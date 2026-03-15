Résultat municipale 2026 à Villemomble (93250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemomble a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemomble, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemomble [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice CALMÉJANE
Patrice CALMÉJANE L'Avenir de Villemomble 		2 725 31,94%
Jean-Michel BLUTEAU
Jean-Michel BLUTEAU RÉUSSIR VILLEMOMBLE ENSEMBLE 		2 271 26,62%
Jean-Marc MINETTO
Jean-Marc MINETTO Gauche, Ecologiste et Citoyenne 		1 908 22,37%
Joffrey DEMANGEL
Joffrey DEMANGEL Demain, Villemomble ! 		937 10,98%
Francis COLSON
Francis COLSON villemomble d'abord 		690 8,09%
Participation au scrutin Villemomble
Taux de participation 53,59%
Taux d'abstention 46,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 8 734

Source : ministère de l’Intérieur

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