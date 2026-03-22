Résultat municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc (38440) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-de-Marc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-de-Marc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia BORDE
Patricia BORDE (12 élus) Vivons local, engagés pour l'avenir 		277 51,20%
  • Patricia BORDE
  • Claude VUILLAUMIER
  • Christelle TRANCHET
  • Stéphane DURANTON
  • Elisabeth LENOIR
  • Xavier SUBTIL
  • Tania BONFORT
  • Matthieu CHAYA
  • Fanny GUIGUE
  • Marc SIMONELLI
  • Sophie VINCENT
  • Jean François MARTIN-COCHER
Karène BRUCHON
Karène BRUCHON (3 élus) Villeneuve de Marc, un nouvel élan pour l'avenir 		264 48,80%
  • Karène BRUCHON
  • Sébastien GRENIER
  • Amandine CHATAIN
Participation au scrutin Villeneuve-de-Marc
Taux de participation 66,09%
Taux d'abstention 33,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 573

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Villeneuve-de-Marc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia BORDE
Patricia BORDE (Ballotage) Vivons local, engagés pour l'avenir 		240 41,88%
Karène BRUCHON
Karène BRUCHON (Ballotage) Villeneuve de Marc, un nouvel élan pour l'avenir 		207 36,13%
Manuel COULLET
Manuel COULLET (Ballotage) Ensemble, un souffle nouveau pour Villeneuve-de-Marc 		126 21,99%
Participation au scrutin Villeneuve-de-Marc
Taux de participation 68,71%
Taux d'abstention 31,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 595

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