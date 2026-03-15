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19:21 - Analyse socio-économique de Villejuif : perspectives électorales Comment les électeurs de Villejuif peuvent-ils impacter le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 17,42% des résidents sont des enfants, et 5,78% sont des personnes âgées. Le taux élevé de cadres, atteignant 27,91%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 20,04% et d'une population immigrée de 27,75% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,92% à Villejuif, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Villejuif Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Villejuif en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 10,15% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 23,67% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 8,75% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Villejuif comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 13,97% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 14,99% pour le mouvement nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sophie Taillé-Polian.

16:58 - La commune de Villejuif plutôt abstentionniste lors des élections Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Villejuif, l'abstention touchait 62,71 % du corps électoral, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 28,13 % des habitants en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 53,40 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 37,39 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,72 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez abstentionniste. Pour ces municipales, cette donnée à Villejuif sera quoi qu'il en soit déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Villejuif l'année de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Villejuif, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Manon Aubry (30,15%). Sophie Taillé-Polian (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Villejuif quelques semaines plus tard avec 58,27%. Nathalie Picot (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 18,68%. Les habitants tranchaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, avec le score écrasant de 57,36% L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Villejuif demeurait à l'époque un secteur très ancré à gauche, dans la lignée de 2022.

14:57 - Pour les élections 2026, Villejuif reste un territoire bien ancré à la gauche Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Villejuif accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 42,82%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,63%. Lors de la finale de l'élection à Villejuif, les électeurs accordaient 76,33% pour Emmanuel Macron, contre 23,67% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villejuif accordaient leurs suffrages à Sophie Taillé-Polian (Nupes) avec 49,11% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,13%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Villejuif Témoignage d'une pression fiscale en régression depuis 2020 à Villejuif, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 29,51 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 1 904 820 €. Une somme loin des 26 340 820 € perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Villejuif est passé à environ 41,59 % en 2024 (contre 24,84 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Villejuif s'est chiffrée à environ 1 187 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 373 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Villejuif À Villejuif, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Franck Le Bohellec (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 42,94% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Pierre Garzon (Parti communiste français) a engrangé 26,29% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Natalie Gandais (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 1 058 voix (9,68%). Une marge conséquente. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Pierre Garzon l'a finalement emporté avec 51,89% des votes, face à Franck Le Bohellec avec 48,10% des électeurs. Contre toute attente, le candidat a réalisé une remontée spectaculaire, démontrant que les reports de voix sont toujours décisives. Franck Le Bohellec a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 2 873 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette élection de 2026 à Villejuif, cette répartition historique des voix pose les bases.