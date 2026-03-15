Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne : les infos en direct

Programme de Alexandre Sartre à Villeneuve-la-Garenne (VILLENEUVE INSOUMISE)

Engagement politique local

Le texte met en avant l'engagement de Alexandre Sartre et de son équipe des insoumis à Villeneuve-la-Garenne. Ils militent pour des politiques qui remettent l'humain au centre des préoccupations. Leur objectif est de lutter contre les injustices sociales et de promouvoir une gouvernance basée sur les besoins des citoyens.

Problèmes de santé et de logement

Un des principaux thèmes abordés est la nécessité de créer un centre municipal de santé avec des médecins spécialistes. De plus, le texte souligne les problèmes de logement, notamment les loyers élevés et le manque de logements sociaux. Les insoumis souhaitent également garantir la transparence dans l'attribution des logements sociaux.

Éducation et jeunesse

Le texte évoque l'importance de l'éducation, avec des propositions pour construire de nouvelles écoles et rendre la cantine gratuite et bio. Il met également l'accent sur le soutien à la jeunesse, en dynamisant la politique locale pour offrir plus d'opportunités de stages et d'emplois. Ces mesures visent à assurer un avenir meilleur pour les jeunes de la ville.

Solidarité et justice sociale

Les insoumis prônent une ville solidaire, où les services publics sont renforcés pour garantir une vie digne à tous. Ils souhaitent également mettre en place un guichet unique d’accès aux droits et créer une Maison du Droit et de la Justice. Enfin, ils envisagent de jumeler Villeneuve-la-Garenne avec une ville palestinienne pour montrer leur soutien aux peuples opprimés.