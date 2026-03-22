Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villemoisson-sur-Orge

Le deuxième tour des élections municipales à Villemoisson-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Diard
Jean-Michel Diard Liste divers centre
Osons Villemoisson !
  • Jean-Michel Diard
  • Camille Tellier
  • Gaël Pilorget
  • Martine Brilleau
  • Alexandre Pinto
  • Nora Dachicourt
  • Mathieu Quemere
  • Megane Mazarguil
  • Julien Rumé
  • Elodie Defrene
  • Jean-Pierre Bauzet
  • Betty Pelloille
  • Bertrand Pierre
  • Julie Beaudoux
  • Alexandre Dauzeres
  • Diane Dramard
  • Alexandre Philippe
  • Bénédicte Férey
  • Philippe Ringalle
  • Sandra Lioret
  • Bernard Sevestre
  • Patricia Dufait
  • Marc Ivart
  • Catherine Forge
  • Guillaume Azéma
  • Muriel Le Ny
  • Maged Tagel Din
  • Audrey Chazarein-Pellissard
  • Franck Gros
  • Michèle Antoni
Isabelle Grange
Isabelle Grange Liste divers droite
Unis avec raison pour Villemoisson
  • Isabelle Grange
  • Guillaume Epry
  • Florence Moret Miguet
  • Sébastien Chauvet
  • Gaëlle Cam
  • Paul Vazquez
  • Catherine Everaert
  • Jean-François Barbier
  • Valérie Dieudé
  • Romuald Prieur-Laurent
  • Anne-Françoise Lesauvage
  • Marc Boucharie
  • Frédérique Mathieu
  • Marc Aguesseau
  • Carole Fournier
  • Bertrand Lesauvage
  • Myriam Hémery
  • Philippe Chartier
  • Chahnez Zenagui
  • Laurent Chevillard
  • Pierrette Lavergne
  • Arnaud Carnero
  • Patricia Colas
  • Olivier Geindreau
  • Ludivine Miguet
  • Cyril de Decker
  • Céline Adam
  • Aïssa Talbi
  • Aurore Constantino
  • Yvan Perusek
  • Sandra Dourou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel DIARD
Jean-Michel DIARD (Ballotage) Osons Villemoisson ! 		1 427 49,39%
Isabelle GRANGE
Isabelle GRANGE (Ballotage) Unis pour Villemoisson 		824 28,52%
Florence MORET MIGUET
Florence MORET MIGUET (Ballotage) Villemoisson le coeur et la raison 		638 22,08%
Participation au scrutin Villemoisson-sur-Orge
Taux de participation 58,30%
Taux d'abstention 41,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 2 969

Source : ministère de l’Intérieur

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