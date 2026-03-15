Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villemomble

Tête de listeListe
Jean-Marc Minetto
Jean-Marc Minetto Liste d'union à gauche
Gauche, Ecologiste et Citoyenne
  • Jean-Marc Minetto
  • Christine Legros
  • Fabien Nony
  • Kirushanthi Tharmendran
  • Marc Daydie
  • Martine Montagne
  • Nathanaël Bancel
  • Toudjal Cimetiere-Ryam
  • Edouard Leroy
  • Elisabeth Pochon
  • Julio Martinez-Mencias
  • Patricia Johnson
  • Udara Katugampala
  • Camille Tribouillard
  • Romuald Guehl
  • Marie-Françoise Roux Gazet
  • François Chamorand
  • Nathalie Kerloc'h
  • Pascal Dauthieux
  • Salima Saghraoui
  • Gilles Laurent
  • Aline Boussard
  • Jean-Marc Vigouroux
  • Béatrice Crespo
  • Benjamin Derome
  • Annie Dauthieux
  • Michel Rondeau
  • Claude Brugére
  • Rémy Dinot
  • Brigitte Ondella
  • Yves Durand
  • Martine Bauleret
  • Pascal Sillou
  • Jeannine Aubin
  • Jean-Alain Steinfeld
Joffrey Demangel
Joffrey Demangel Liste divers gauche
Demain, Villemomble !
  • Joffrey Demangel
  • Delphine Zoughebi Gaillard
  • Roméo Le Goff
  • Emilie Plantin
  • Philippe Redouté
  • Claire Jakymiw
  • Bruno-Brayan Kabangu
  • Céline Guenoun
  • Anthony Miath
  • Solène Rigot
  • Mehdi Ouaktouf
  • Jeanne Le Picaud
  • Thierry Mulumba
  • Nashca Yona Benhamou
  • Yanick Picard
  • Farrah Bouaïnouche
  • Khalid Chitaoui
  • Amanda Alves
  • Aaron Bucci
  • Soraya Benmoussa
  • Julien Sauviat
  • Carole Maton
  • Pierre-Thomas Biondi
  • Marion Menestrey
  • Manuel Cifuentes
  • Aminata Camara
  • Alain Le Picaud
  • Suzannah-Lovely Kabangu
  • Thomas Leonard
  • Catena-Stella Lenzo
  • Asim Ozturk
  • Floriane Jannot
  • Nathan Chenaud-Joffart
  • Mireille Erizo
  • Philippe Burlett
Jean-Michel Bluteau
Jean-Michel Bluteau Liste divers droite
RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
  • Jean-Michel Bluteau
  • Aurélie Meillon
  • Patrick Prince
  • Fatiha Abouhay
  • Alex Boulon
  • Patricia Fitamant
  • Philippe Labro
  • Isabelle Heck
  • Vasile Ciornei
  • Concetta Lefebvre
  • Eric Mallet
  • Hayat Bouchami
  • Marc Masure
  • Laurence Mélart
  • Alain Fitamant
  • Muriel Gedeon
  • Jovan Avramovic
  • Noira Guilloux
  • Christian Fautrad
  • Muriel Bauret
  • Hervé Pietre
  • Corinne Mardesson
  • Vincent Lebrun
  • Véronique Theroux
  • Jean-Pierre Andrieu
  • Jeannine Venacter
  • François Acquaviva
  • Salima Bekhti
  • Alain Pujol
  • Françoise Poloni
  • Serge Ravet
  • Alexandra Pinot
  • Guy Rolland
  • Corinne Lemoine
  • Ibrahim Diarra
  • Juliette Ait-Mihoub
  • Olivier Corviole
Francis Colson
Francis Colson Liste du Rassemblement National
villemomble d'abord
  • Francis Colson
  • Anne Antoon
  • Laurent Benhaim
  • Isabelle Didier
  • Robert Prod'Homme
  • Josephine Zeiger
  • Jean-Michel Legrand
  • Sylvie Radosavljevic
  • Serge Lauxerrois
  • Sandra Favorel
  • Predrag Terzic
  • Lucrèce Féler
  • Michaël Duchet
  • Patricia Masson
  • Maximilien Magnier
  • Ana Erdem
  • Franck Zeiger
  • Ljiljana Kostic
  • Claudiu Tand
  • Karine Da Cruz
  • Filipe Da Costa
  • Camille Mickeler
  • Matthieu Dinot
  • Natalia Bezman
  • Pierre-Marie Dioudonnat
  • Leslie Pellier
  • Frédéric Reb
  • Vanessa Baudot
  • Alexandre Stankovic
  • Simone Talibart
  • Gheorghe Bosca
  • Ivana Ivkovic
  • Cyril Colson
  • Renée Joly
  • Mohamed Klaa
  • Annamaria Pop
  • Alin Covaci
Patrice Calméjane
Patrice Calméjane Liste des Républicains
L'Avenir de Villemomble
  • Patrice Calméjane
  • Françoise Bergougniou
  • Gilbert Le Masson
  • Laëtitia Goasdoué
  • Julien Cabes
  • Sandrine Verbeque
  • Riad Mahmoud
  • Christelle Mouchon
  • Julien Kraan
  • Michelle Delot
  • Hortensio Blanco Fernandez
  • Bahija Abdelmalek
  • Lahoussaine Biyoukar
  • Coline Bailly
  • Samuel-Richard Heilmann
  • Anne Lecoeur
  • William Mikhail
  • Sonia Soufi
  • Cédric Locart
  • Brigitte Merlin
  • Hubert Hadad
  • Sylvie Auneau
  • Franck Yonboue
  • Marie-Lucie Bernard
  • Yacine Chafouk
  • Joëlle Merlo
  • Philippe Richard
  • Rebecca Donachie
  • Stanislas Samba
  • Nadine Tarantino
  • Dayan Jankovic
  • Magalie Briffa
  • Stéphane Lamizet
  • Pascale Cailleux
  • Ludovic Tremen
  • Amélie Barraud
  • Sylvain Ngor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Bluteau
Jean-Michel Bluteau (26 élus) Reussir villemomble ensemble 		3 175 44,83%
  • Jean-Michel Bluteau
  • Anne Lecoeur
  • Patrick Prince
  • Isabelle Heck
  • Alex Boulon
  • Pascale Paolantonacci
  • Eric Mallet
  • Sandrine Verbeque-Pelaez
  • Lahoussaine Biyoukar
  • Louise Galey
  • Alain Fitamant
  • Jeannine Venacter
  • François Acquaviva
  • Françoise Poloni
  • Riad Mahmoud
  • Françoise Seronde
  • Serge Zarlowski
  • Patricia Fitamant
  • Guy Rolland
  • Concetta Lefebvre
  • Jean-Christophe Gerbaud
  • Arlette Cédécias
  • Jovan Avramovic
  • Nadège Prieur-Guichaoua
  • Hubert Hadad
  • Claudine Pagégie
Patrice Calméjane
Patrice Calméjane (6 élus) Liste d'union pour l'avenir de villemomble 		2 480 35,02%
  • Patrice Calméjane
  • Françoise Bergougniou
  • Gilbert Le Masson
  • Laura Lefevre
  • Thibaud De Gallier De Saint Sauveur
  • Amélie Barraud
Jean-Marc Minetto
Jean-Marc Minetto (3 élus) Rassemblement de la gauche et des écologistes 		1 426 20,13%
  • Jean-Marc Minetto
  • Elisabeth Pochon
  • Antoine Richard
Participation au scrutin Villemomble
Taux de participation 45,61%
Taux d'abstention 54,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 243

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Bluteau
Jean-Michel Bluteau Reussir villemomble ensemble 		2 672 39,69%
Patrice Calméjane
Patrice Calméjane Liste d'union pour l'avenir de villemomble 		2 323 34,51%
Jean-Marc Minetto
Jean-Marc Minetto Rassemblement de la gauche et des écologistes 		1 736 25,79%
Participation au scrutin Villemomble
Taux de participation 43,49%
Taux d'abstention 56,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 905

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice Calmejane
Patrice Calmejane (30 élus) Liste d'union pour l'avenir de villemomble 		5 842 65,75%
  • Patrice Calmejane
  • Pascale Le Duvéhat
  • Pierre-Etienne Mage
  • Amélie Barraud
  • Jean-Michel Bluteau
  • Corinne Hernu-Lemoine
  • Jean-Jacques Pietraszewski
  • Anne Lecoeur
  • Gaëtan Capdeville
  • Françoise Poloni
  • Claude Longvert
  • Françoise Bergougniou
  • Jean-Paul Levy
  • Sandrine Pelaez-Diaz
  • François Acquaviva
  • Françoise Seronde
  • Gilbert Le Masson
  • Brigitte Merlin
  • Jean-Michel Legrand
  • Isabelle Heck
  • Lahoussaine Biyoukar
  • Hélène Calméjane
  • Serge Zarlowski
  • Laura Lefevre
  • Éric Mallet
  • Elizabète Lentz
  • Jean Touvet
  • Florence Palayret
  • Gérard Nivet
  • Marine Allaf-Boyer
Marc Daydie
Marc Daydie (4 élus) Pour villemomble, la gauche républicaine, citoyenne et écologiste 		2 343 26,37%
  • Marc Daydie
  • Elisabeth Pochon
  • Rémy Benayoun
  • Delphine Zoughebi-Gaillard
Jean-Philippe Soubeyre
Jean-Philippe Soubeyre (1 élu) Vivre à villemomble 		700 7,87%
  • Jean-Philippe Soubeyre
Participation au scrutin Villemomble
Taux de participation 59,84%
Taux d'abstention 40,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 9 216

Villes voisines de Villemomble

En savoir plus sur Villemomble