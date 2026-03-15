Résultat municipale 2026 à Villenave-d'Ornon (33140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villenave-d'Ornon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villenave-d'Ornon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villenave-d'Ornon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel POIGNONEC
Michel POIGNONEC (36 élus) Du Souffle, Du Sens 		8 651 64,29%
  • Michel POIGNONEC
  • Sophie GAUDRU
  • Marc KLEINHENTZ
  • Joëlle VERNET
  • Pascal DUBERNET
  • Christelle COTTON
  • Alexandre ANTUNES
  • Martine GÉRARD
  • David PENNETIER
  • Sally SEGUIN
  • Olivier PUJOL
  • Brigitte BEAU-PONCIE
  • Joël RAYNAUD
  • Nadine DULUCQ
  • Denis DELHOUME
  • Brigitte TROTTIER
  • Jean-Claude GUICHEBAROU
  • Carmen GARCIA
  • Dominique DUMAS
  • Aurore THOMAS
  • Laurent GRASSET
  • Bernadette REYNIER
  • Lionel DANTZLINGER
  • Nadia FARSI
  • Bruno VALADE
  • Peggy HARISTOY
  • Vincent APONTE
  • Valérie PALAZO
  • Joël CAZENAVE
  • Amandine MICHAUD
  • Philippe BEAUVOIS
  • Julie FIGEAC
  • Sylvain FERRER
  • Béatrice FAU-VITIELLO
  • Jérémy HOMMETTE
  • Évelyne DUBIEF
Stéphanie ANFRAY
Stéphanie ANFRAY (5 élus) POUR VILLENAVE D'ORNON L'ALTERNATIVE ECOLOGIQUE ET SOCIALE 		3 029 22,51%
  • Stéphanie ANFRAY
  • Frédéric MOYENCE
  • Nadia FOURIER
  • Guy KAUFLING
  • Nathalie RICHARD
Guillaume LATRILLE
Guillaume LATRILLE (2 élus) Faisons mieux pour Villenave d'Ornon 		1 776 13,20%
  • Guillaume LATRILLE
  • Marlene TCHIKAYA
Participation au scrutin Villenave-d'Ornon
Taux de participation 51,03%
Taux d'abstention 48,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 13 764

Source : ministère de l’Intérieur

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