En direct

19:18 - Le poids démographique et économique de Villemoirieu aux élections municipales Les données démographiques et socio-économiques de Villemoirieu mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 142 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,36%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,22%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,17%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,28%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,68%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villemoirieu, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Municipales 2026 : vers une avancée du RN à Villemoirieu ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Villemoirieu il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,92% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,65% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 22,26% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 44,16% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,73% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 43,80% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 61,05% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Alexis Jolly.

16:58 - Dernières municipales : 35,40 % de participation à Villemoirieu Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Villemoirieu sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 35,40 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays (l'abstention avait donc culminé à 64,60 %) alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été mesuré à 83,67 %. La mobilisation atteignait de son côté 59,61 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 76,78 %, contre seulement 54,39 % en 2022. L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Villemoirieu comme une contrée fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment a voté Villemoirieu il y a deux ans ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Villemoirieu avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,73% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Villemoirieu avaient ensuite favorisé Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 43,80% au premier tour, devant Cendra Motin (Ensemble !) avec 24,26%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alexis Jolly culminant à 61,05% des suffrages exprimés localement. La situation politique de Villemoirieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Villemoirieu il y a 4 ans ? Lors des législatives de 2022, les votants de Villemoirieu plébiscitaient Cendra Motin (Ensemble !) avec 28,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cendra Motin virant de nouveau en tête avec 55,84% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villemoirieu quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 30,01% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 23,92%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 57,35% pour Emmanuel Macron, contre 42,65% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villemoirieu s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Villemoirieu Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Villemoirieu, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 8,20 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 11 100 euros environ. Une somme loin des quelque 184 800 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Villemoirieu atteint désormais 35,40 % en 2024 (contre 16,92 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Villemoirieu s'est établi à environ 750 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 500 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Villemoirieu Les résultats des élections municipales précédentes à Villemoirieu ont offert un panorama précis des dynamiques politiques locales. Sans aucune opposition, 'L'avenir ensemble a villemoirieu' menée par Patrick Cossiaux a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Villemoirieu, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des municipales ce dimanche, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition arrive à se constituer face à cette hégémonie. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse assez éloquent a déjà été fourni.