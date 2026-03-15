Résultat municipale 2026 à Villemoirieu (38460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemoirieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemoirieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemoirieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques BRACCO
Jacques BRACCO (16 élus) Villemoirieu, Agir Ensemble pour l'Avenir 		568 60,04%
  • Jacques BRACCO
  • Joëlle VARCELICE
  • Edouard GONCALVES
  • Sylvie LASSALLE
  • Stéphane COINT
  • Maryne LEONIN
  • Jean-Michel VALLOUIS
  • Sophie VALLOUIS
  • Emmanuel PEREZ
  • Catherine ALLAROUSSE
  • Clément NEYRET
  • Marie-Anne FRIZON
  • Pierre RIVE
  • Isabelle BERGERET
  • Dominique BARBE
  • Maryline REBUT
Thierry ARZAILLER
Thierry ARZAILLER (3 élus) Ruralité et Citoyenneté, Agissons pour Villemoirieu 		378 39,96%
  • Thierry ARZAILLER
  • Odile PERRISSIN-FABERT
  • Gilles BARRY
Participation au scrutin Villemoirieu
Taux de participation 61,24%
Taux d'abstention 38,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 959

Source : ministère de l’Intérieur

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