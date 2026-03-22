Résultat municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande (10370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villenauxe-la-Grande, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal OUDARD (18 élus) MAINTENANT OU JAMAIS
|493
|50,25%
|
|Damien GUÉRINOT (5 élus) VILLENAUXE, ENSEMBLE VERS DEMAIN
|488
|49,75%
|
|Participation au scrutin
|Villenauxe-la-Grande
|Taux de participation
|65,58%
|Taux d'abstention
|34,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|1 002
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villenauxe-la-Grande - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien GUÉRINOT (Ballotage) VILLENAUXE, ENSEMBLE VERS DEMAIN
|414
|45,05%
|Chantal OUDARD (Ballotage) MAINTENANT OU JAMAIS
|308
|33,51%
|Antonin DURAND (Ballotage) Unis pour Villenauxe
|197
|21,44%
|Participation au scrutin
|Villenauxe-la-Grande
|Taux de participation
|61,91%
|Taux d'abstention
|38,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|946
Election municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villenauxe-la-Grande sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villenauxe-la-Grande.
L'actu des élections municipales 2026 à Villenauxe-la-Grande
18:35 - En 2024, Villenauxe-la-Grande avait opté pour la droite
Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Villenauxe-la-Grande portaient leur choix sur Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 53,71% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Angélique Ranc culminant à 64,41% des voix sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,49%). Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Villenauxe-la-Grande demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, solidifiant son ancrage historique.
15:57 - Les résultats de la dernière élection à Villenauxe-la-Grande
Les forces politiques en présence demeurent aujourd'hui encore déterminées par le verdict du dernier scrutin communal à Villenauxe-la-Grande. À l'issue du premier passage aux urnes, Barbara Carpanese a pris les commandes en recueillant 497 voix (58,40%). Juste derrière, Chantal Oudard a recueilli 354 suffrages en sa faveur (41,59%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Villenauxe-la-Grande, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui s'est qualifié à Villenauxe-la-Grande pour le 2e tour des municipales ?
Comme le montrent les candidatures officielles au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Damien Guérinot, à la tête de "Villenauxe, Ensemble Vers Demain" et Chantal Oudard et sa liste "Maintenant Ou Jamais". Notons que Antonin Durand, qui était en mesure de se maintenir grâce à son score du premier tour, a préféré se retirer. L'heure de fermeture des 2 bureaux de vote de Villenauxe-la-Grande a été établie à 18 heures.
11:59 - L'élection municipale a déjà livré un résultat instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Villenauxe-la-Grande, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 38,09 %. Au terme de ce vote, c'est Damien Guérinot qui a pris la pole position en rassemblant 45,05 % des suffrages exprimés. À sa suite, Chantal Oudard est arrivée en deuxième position avec 33,51 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Antonin Durand pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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