Résultat municipale 2026 à Villejuif (94800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villejuif a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villejuif, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villejuif [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GARZON
Pierre GARZON Ensemble pour Villejuif 		3 777 24,53%
Franck CONQUET
Franck CONQUET ENSEMBLE RETROUVONS VILLEJUIF 		3 095 20,10%
Christel ESCLANGON
Christel ESCLANGON NOTRE PARTI C'EST VILLEJUIF 		3 086 20,05%
Djamel ARROUCHE
Djamel ARROUCHE FAIRE MIEUX POUR VILLEJUIF 		1 882 12,22%
Sylvie MANTION
Sylvie MANTION Mieux vivre à Villejuif 		1 375 8,93%
Ilias TOUZANI
Ilias TOUZANI 100% Villejuif 		1 023 6,65%
Sandra DA SILVA PEREIRA
Sandra DA SILVA PEREIRA L'ALTERNATIVE DE GAUCHE, CITOYENNE ET POPULAIRE 		679 4,41%
Rabah BAHLOUL
Rabah BAHLOUL VILLEJUIF C'EST VOUS 		278 1,81%
Agathe MARTIN
Agathe MARTIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		200 1,30%
Participation au scrutin Villejuif
Taux de participation 48,04%
Taux d'abstention 51,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 15 703

Source : ministère de l’Intérieur

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