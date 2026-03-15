Résultat municipale 2026 à Villemur-sur-Tarn (31340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villemur-sur-Tarn a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villemur-sur-Tarn, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villemur-sur-Tarn [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge MOULET
Serge MOULET (24 élus) ENSEMBLE POUR VILLEMUR 		1 674 59,11%
  • Serge MOULET
  • Caroline VILLA
  • Quentin DUROS
  • Sabrina ROMERO
  • Pierre CRESUT
  • Nathalie GILARD
  • Jean-Louis LATUGAYE
  • Jade MALAFOSSE
  • Jacques ASO
  • Laure PICARD
  • Christophe MAZZOLENI
  • Audrey RAMOND
  • Mickaël MOULON
  • Céline CAMMAS
  • Eric ESPANOL
  • Brigitte BERTO
  • Frédéric BURGALAT
  • Sonia GOMEZ
  • Hervé BENECH
  • Océane HILLAIRET
  • Guillaume TURROQUES
  • Chloé PLACIER
  • Michel NOT
  • Nathalie BLATCHE
Jean-Marc DUMOULIN
Jean-Marc DUMOULIN (3 élus) Villemur 2026-2033 		727 25,67%
  • Jean-Marc DUMOULIN
  • Florence DELTORT
  • Philippe VIGUIE
Olivier DE BENEDICTIS
Olivier DE BENEDICTIS (2 élus) Agir pour Villemur 		431 15,22%
  • Olivier DE BENEDICTIS
  • Louise MICHARD
Participation au scrutin Villemur-sur-Tarn
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 899

Source : ministère de l’Intérieur

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