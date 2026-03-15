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19:21 - Élections municipales à Villemomble : un éclairage démographique Dans la ville de Villemomble, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 7419 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,74%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (68,63%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 11025 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 22,97% et d'une population étrangère de 18,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villemomble, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Villemomble aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Villemomble en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 15,02% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,42% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 13,65% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Villemomble comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 22,40% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,26% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 34,60% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Villemomble En parallèle des municipales, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats de Villemomble. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales avait vu 43,49 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. 6 905 votants s'étaient alors mobilisés alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 77,21 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 22,79 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 56,32 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,83 % au premier tour, contre 49,09 % en 2022. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Villemomble comme une contrée civiquement engagée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Villemomble a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections des députés à Villemomble de juin 2024, plaçaient Fatiha Keloua Hachi (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 46,44% au premier tour, devant Sébastien Jolivet (Rassemblement National) avec 25,26%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Fatiha Keloua Hachi culminant à 65,40% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (22,40%). La préférence des électeurs de Villemomble a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Villemomble avaient franchement opté pour la gauche il y a 4 ans La physionomie politique de Villemomble révèle une localité où la gauche domine largement. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villemomble tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 31,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,58% pour Emmanuel Macron, contre 31,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Villemomble plébiscitaient Fatiha Keloua Hachi (Nupes) avec 32,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Fatiha Keloua Hachi virant de nouveau en tête avec 50,06% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Villemomble ? À Villemomble, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 033 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 171 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est pourtant établi à environ 31,95 % en 2024 (contre près de 15,66 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 631 300 euros en 2024. Un apport qui est loin des 12,52448 millions d'euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 22,56 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - La liste Divers droite en tête à Villemomble lors des dernières élections municipales Qui avait remporté les municipales il y a 6 ans à Villemomble ? Au soir du premier tour, Jean-Michel Bluteau (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 39,69% des bulletins. À ses trousses, Patrice Calméjane (Les Républicains) a engrangé 34,51% des bulletins valides. Avec une marge aussi ténue, la configuration du 2e tour s'annonçait incertaine. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Michel Bluteau l'a finalement emporté avec 3 175 voix (44,83%), face à Patrice Calméjane rassemblant 35,02% des votants et Jean-Marc Minetto obtenant 20,13% des voix. La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a probablement profité des votes des listes éliminées, gagnant 503 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Villemomble, ce décor constitue un point de départ particulier.