Résultat de l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villenave-d'Ornon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villenave-d'Ornon.
L'actu des élections municipales 2026 à Villenave-d'Ornon
13:46 - Michel POIGNONEC a-t-il baissé la fiscalité locale à Villenave-d'Ornon ?
Du côté de la fiscalité locale de Villenave-d'Ornon, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 983 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 128 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 47,67 % en 2024 (contre près de 30,21 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 511 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 12,83724 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 23,64 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.
11:59 - Patrick Pujol vainqueur des dernières élections à Villenave-d'Ornon
À Villenave-d'Ornon, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Patrick Pujol (Divers droite) a dominé les débats en totalisant 48,37% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Stephanie Anfray (Union de la gauche) a recueilli 2 536 votes (31,45%). Patrick Bouillot (Divers gauche) était troisième, obtenant 11,23% des voix. L'importante avance arrachée au départ donnait une direction nette pour la suite. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Patrick Pujol l'a finalement emporté avec 51,75% des voix, face à Stephanie Anfray rassemblant 48,24% des votants. À la surprise générale, la challengeuse a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, ce qui a rendu l'issue très serrée. Si Stephanie Anfray a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 248 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Villenave-d'Ornon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. L'équipe minoritaire est confrontée au défi de récolter davantage de voix dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Villenave-d'Ornon ont lieu aujourd'hui
Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Villenave-d'Ornon de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Villenave-d'Ornon. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 29 bureaux de vote de Villenave-d'Ornon sont les suivants : de 8 heures à 19 heures. La parution des résultats à Villenave-d'Ornon s'effectuera ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon
|Tête de listeListe
|
Guillaume Latrille
Liste divers gauche
Faisons mieux pour Villenave d'Ornon
|
|
Michel Poignonec
Liste divers droite
Du Souffle, Du Sens
|
|
Stéphanie Anfray
Liste d'union à gauche
POUR VILLENAVE D'ORNON L'ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Pujol (30 élus) Villenave d'ornon, notre histoire, notre avenir
|4 060
|51,75%
|
|Stephanie Anfray (9 élus) Villenave ecologique, solidaire et citoyenne
|3 784
|48,24%
|
|Participation au scrutin
|Villenave-d'Ornon
|Taux de participation
|34,59%
|Taux d'abstention
|65,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 083
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Pujol Villenave d'ornon, notre histoire, notre avenir
|3 900
|48,37%
|Stephanie Anfray Villenave écologique, solidaire et citoyenne
|2 536
|31,45%
|Patrick Bouillot Changer!
|906
|11,23%
|Denis Delhoume Renouvo
|548
|6,79%
|Recep Duvarci Avenir
|172
|2,13%
|Participation au scrutin
|Villenave-d'Ornon
|Taux de participation
|35,49%
|Taux d'abstention
|64,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 275
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Pujol (29 élus) Patrick pujol "100 % villenave d'ornon - unis pour agir en confiance"
|7 036
|59,97%
|
|Martine Jardiné (5 élus) Générations villenave
|3 640
|31,02%
|
|Patrick Bouillot (1 élu) Pour villenave d'ornon : la gauche, la vraie
|1 055
|8,99%
|
|Participation au scrutin
|Villenave-d'Ornon
|Taux de participation
|58,07%
|Taux d'abstention
|41,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,94%
|Nombre de votants
|12 212
Villes voisines de Villenave-d'Ornon
- Villenave-d'Ornon (33140)
- Ecole primaire à Villenave-d'Ornon
- Maternités à Villenave-d'Ornon
- Crèches et garderies à Villenave-d'Ornon
- Classement des collèges à Villenave-d'Ornon
- Salaires à Villenave-d'Ornon
- Impôts à Villenave-d'Ornon
- Dette et budget de Villenave-d'Ornon
- Climat et historique météo de Villenave-d'Ornon
- Accidents à Villenave-d'Ornon
- Délinquance à Villenave-d'Ornon
- Inondations à Villenave-d'Ornon
- Nombre de médecins à Villenave-d'Ornon
- Pollution à Villenave-d'Ornon
- Entreprises à Villenave-d'Ornon
- Prix immobilier à Villenave-d'Ornon