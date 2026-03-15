Résultat de l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon

Tête de listeListe
Guillaume Latrille
Guillaume Latrille Liste divers gauche
Faisons mieux pour Villenave d'Ornon
  • Guillaume Latrille
  • Marlene Tchikaya
  • Arthur Bezier
  • Carole Friedman
  • Emmanuel Feulie
  • Margaux Pfister
  • Marcel Serves
  • Fatima Halbaoui
  • Enzo Vergnes
  • Elodie Jousselin
  • Stéphane-Merlin Senahoule Kellya
  • Fanny Amram
  • Bouabdellah Djemli
  • Cynthia Mameche
  • Hubert Maillard de la Morandais
  • Pauline Renault
  • Patrick Bouillot
  • Sophie Gillet
  • Mustafa Ouidane
  • Chloé Garbay
  • Younes Medjadji
  • Sarah Canton
  • Noa Luque Lindo
  • Cecile Bédécarrax
  • Louis Lagorce
  • Bernadette Delagarde Tuppin
  • Pascal Lavesque
  • Fabienne Descamps
  • Ayoub El Ouassini
  • Laetitia Samie
  • Maxime Herve
  • Karine Traissac
  • Yanis Cherair
  • Cecile Lapeyre
  • Lilian Prud'Homme
  • Carmen Denis
  • Nawfal Elbariki
  • Maude Willemans
  • Axel Solom
  • Elsa Laurent
  • Jean-Christophe Ajaccio
  • Elise-Marie Serves
  • Michel Pouyllaud
  • Jacquelin Vives
Michel Poignonec
Michel Poignonec Liste divers droite
Du Souffle, Du Sens
  • Michel Poignonec
  • Sophie Gaudru
  • Marc Kleinhentz
  • Joëlle Vernet
  • Pascal Dubernet
  • Christelle Cotton
  • Alexandre Antunes
  • Martine Gérard
  • David Pennetier
  • Sally Seguin
  • Olivier Pujol
  • Brigitte Beau-Poncie
  • Joël Raynaud
  • Nadine Dulucq
  • Denis Delhoume
  • Brigitte Trottier
  • Jean-Claude Guichebarou
  • Carmen Garcia
  • Dominique Dumas
  • Aurore Thomas
  • Laurent Grasset
  • Bernadette Reynier
  • Lionel Dantzlinger
  • Nadia Farsi
  • Bruno Valade
  • Peggy Haristoy
  • Vincent Aponte
  • Valérie Palazo
  • Joël Cazenave
  • Amandine Michaud
  • Philippe Beauvois
  • Julie Figeac
  • Sylvain Ferrer
  • Béatrice Fau-Vitiello
  • Jérémy Hommette
  • Évelyne Dubief
  • Alexandre Gougnard
  • Élisa Hennaut
  • Lorenzo Méril
  • Nathalie Sohier
  • Mathieu Rey
  • Monique Palacios
  • Christian Bourhis
  • Michèle Forestier
  • Patrick Pujol
Stéphanie Anfray
Stéphanie Anfray Liste d'union à gauche
POUR VILLENAVE D'ORNON L'ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
  • Stéphanie Anfray
  • Frédéric Moyence
  • Nadia Fourier
  • Guy Kaufling
  • Nathalie Richard
  • Yannick Boutot
  • Michèle Jean-Marie
  • Nicolas Lecoq
  • Nathalie Furmento Klasing
  • Thomas Ruffat
  • Amina Boirac
  • Didier Boucher
  • Malika Nouri
  • Alain Perrier
  • Cassandra Marchal
  • Alain Delmas
  • Martine Jardiné
  • Jean-Louis Guion
  • Wendy Harvey
  • Francois Garrido
  • Louise Blosse
  • Frédéric Montel
  • Armelle Cornaggia
  • Pierre Fauvet
  • Sandra Courouau
  • Pierre Merlet
  • Karine Roig
  • Franck Bié
  • Coralie Blaché
  • Christophe Battaglia
  • Lydie Delmas-Bur
  • Didier Descoms
  • Francoise Domerc
  • Gerhard Kammler
  • Nathalie Jemelgo
  • Thomas Poirot
  • Anne-Marie Cocula
  • Baptiste Delmas
  • Christiane Rouanet
  • Jean-Marc Pittoni
  • Harmonie Pertus
  • Patrick Volpilhac
  • Pauline Vert
  • Georges Nadaud
  • Suzanne Rabaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Pujol
Patrick Pujol (30 élus) Villenave d'ornon, notre histoire, notre avenir 		4 060 51,75%
  • Patrick Pujol
  • Christine Bonnefoy
  • Michel Poignonec
  • Sophie Gaudru
  • Joël Raynaud
  • Carine Paklepa
  • Marc Kleinhentz
  • Nadine Dulucq
  • Djelali Boaouina
  • Samira Niang
  • Yannick Huet
  • Brigitte Beau-Poncie
  • Olivier Pujol
  • Béatrice Caravaca
  • Grégory Mallet
  • Nadia Farsi
  • Eric Hosy
  • Béatrice Dupouy-Diévart
  • Jean-Claude Guichebarou
  • Fanny Amram
  • Rémy Truptil
  • Martine Gérard
  • Laurent Grasset
  • Bernadette Reynier
  • Christian Bourhis
  • Anne-Marie Lemaire
  • Jean-Louis Gasquet
  • Maria Del Carmen Garcia
  • François-Xavier Dubrous
  • Denise Croze
Stephanie Anfray
Stephanie Anfray (9 élus) Villenave ecologique, solidaire et citoyenne 		3 784 48,24%
  • Stephanie Anfray
  • Guillaume Latrille
  • Michèle Jean-Marie
  • Guy Kaufling
  • Pauline Vert
  • Francois Garrido
  • Martine Jardiné
  • Yannick Boutot
  • Camille Henrion
Participation au scrutin Villenave-d'Ornon
Taux de participation 34,59%
Taux d'abstention 65,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 083

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Pujol
Patrick Pujol Villenave d'ornon, notre histoire, notre avenir 		3 900 48,37%
Stephanie Anfray
Stephanie Anfray Villenave écologique, solidaire et citoyenne 		2 536 31,45%
Patrick Bouillot
Patrick Bouillot Changer! 		906 11,23%
Denis Delhoume
Denis Delhoume Renouvo 		548 6,79%
Recep Duvarci
Recep Duvarci Avenir 		172 2,13%
Participation au scrutin Villenave-d'Ornon
Taux de participation 35,49%
Taux d'abstention 64,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 275

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Pujol
Patrick Pujol (29 élus) Patrick pujol "100 % villenave d'ornon - unis pour agir en confiance" 		7 036 59,97%
  • Patrick Pujol
  • Anne-Marie Lemaire
  • Michel Poignonec
  • Christine Bonnefoy
  • Jean-Claude Guichebarou
  • Béatrice Caravaca
  • Joël Raynaud
  • Béatrice Dupouy-Diévart
  • Jean Verge
  • Christine Kammler
  • Marc Kleinhentz
  • Agnès Boy
  • Bernard Debuc
  • Nadine Dulucq
  • Olivier Pujol
  • Brigitte Trottier
  • Yannick Huet
  • Maïténa Arrouays
  • Christian Bourhis
  • Jessy Dugad-Labeste
  • Éric Hosy
  • Bernadette Reynier
  • Jean-François Tidouan
  • Marie Legrix
  • Rémy Truptil
  • Denise Croze
  • Georges Xavier
  • Isabelle Dauba
  • Alexandre Gourd
Martine Jardiné
Martine Jardiné (5 élus) Générations villenave 		3 640 31,02%
  • Martine Jardiné
  • Alain Michiels
  • Stéphanie Anfray
  • Timothée Duverger
  • Michèle Jean-Marie
Patrick Bouillot
Patrick Bouillot (1 élu) Pour villenave d'ornon : la gauche, la vraie 		1 055 8,99%
  • Patrick Bouillot
Participation au scrutin Villenave-d'Ornon
Taux de participation 58,07%
Taux d'abstention 41,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,94%
Nombre de votants 12 212

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