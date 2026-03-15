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19:21 - Villemoisson-sur-Orge : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la commune de Villemoisson-sur-Orge, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des municipales ? La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 18,86% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 28,71% ont 60 ans et plus. Le taux important de cadres, atteignant 32,95%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,80% et d'une population étrangère de 8,93% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (52,53%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villemoisson-sur-Orge, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Villemoisson-sur-Orge ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des élections locales à Villemoisson-sur-Orge il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 15,73% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,74% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,68% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villemoisson-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 23,74% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il terminera avec 30,61% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Villemoisson-sur-Orge Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 957 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Villemoisson-sur-Orge, correspondant à un taux de participation de 38,63 %, un score en demi-teinte, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 80,11 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 19,89 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 57,49 % des électeurs (soit environ 2 883 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,26 %, bien au-delà des 53,44 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît donc résolument comme une zone soucieuse de voter. Pour ces élections municipales, cette contingence à Villemoisson-sur-Orge sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Les élections de 2024 : quel verdict à Villemoisson-sur-Orge ? Le panorama politique de Villemoisson-sur-Orge a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (23,74%). Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avait ensuite enlevé au premier tour des élections des députés à Villemoisson-sur-Orge une vingtaine de jours plus tard avec 38,48%. Amadou Deme (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 30,65%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marie-Pierre Rixain culminant à 69,39% des votes dans la localité.

14:57 - À Villemoisson-sur-Orge, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villemoisson-sur-Orge soutenaient en priorité Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 34,70% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,42% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villemoisson-sur-Orge quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron devant avec 31,45% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,26% pour Emmanuel Macron, contre 29,74% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - À Villemoisson-sur-Orge, le niveau de la fiscalité locale est en hausse À Villemoisson-sur-Orge, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 026 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 864 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 32,62 % en 2024 (contre environ 16,25 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 40 900 euros en 2024, loin des 1,58943 million d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à près de 10,63 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Villemoisson-sur-Orge : une élection pliée dès le premier round Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Villemoisson-sur-Orge ? Au soir du premier passage aux urnes, François Cholley (Divers droite) a fait la course en tête en totalisant 1 413 bulletins (74,68%). Dans la position du principal opposant, Jean-David Novel (Divers gauche) a engrangé 25,31% des bulletins valides. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.