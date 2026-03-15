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19:21 - Villenave-d'Ornon et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Villenave-d'Ornon définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. Dans la commune, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,77% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 402 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 17851 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,12% et d'une population immigrée de 11,57% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,54%), témoignent d'une population instruite à Villenave-d'Ornon, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Villenave-d'Ornon ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des municipales à Villenave-d'Ornon en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 18,39% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 34,51% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villenave-d'Ornon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 25,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 27,97% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,64% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Villenave-d'Ornon aux dernières élections ? La participation s'élevait à 35,49 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Villenave-d'Ornon (un score en demi-teinte) alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 19 638 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 77,31 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,71 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,94 % au premier tour, contre 48,41 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle comme une zone assez peu mobilisée. Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon, ce facteur aura en tout cas un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Villenave-d'Ornon a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des européennes, le podium à Villenave-d'Ornon s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (25,64%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (19,80%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,46%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Loïc Prud'Homme (Union de la gauche) aux avants-postes avec 40,21% au premier tour, devant Ariane Ary (Ensemble !) avec 28,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Loïc Prud'Homme culminant à 44,17% des votes sur place. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Villenave-d'Ornon s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Villenave-d'Ornon était inclassable sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Villenave-d'Ornon une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villenave-d'Ornon était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,43%. Lors de la finale de l'élection à Villenave-d'Ornon, les électeurs accordaient 65,49% pour Emmanuel Macron, contre 34,51% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Villenave-d'Ornon accordaient leurs suffrages à Loïc Prud'Homme (Nupes) avec 36,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,23%.

12:58 - Michel POIGNONEC a-t-il baissé la fiscalité locale à Villenave-d'Ornon ? Du côté de la fiscalité locale de Villenave-d'Ornon, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 983 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 128 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 47,67 % en 2024 (contre près de 30,21 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 511 500 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 12,83724 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 23,64 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Patrick Pujol vainqueur des dernières élections à Villenave-d'Ornon À Villenave-d'Ornon, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche de ce scrutin, Patrick Pujol (Divers droite) a dominé les débats en totalisant 48,37% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Stephanie Anfray (Union de la gauche) a recueilli 2 536 votes (31,45%). Patrick Bouillot (Divers gauche) était troisième, obtenant 11,23% des voix. L'importante avance arrachée au départ donnait une direction nette pour la suite. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Patrick Pujol l'a finalement emporté avec 51,75% des voix, face à Stephanie Anfray rassemblant 48,24% des votants. À la surprise générale, la challengeuse a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, ce qui a rendu l'issue très serrée. Si Stephanie Anfray a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 248 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Villenave-d'Ornon, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. L'équipe minoritaire est confrontée au défi de récolter davantage de voix dès le premier tour aujourd'hui, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.