Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villemomble

Le deuxième tour des élections municipales à Villemomble a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marc Minetto
Jean-Marc Minetto Liste d'union à gauche
Gauche, Ecologiste et Citoyenne
  • Jean-Marc Minetto
  • Christine Legros
  • Fabien Nony
  • Kirushanthi Tharmendran
  • Marc Daydie
  • Martine Montagne
  • Nathanaël Bancel
  • Toudjal Cimetiere-Ryam
  • Edouard Leroy
  • Elisabeth Pochon
  • Julio Martinez-Mencias
  • Patricia Johnson
  • Udara Katugampala
  • Camille Tribouillard
  • Romuald Guehl
  • Marie-Françoise Roux Gazet
  • François Chamorand
  • Nathalie Kerloc'h
  • Pascal Dauthieux
  • Salima Saghraoui
  • Gilles Laurent
  • Aline Boussard
  • Jean-Marc Vigouroux
  • Béatrice Crespo
  • Benjamin Derome
  • Annie Dauthieux
  • Michel Rondeau
  • Claude Brugére
  • Rémy Dinot
  • Brigitte Ondella
  • Yves Durand
  • Martine Bauleret
  • Pascal Sillou
  • Jeannine Aubin
  • Jean-Alain Steinfeld
Jean-Michel Bluteau
Jean-Michel Bluteau Liste divers droite
RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE
  • Jean-Michel Bluteau
  • Aurélie Meillon
  • Patrick Prince
  • Fatiha Abouhay
  • Alex Boulon
  • Patricia Fitamant
  • Philippe Labro
  • Isabelle Heck
  • Vasile Ciornei
  • Concetta Lefebvre
  • Eric Mallet
  • Hayat Bouchami
  • Marc Masure
  • Laurence Mélart
  • Alain Fitamant
  • Muriel Gedeon
  • Jovan Avramovic
  • Noira Guilloux
  • Christian Fautrad
  • Muriel Bauret
  • Hervé Pietre
  • Corinne Mardesson
  • Vincent Lebrun
  • Véronique Theroux
  • Jean-Pierre Andrieu
  • Jeannine Venacter
  • François Acquaviva
  • Salima Bekhti
  • Alain Pujol
  • Françoise Poloni
  • Serge Ravet
  • Alexandra Pinot
  • Guy Rolland
  • Corinne Lemoine
  • Ibrahim Diarra
  • Juliette Ait-Mihoub
  • Olivier Corviole
Patrice Calméjane
Patrice Calméjane Liste des Républicains
L'Avenir de Villemomble
  • Patrice Calméjane
  • Françoise Bergougniou
  • Gilbert Le Masson
  • Laëtitia Goasdoué
  • Julien Cabes
  • Sandrine Verbeque
  • Riad Mahmoud
  • Christelle Mouchon
  • Julien Kraan
  • Michelle Delot
  • Hortensio Blanco Fernandez
  • Bahija Abdelmalek
  • Lahoussaine Biyoukar
  • Coline Bailly
  • Samuel-Richard Heilmann
  • Anne Lecoeur
  • William Mikhail
  • Sonia Soufi
  • Cédric Locart
  • Brigitte Merlin
  • Hubert Hadad
  • Sylvie Auneau
  • Franck Yonboue
  • Marie-Lucie Bernard
  • Yacine Chafouk
  • Joëlle Merlo
  • Philippe Richard
  • Rebecca Donachie
  • Stanislas Samba
  • Nadine Tarantino
  • Dayan Jankovic
  • Magalie Briffa
  • Stéphane Lamizet
  • Pascale Cailleux
  • Ludovic Tremen
  • Amélie Barraud
  • Sylvain Ngor

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villemomble

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice CALMÉJANE
Patrice CALMÉJANE (Ballotage) L'Avenir de Villemomble 		2 725 31,94%
Jean-Michel BLUTEAU
Jean-Michel BLUTEAU (Ballotage) RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE 		2 271 26,62%
Jean-Marc MINETTO
Jean-Marc MINETTO (Ballotage) Gauche, Ecologiste et Citoyenne 		1 908 22,37%
Joffrey DEMANGEL
Joffrey DEMANGEL (Ballotage) Demain, Villemomble ! 		937 10,98%
Francis COLSON
Francis COLSON villemomble d'abord 		690 8,09%
Participation au scrutin Villemomble
Taux de participation 53,59%
Taux d'abstention 46,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 8 734

Source : ministère de l’Intérieur

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