Résultat municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge (91360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemoisson-sur-Orge, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel DIARD Osons Villemoisson !
|1 427
|49,39%
|Isabelle GRANGE Unis pour Villemoisson
|824
|28,52%
|Florence MORET MIGUET Villemoisson le coeur et la raison
|638
|22,08%
|Participation au scrutin
|Villemoisson-sur-Orge
|Taux de participation
|58,30%
|Taux d'abstention
|41,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|2 969
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Villemoisson-sur-Orge en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge
19:21 - Villemoisson-sur-Orge : démographie et socio-économie impactent les municipales
Dans la commune de Villemoisson-sur-Orge, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 18,86% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 28,71% ont 60 ans et plus. Le taux important de cadres, atteignant 32,95%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 8,93% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (52,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villemoisson-sur-Orge, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.
17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Villemoisson-sur-Orge ?
Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Villemoisson-sur-Orge il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,73% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,68% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villemoisson-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 23,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera avec 30,61% lors du vote final.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Villemoisson-sur-Orge
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 957 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Villemoisson-sur-Orge, correspondant à un taux de participation de 38,63 %, un score en demi-teinte, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 80,11 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,89 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 57,49 % des électeurs (soit environ 2 883 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,26 %, bien au-delà des 53,44 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît donc résolument comme une zone soucieuse de voter. Pour ces élections municipales, cette contingence à Villemoisson-sur-Orge sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.
15:59 - Les élections de 2024 : quel verdict à Villemoisson-sur-Orge ?
Le panorama politique de Villemoisson-sur-Orge a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (23,74%). Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Villemoisson-sur-Orge une vingtaine de jours plus tard avec 38,48%. Amadou Deme (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,65%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-Pierre Rixain culminant à 69,39% des votes dans la localité.
14:57 - À Villemoisson-sur-Orge, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villemoisson-sur-Orge soutenaient en priorité Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 34,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,42% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villemoisson-sur-Orge quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron devant avec 31,45% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,26% pour Emmanuel Macron, contre 29,74% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une place forte du courant central.
12:58 - À Villemoisson-sur-Orge, le niveau de la fiscalité locale est en hausse
À Villemoisson-sur-Orge, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 026 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 864 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 32,62 % en 2024 (contre environ 16,25 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 40 900 euros en 2024, loin des 1,58943 million d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,63 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.
11:59 - Élections de 2020 à Villemoisson-sur-Orge : une élection pliée dès le premier round
Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Villemoisson-sur-Orge ? Au soir du premier passage aux urnes, François Cholley (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 1 413 bulletins (74,68%). Dans la position du principal opposant, Jean-David Novel (Divers gauche) a engrangé 25,31% des bulletins valides. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Villemoisson-sur-Orge ont lieu aujourd'hui
Les élections municipales sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du coronavirus. La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge est affichée ci-dessous. Les 6 bureaux de vote de la ville de Villemoisson-sur-Orge seront ouverts jusqu'à 20 h pour permettre aux électeurs de s'exprimer. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Villemoisson-sur-Orge dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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