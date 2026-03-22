Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-d'Ascq sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-d'Ascq.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq
11:51 - Qui est en tête à Villeneuve-d'Ascq avant le 2e tour de cette élection ?
Sylvain Estager (Divers gauche) a remporté le premier tour des municipales 2026 à Villeneuve-d'Ascq la semaine dernière, avec 30,67 % des bulletins valides. Vincent Baledent (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 23,43 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 17,77 %, Ugo Bernalicis (La France insoumise) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Pauline Ségard, avec la nuance Union de la gauche, a obtenu 11,38 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villeneuve-d'Ascq, le vote a mobilisé 51,92 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-d'Ascq
Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-d'Ascq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvain Estager
Liste divers gauche
EPVA 2026
|
|
Pauline Ségard
Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
|
|
Ugo Bernalicis
Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
|
|
Vincent Baledent
Liste divers droite
AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvain ESTAGER (Ballotage) EPVA 2026
|6 396
|30,67%
|Vincent BALEDENT (Ballotage) AVEC VOUS
|4 887
|23,43%
|Ugo BERNALICIS (Ballotage) FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
|3 706
|17,77%
|Pauline SÉGARD (Ballotage) LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
|2 373
|11,38%
|Victor BURETTE Vivre Villeneuve d'Ascq
|1 789
|8,58%
|Farid OUKAÏD EN AVANT VILLENEUVE D'ASCQ
|1 448
|6,94%
|Pascale ROUGÉE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|256
|1,23%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-d'Ascq
|Taux de participation
|51,92%
|Taux d'abstention
|48,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|21 274
Source : ministère de l’Intérieur
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