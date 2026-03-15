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19:17 - Dynamique électorale à Villemur-sur-Tarn : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections municipales, Villemur-sur-Tarn fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 235 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 487 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 744 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 19,01% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 30,22% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 501 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, près de 40,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 728,93 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, Villemur-sur-Tarn incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Les derniers chiffres du vote RN à Villemur-sur-Tarn Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Villemur-sur-Tarn il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 29,13% des suffrages lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 53,58% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 32,77% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villemur-sur-Tarn comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 41,89% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,26% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,30% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Jean-François Portarrieu.

16:58 - Une participation de 51,60 % à Villemur-sur-Tarn aux dernières municipales Les archives de 2020 indiquent que 2 333 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Villemur-sur-Tarn, correspondant à un taux de participation de 51,60 % (un niveau plutôt élevé) alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,83 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 51,06 % au premier tour en 2022 à 68,29 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 54,79 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villemur-sur-Tarn comme une ville civiquement engagée par rapport au reste de la France. Au soir des élections municipales de 2026, l'état de la participation agira quoi qu'il en soit sur les résultats de Villemur-sur-Tarn.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Villemur-sur-Tarn ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Villemur-sur-Tarn soutenaient en priorité Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 48,26% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Leonardelli culminant à 52,30% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Villemur-sur-Tarn avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,89% des inscrits. .

14:57 - Villemur-sur-Tarn : des verdicts éminemment significatifs lors des élections il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Villemur-sur-Tarn plébiscitaient Julien Leonardelli (RN) avec 32,77% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-François Portarrieu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,55% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Villemur-sur-Tarn votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (29,13%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,22%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,58% pour Marine Le Pen, contre 46,42% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villemur-sur-Tarn s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Villemur-sur-Tarn qui aura un impact sur le résultat du vote S'agissant des contributions locales à Villemur-sur-Tarn, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 961 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 765 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 49,95 % en 2024 (contre près de 22,56 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 122 040 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 243 360 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 19,22 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Une victoire sans appel à la dernière élection municipale à Villemur-sur-Tarn La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Villemur-sur-Tarn est très instructive. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean-Marc Dumoulin (Divers droite) a décroché la pole position en rassemblant 1 190 suffrages (52,93%). À ses trousses, Michel Santoul (Divers gauche) a recueilli 667 votes (29,67%). Une troisième force s'est dégagée derrière Patrice Bragagnolo (Divers centre), réunissant 391 suffrages (17,39%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Villemur-sur-Tarn, cette géographie électorale pose les bases. Devant cette victoire écrasante, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.