Résultat municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge (91360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemoisson-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemoisson-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemoisson-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel DIARD
Jean-Michel DIARD Osons Villemoisson ! 		1 427 49,39%
Isabelle GRANGE
Isabelle GRANGE Unis pour Villemoisson 		824 28,52%
Florence MORET MIGUET
Florence MORET MIGUET Villemoisson le coeur et la raison 		638 22,08%
Participation au scrutin Villemoisson-sur-Orge
Taux de participation 58,30%
Taux d'abstention 41,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 2 969

Source : ministère de l’Intérieur

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