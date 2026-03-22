Résultat municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc (38440) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-de-Marc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia BORDE (12 élus) Vivons local, engagés pour l'avenir
|277
|51,20%
|
|Karène BRUCHON (3 élus) Villeneuve de Marc, un nouvel élan pour l'avenir
|264
|48,80%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-de-Marc
|Taux de participation
|66,09%
|Taux d'abstention
|33,91%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|573
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villeneuve-de-Marc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia BORDE (Ballotage) Vivons local, engagés pour l'avenir
|240
|41,88%
|Karène BRUCHON (Ballotage) Villeneuve de Marc, un nouvel élan pour l'avenir
|207
|36,13%
|Manuel COULLET (Ballotage) Ensemble, un souffle nouveau pour Villeneuve-de-Marc
|126
|21,99%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-de-Marc
|Taux de participation
|68,71%
|Taux d'abstention
|31,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|595
Election municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-de-Marc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-de-Marc.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-de-Marc
18:38 - Villeneuve-de-Marc : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives à Villeneuve-de-Marc avaient propulsé aux avants-postes Benoît Auguste (Rassemblement National) avec 48,06% au premier tour, devant Yannick Neuder (Les Républicains) avec 21,45%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Benoît Auguste culminant à 53,32% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Villeneuve-de-Marc avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,99% des bulletins. Cette exploration des résultats de 2024 révèle en conséquence que Villeneuve-de-Marc restait à l'époque une terre de droite radicale.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Villeneuve-de-Marc
Il peut s'avérer instructif d'étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Villeneuve-de-Marc. Unique liste en présence, la liste menée par Gilles Dussault a naturellement engrangé 216 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-de-Marc, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Lors de ces nouvelles municipales ce dimanche soir, le défi sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
13:58 - Pour le 2e tour de l'élection de Villeneuve-de-Marc, un duel serré
La bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Karène Bruchon, à la tête de "Villeneuve De Marc, Un Nouvel Élan Pour L'avenir" et Patricia Borde, à la tête de "Vivons Local, Engagés Pour L'avenir", selon les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Notons que Manuel Coullet, en position de se maintenir grâce à son score du premier tour, s'est finalement retiré. À 18 heures, le bureau de vote de Villeneuve-de-Marc fermera en prévision du dépouillement.
11:59 - Patricia Borde et Karène Bruchon aux premières places dimanche dernier
Lors du premier volet des municipales à Villeneuve-de-Marc, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 68,71 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Patricia Borde qui a pris la pole position en rassemblant 41,88 % des votes. Dans son sillage, Karène Bruchon s'est classée deuxième avec 36,13 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 21,99 %, Manuel Coullet a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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