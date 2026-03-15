Résultat municipale 2026 à Villemandeur (45700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemandeur a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemandeur, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemandeur [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fanny GANNAT
Fanny GANNAT (22 élus) MANDORAIS UNIS POUR REUSSIR 		1 443 53,09%
  • Fanny GANNAT
  • Jean-François DUPORT
  • Christine PASQUET
  • Philippe MARION
  • Catherine ADRIEN-CAMUS
  • Gilles DUPLESSY
  • Véronique GARNIER
  • Antoine CENICO
  • Claudine MOREAU
  • Farid BENNAÏ
  • Béatrice OBRÉ
  • Yoann HEBERT
  • Marie-José FRANÇOIS
  • Thierry LIPPERT
  • Sadiha KHALFA
  • Joêl FOUCHET
  • Lucette LELIEVRE
  • Stephen LEFEVRE
  • Stéphanie LEBOEUF
  • Yannick GALUTTI
  • Peggy LEON
  • Alexis LEFEVRE
Jean-François PEZAIRE
Jean-François PEZAIRE (7 élus) ENSEMBLE POUR VILLEMANDEUR 2026 		1 275 46,91%
  • Jean-François PEZAIRE
  • Audrey CHARLET
  • André PRIGENT
  • Adeline DUCHESNE
  • Eric PRIOU
  • Brigitte VERSAILLES
  • Philippe MASSONNEAU
Participation au scrutin Villemandeur
Taux de participation 58,00%
Taux d'abstention 42,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 2 828

Source : ministère de l’Intérieur

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