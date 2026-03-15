Résultat municipale 2026 à Villeneuve-de-Berg (07170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-de-Berg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-de-Berg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-de-Berg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier MEHL
Didier MEHL (18 élus) Villeneuve de Berg pour une commune qui nous rassemble 		763 55,49%
  • Didier MEHL
  • Bérangère RAMAUX
  • Jean-Louis PAILHES
  • Delphine Géraldine PERROT NÉE RIQUENA
  • Christophe MARIJON
  • Marie-Jeanne COSSE
  • Vincent FARGIER
  • Karine Emmanuelle LEFEBVRE
  • André DELEAGE
  • Sandra MARSY
  • Serge VINARD
  • Aurélie COMTE
  • Jérome FONT
  • Isabelle LAURENT
  • Emmanuel CHAILAN
  • Charlotte Noelle ROUGIER
  • Jean DE BAGLION
  • Klara HOZNEK
Sylvie DUBOIS
Sylvie DUBOIS (5 élus) Dessine moi Villeneuve 		612 44,51%
  • Sylvie DUBOIS
  • Christophe VIGNE
  • Marie FARGIER
  • Patrick ROTGER
  • Sophie COLBEAU
Participation au scrutin Villeneuve-de-Berg
Taux de participation 66,45%
Taux d'abstention 33,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 1 442

Source : ministère de l’Intérieur

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