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19:18 - Villemandeur : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Villemandeur est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 931 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 513 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 213 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (80,01%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 522 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,00%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 148 €/an. Pour finir, Villemandeur incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Villemandeur Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Villemandeur en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 32,96% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 49,18% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 32,56% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 67,12% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,34% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 49,00% pour le parti à la flamme. Il l'emportera d'ailleurs avec 63,72% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Thomas Ménagé.

16:58 - Quels niveaux de participation à Villemandeur aux dernières élections ? En 2020 à Villemandeur, l'abstention s'était élevée à 62,66 % à la fin du premier tour (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays). 1 816 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 25,76 % dans la ville (contre 74,24 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 49,92 % en 2022 à seulement 34,72 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 46,65 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne visiblement comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. En parallèle de cette élection municipale 2026, ce paramètre pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Villemandeur.

15:59 - Villemandeur : retour sur le dernier verdict politique en date Pour le tour unique des européennes de 2024 à Villemandeur, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (46,34%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Villemandeur soutenaient en priorité Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 49,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Thomas Ménagé culminant à 63,72% des suffrages exprimés sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Villemandeur : des verdicts particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villemandeur plébiscitaient Thomas Ménagé (RN) avec 32,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Ménagé virant de nouveau en tête avec 67,12% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Villemandeur plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,96% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 27,52%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,82% pour Emmanuel Macron, contre 49,18% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Villemandeur s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les électeurs de Villemandeur se prononceront-ils sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale à Villemandeur, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 1 126 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 016 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 47,05 % en 2024 (contre environ 28,49 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 139 800 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 1,65231 million d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 17,58 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Villemandeur Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle marqués par le verdict des dernières élections municipales en date à Villemandeur. Dès le premier tour de scrutin, Denise Serrano (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 40,28% des voix. Derrière, André Prigent (Divers centre) a capté 632 bulletins valides (36,01%). Avec une marge aussi étroite, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Denise Serrano l'a finalement emporté avec 703 bulletins (41,45%), face à André Prigent s'adjugeant 677 votants (39,91%) et Catherine Adrien-Camus obtenant 18,63% des bulletins. L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats achevant la course à égalité quasi parfaite. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. André Prigent a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 45 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.