Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villemomble [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villemomble sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villemomble.
L'actu des élections municipales 2026 à Villemomble
11:51 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Villemomble dimanche dernier ?
Pour le lancement des municipales à Villemomble, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin s'est soldé par une participation de 53,59 % localement. C'est Patrice Calméjane (Les Républicains) qui est arrivé en tête en rassemblant 31,94 % des votes. À sa suite, Jean-Michel Bluteau (Divers droite) s'est classé deuxième avec 26,62 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Patrice Calméjane s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a concédé cependant 2 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Marc Minetto (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Joffrey Demangel, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 10,98 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villemomble
Le deuxième tour des élections municipales à Villemomble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Minetto
Liste d'union à gauche
Gauche, Ecologiste et Citoyenne
|
|
Jean-Michel Bluteau
Liste divers droite
RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
|
|
Patrice Calméjane
Liste des Républicains
L'Avenir de Villemomble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villemomble
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice CALMÉJANE (Ballotage) L'Avenir de Villemomble
|2 725
|31,94%
|Jean-Michel BLUTEAU (Ballotage) RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
|2 271
|26,62%
|Jean-Marc MINETTO (Ballotage) Gauche, Ecologiste et Citoyenne
|1 908
|22,37%
|Joffrey DEMANGEL (Ballotage) Demain, Villemomble !
|937
|10,98%
|Francis COLSON villemomble d'abord
|690
|8,09%
|Participation au scrutin
|Villemomble
|Taux de participation
|53,59%
|Taux d'abstention
|46,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|8 734
Source : ministère de l’Intérieur
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