Résultat municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande (10370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villenauxe-la-Grande, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villenauxe-la-Grande [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal OUDARD
Chantal OUDARD (18 élus) MAINTENANT OU JAMAIS 		493 50,25%
  • Chantal OUDARD
  • Antonin DURAND
  • Valérie DONGO
  • Richard LOPEZ-DESROCHES
  • Tiphanie GALOUL
  • Dominique DE GEYTER
  • Sarah MULLER
  • Kévin OUDARD
  • Véronique TURPIN-DEHAND
  • Mickaël SERET
  • Christelle LEVEAU
  • Michel PÉRY
  • Christine FIRMERY
  • Richard WOLFERT
  • Pascale DEVISSE
  • Enzo DIZY
  • Isabelle LEQUERREC
  • Philippe OUDARD
Damien GUÉRINOT
Damien GUÉRINOT (5 élus) VILLENAUXE, ENSEMBLE VERS DEMAIN 		488 49,75%
  • Damien GUÉRINOT
  • Christine BUTTARD
  • Jean-Yves MATHIAS
  • Priscilla BACZKIEWICZ
  • Michael DEFOSSE
Participation au scrutin Villenauxe-la-Grande
Taux de participation 65,58%
Taux d'abstention 34,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 002

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Villenauxe-la-Grande - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien GUÉRINOT
Damien GUÉRINOT (Ballotage) VILLENAUXE, ENSEMBLE VERS DEMAIN 		414 45,05%
Chantal OUDARD
Chantal OUDARD (Ballotage) MAINTENANT OU JAMAIS 		308 33,51%
Antonin DURAND
Antonin DURAND (Ballotage) Unis pour Villenauxe 		197 21,44%
Participation au scrutin Villenauxe-la-Grande
Taux de participation 61,91%
Taux d'abstention 38,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 946

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