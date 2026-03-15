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19:16 - Villeneuve-de-Berg : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Villeneuve-de-Berg, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 031 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 230 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 763 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,66% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 34,20% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 618 €/an, la ville ambitionne plus de prospérité. À Villeneuve-de-Berg, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'intégration, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Villeneuve-de-Berg ? Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Villeneuve-de-Berg en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,23% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,17% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 18,59% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Villeneuve-de-Berg comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 33,21% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 35,87% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 39,38% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Fabrice Brun.

16:58 - À Villeneuve-de-Berg, 56,82 % de participation aux dernières municipales Au soir de ces municipales de 2026, la valeur de la participation agira sur les résultats de Villeneuve-de-Berg. La participation s'élevait à 56,82 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score notable, la pandémie du coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 78,29 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 54,84 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 70,52 % au premier tour, contre 51,18 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Villeneuve-de-Berg Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Villeneuve-de-Berg avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 33,21% des inscrits. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Cyrille Grangier (Rassemblement National) en pole position avec 35,87% au premier tour, devant Florence Pallot (Union de la gauche) avec 28,46%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cyrille Grangier culminant à 39,38% des voix dans la commune. L'orientation des électeurs de Villeneuve-de-Berg a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Villeneuve-de-Berg ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villeneuve-de-Berg plaçait Marine Le Pen en pole position avec 26,23% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 23,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,17% pour Marine Le Pen, contre 48,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Villeneuve-de-Berg accordaient leurs suffrages à Florence Pallot (Nupes) avec 28,03% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Fabrice Brun (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,50% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Villeneuve-de-Berg s'affirme comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Villeneuve-de-Berg À Villeneuve-de-Berg, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 682 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 492 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 39,71 % en 2024 (contre près de 14,90 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 141 900 euros en 2024. Un montant loin des quelque 488 900 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,71 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Villeneuve-de-Berg Dans la commune de Villeneuve-de-Berg, les jeux de pouvoir politiques locaux sont encore à l'heure actuelle influencés par le résultat du dernier scrutin. Au soir du premier tour à l'époque, Sylvie Dubois a fait la course en tête en totalisant 26,98% des suffrages. À ses trousses, Roxane Dussol a obtenu 277 votes (25,25%). Ce score très étroit laissait planer d'importantes interrogations en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes candidates. Sylvie Dubois l'a finalement emporté avec 444 bulletins (36,60%), face à Roxane Dussol s'adjugeant 27,69% des électeurs et Christian Audigier avec 314 votants (25,88%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., ajoutant 148 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde responsabilité de se bâtir des réserves beaucoup plus solides dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le schéma gagnant.