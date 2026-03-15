Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villemomble sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villemomble.
L'actu des élections municipales 2026 à Villemomble
13:46 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Villemomble ?
À Villemomble, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 033 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 171 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 31,95 % en 2024 (contre près de 15,66 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 631 300 euros en 2024. Un apport qui est loin des 12,52448 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 22,56 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.
11:59 - La liste Divers droite en tête à Villemomble lors des dernières élections municipales
Qui avait remporté les municipales il y a 6 ans à Villemomble ? Au soir du premier tour, Jean-Michel Bluteau (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 39,69% des bulletins. À ses trousses, Patrice Calméjane (Les Républicains) a engrangé 34,51% des bulletins valides. Avec une marge aussi ténue, la configuration du 2e tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Michel Bluteau l'a finalement emporté avec 3 175 voix (44,83%), face à Patrice Calméjane rassemblant 35,02% des votants et Jean-Marc Minetto obtenant 20,13% des voix. La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement profité des votes des listes éliminées, gagnant 503 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Villemomble, ce décor constitue un point de départ particulier.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Villemomble ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Villemomble sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Villemomble. Retenez également que les 19 bureaux de vote de la ville de Villemomble ferment leurs portes à 20 heures pour le dépouillement. Pour connaître les résultats à Villemomble, rendez vous sur cette page dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villemomble
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Minetto
Liste d'union à gauche
Gauche, Ecologiste et Citoyenne
|
|
Joffrey Demangel
Liste divers gauche
Demain, Villemomble !
|
|
Jean-Michel Bluteau
Liste divers droite
RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
|
|
Francis Colson
Liste du Rassemblement National
villemomble d'abord
|
|
Patrice Calméjane
Liste des Républicains
L'Avenir de Villemomble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Bluteau (26 élus) Reussir villemomble ensemble
|3 175
|44,83%
|
|Patrice Calméjane (6 élus) Liste d'union pour l'avenir de villemomble
|2 480
|35,02%
|
|Jean-Marc Minetto (3 élus) Rassemblement de la gauche et des écologistes
|1 426
|20,13%
|
|Participation au scrutin
|Villemomble
|Taux de participation
|45,61%
|Taux d'abstention
|54,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 243
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Bluteau Reussir villemomble ensemble
|2 672
|39,69%
|Patrice Calméjane Liste d'union pour l'avenir de villemomble
|2 323
|34,51%
|Jean-Marc Minetto Rassemblement de la gauche et des écologistes
|1 736
|25,79%
|Participation au scrutin
|Villemomble
|Taux de participation
|43,49%
|Taux d'abstention
|56,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 905
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice Calmejane (30 élus) Liste d'union pour l'avenir de villemomble
|5 842
|65,75%
|
|Marc Daydie (4 élus) Pour villemomble, la gauche républicaine, citoyenne et écologiste
|2 343
|26,37%
|
|Jean-Philippe Soubeyre (1 élu) Vivre à villemomble
|700
|7,87%
|
|Participation au scrutin
|Villemomble
|Taux de participation
|59,84%
|Taux d'abstention
|40,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|9 216
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