48,04%
|Taux d'abstention
|51,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|15 703
Source : ministère de l’Intérieur
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