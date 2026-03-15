Résultat de l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon : les infos en direct

Programme de Guillaume Latrille à Villenave-d'Ornon (Faisons mieux pour Villenave d'Ornon)

Engagement citoyen

Le candidat, Guillaume Latrille, se présente comme un homme de terrain, ancré dans le tissu associatif de Villenave d'Ornon. Son équipe est composée de citoyens engagés, loin des professionnels de la politique, qui partagent les réalités quotidiennes des habitants. Cette approche vise à renforcer la proximité et l'écoute entre les élus et la population.

Justice sociale et écologie

Les propositions du programme mettent l'accent sur la justice sociale et l'écologie comme priorités essentielles. Ces thèmes sont considérés comme des fils conducteurs pour améliorer le vivre-ensemble et répondre aux défis contemporains. L'objectif est de construire une ville plus juste, solidaire et respectueuse de l'environnement.

Mobilité et urbanisme

Le programme prévoit une réinvention des déplacements à Villenave d'Ornon, avec des continuités cyclables sécurisées et une navette municipale gratuite. L'urbanisme est également abordé pour créer un cadre de vie plus sain et plus vert. Ces mesures visent à rendre la ville plus agréable et accessible pour tous ses habitants.

Éducation et services publics

Faire de l'éducation une priorité est un des axes majeurs du programme, avec des initiatives pour garantir une place en centre de loisirs pour chaque enfant. Le renforcement des services publics est également souligné, car une ville avec des services publics solides est perçue comme plus forte. Ces efforts visent à soutenir toutes les étapes de la vie des citoyens.