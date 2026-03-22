Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villemoisson-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villemoisson-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge
11:47 - Jean-Michel Diard largement en tête de la municipale il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge ont vu Jean-Michel Diard (Divers centre) terminer en tête il y a une semaine avec 49,39 % des bulletins valides. Derrière, Isabelle Grange (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 28,52 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Florence Moret Miguet (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Villemoisson-sur-Orge, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 41,70 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villemoisson-sur-Orge
Le deuxième tour des élections municipales à Villemoisson-sur-Orge a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Diard
Liste divers centre
Osons Villemoisson !
|
|
Isabelle Grange
Liste divers droite
Unis avec raison pour Villemoisson
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel DIARD (Ballotage) Osons Villemoisson !
|1 427
|49,39%
|Isabelle GRANGE (Ballotage) Unis pour Villemoisson
|824
|28,52%
|Florence MORET MIGUET (Ballotage) Villemoisson le coeur et la raison
|638
|22,08%
|Participation au scrutin
|Villemoisson-sur-Orge
|Taux de participation
|58,30%
|Taux d'abstention
|41,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|2 969
Source : ministère de l’Intérieur
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