Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-d'Ascq

Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-d'Ascq a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvain Estager
Sylvain Estager Liste divers gauche
EPVA 2026
  • Sylvain Estager
  • Valérie Quesne-Caudron
  • Sébastien Costeur
  • Maryvonne Girard
  • Gérard Caudron
  • Françoise Martin
  • Lionel Baptiste
  • Lahanissa Madi
  • Yohan Tison
  • Violette Salanon
  • Alexis Vlandas
  • Saliha Khatir
  • Jean Perlein
  • Nathalie Fauquet
  • François Meresse
  • Dominique Furne
  • Monir El Mounaoui
  • Claire Mairie
  • Christian Vandevelde
  • Nelly Boyaval
  • Arnaud Rousseaux
  • Christine Janicki
  • Didier Marques
  • Carine Capone
  • Alexandre Fauquette
  • Delphine Herent
  • Karim Messaoudi
  • Stéphanie Leblanc
  • Pierre Crespi
  • Lisa Lasselin
  • Jean Luc Deleforge
  • Giséle Lefebvre
  • Benoit Tshisanga
  • Marianne Pladys
  • Say Sisouvannalath
  • Jennifer Lovato
  • Mohamed Amine El Karimi
  • Maryse Godart
  • Julien Labranche
  • Emeline Legardez
  • Patrice Carlier
  • Véronique Walczak-Salanon
  • Patrick Schraen
  • Nadège Henry
  • Jules Messager
  • Corinne Auber
  • Philippe Sert
  • Florence Colin
  • Jean-Michel Molle
Pauline Ségard
Pauline Ségard Liste d'union à gauche
LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS
  • Pauline Ségard
  • Victor Burette
  • Jeanne Mingant
  • Farid Oukaïd
  • Olivia Neuray
  • Montoli Bokoto
  • Soline Verbeeck
  • Christian Michel-Dansac
  • Elina Thibeau-Sutre
  • Alain Perelstein
  • Clairanne Dufour
  • Fabien Delecroix
  • Isabelle Lefebvre
  • Didier Costenoble
  • Manon Debrabander
  • Mathieu Rauch
  • Alisson Leneutre
  • Mathieu Sand
  • Hélène Hardy
  • Eric Lesur
  • Anne Priem
  • Julien Lauwers
  • Monia Ait-Ali-Oufatmi
  • Martin Besnier
  • Houda Rochdi-Ghandour
  • Pascal Isambert
  • Gaëlle Cokelaer
  • Thierry Van Acker
  • Cindy Hequet
  • Benoît Deboffle
  • Leila Uyttebroeck
  • Benoit Cart
  • Marie-Dominique Simplot
  • Julien Latour
  • Ihsene Znati
  • Vincent Loiseau
  • Brigitte Le Stum
  • Nicolas Gourlet
  • Sonia Kibache
  • Pierre Grzesiak
  • Véronique Sehier
  • Kossoun Ohoussou
  • Virginie Hladky
  • Pierre Chainais
  • Laure Vindevogel
  • Guillaume Pecheur
  • Claudine Regulski
  • Thomas Drucké
  • Lola Delcour
Ugo Bernalicis
Ugo Bernalicis Liste de La France insoumise
FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ
  • Ugo Bernalicis
  • Meriem Dahmani
  • Antoine Marszalek
  • Garance Guilleret
  • Mohamed Ait Kassi
  • Fatiha Assadini-El Ouaggadi
  • Olivier Treneul
  • Catherine Marie-Yvonne Boutte
  • Halim Elbourachdi
  • Julia Istria
  • François Delafosse
  • Leena Abd El Rahman
  • Ali El Alaoui Talibi
  • Inès Meunier
  • Ilyas Koukouh
  • Marina Madrau
  • Dino El Hani
  • Tiziana Bailleul
  • Mohammed El Mokhtari
  • Shana Abdelli
  • Yassine Namar
  • Pauline Saïdi
  • Abdlkhadre Sylla
  • Marie-Pierre Cauwet
  • Hamou Kehila
  • Alice Duflos
  • Saindou Maoulida
  • Vladlena Neverova
  • Montassar Helali
  • Koghé Mondjo
  • Moussa Bounjoua
  • Nacera Guezar
  • Younès Saïdi
  • Martine Gremez
  • Paul Lecompte
  • Bernadette Lhuillier
  • Ali Elghazlani
  • Clotilde Treneul
  • Checho Galleguillos
  • Julie Vandendaele
  • Romaric Jubault
  • Sylvie Pot
  • Mohamed Ak-Ouchi
  • Vanessa Maurice
  • Rachid Zenoud
  • Justine Duda
  • Moussa Nait Abdelaziz
  • Nadia Brahmi
  • Cossi Faustin Aïssi
  • Mélanie Givers
  • Olivier Jacquet
Vincent Baledent
Vincent Baledent Liste divers droite
AVEC VOUS
  • Vincent Baledent
  • Florence Bariseau
  • Innocent Zongo
  • Graziella Moeneclaey
  • Christian Carnois
  • Kelly Verkindere
  • Vianney de Witte
  • Gwenaëlle Otando Ndjana
  • Christophe Bonnard
  • Sophie Grouard
  • Mamadou Coulibaly
  • Mathilde Nollet
  • Cyril Cadix
  • Almaza Mrad
  • Cyprien Riffe
  • Mondolais Bokoto
  • Jean-Louis Martin
  • Léna Van Nieuwenhuyse
  • François Hans
  • Laurence Brunet
  • Casimo Prete
  • Caroline Boisard
  • Benoit Galy
  • Adélaïde Vandeputte
  • Laurent Hubert
  • Cathy Vanhoorde
  • Eric Valette Akpla
  • Naomie Fouda Sima
  • Etienne Torres
  • Alice Guibert
  • Sébastien Jakubowski
  • Mado Makombo Mwanza
  • Nicolas Bouthors
  • Liliane Otimi
  • Adrien Noppe
  • Laurence Dubois
  • Yoni Duvivier
  • Béatrice Lefebvre
  • Gennaro Ascone
  • Justine Decloquement
  • Lin Tanke Guimeja
  • Annick Deturck
  • Simon Weens
  • Anne Levasseur
  • Vincent Pantigny
  • Bénédicte Darcas
  • Frédéric Lontjens
  • Catherine Meliet
  • Jean-Claude Pesant

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-d'Ascq

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain ESTAGER
Sylvain ESTAGER (Ballotage) EPVA 2026 		6 396 30,67%
Vincent BALEDENT
Vincent BALEDENT (Ballotage) AVEC VOUS 		4 887 23,43%
Ugo BERNALICIS
Ugo BERNALICIS (Ballotage) FAISONS MIEUX POUR VILLENEUVE D'ASCQ 		3 706 17,77%
Pauline SÉGARD
Pauline SÉGARD (Ballotage) LE PRINTEMPS VILLENEUVOIS 		2 373 11,38%
Victor BURETTE
Victor BURETTE Vivre Villeneuve d'Ascq 		1 789 8,58%
Farid OUKAÏD
Farid OUKAÏD EN AVANT VILLENEUVE D'ASCQ 		1 448 6,94%
Pascale ROUGÉE
Pascale ROUGÉE Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		256 1,23%
Participation au scrutin Villeneuve-d'Ascq
Taux de participation 51,92%
Taux d'abstention 48,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 21 274

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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