Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne

Tête de listeListe
Abdelaziz Bentaj
Abdelaziz Bentaj Liste Divers
Union pour Villeneuve
  • Abdelaziz Bentaj
  • Emmanuelle Saunier
  • Patrice Furé
  • Emmanuelle Daigneau
  • Sylvain Nobial
  • Anne-Laure Gilloury
  • Alain Bortolameolli
  • Jamila Benfriha
  • Valentin Guichard
  • Martine Fumel
  • Karim Mebrak
  • Nissrine Odda
  • Abdeladim Harras
  • Patricia Populo
  • Patrick Balcon
  • Mouna Bahad
  • David Gnapi
  • Merveille Kamegne Fopossi
  • Guy Inchot
  • Sandra Delannoy
  • Laurent Sequaris
  • Camille Bentaj
  • Mohamed Braïja
  • Véronique Lepant Vialy
  • Mohammed El Mehdaoui
  • Tiphanie Nardy
  • Jonathan Germain
  • Tania Domah
  • Abderrahman Khalil
  • Sheila Madou
  • Abdallah Senbel
  • Lobna El Dehedyhy
  • Cyrille Daakpevi Aube
  • Malika Boukellal
  • Bruno Giraudon
Pascal Pelain
Pascal Pelain Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Villeneuve, notre ambition
  • Pascal Pelain
  • Amal Mir
  • Arnaud Pericard
  • Fatima Aaziz
  • Bachir Haddouche
  • Leila Larik
  • Frédéric Rarchaert
  • Christelle Renaud
  • Alain-Xavier François
  • Zoubida Khattala
  • Cidki Cisse
  • Eduarda Pinto
  • Mohamed Amaghar
  • Annabelle Moundounga
  • Lahcen Baylal
  • Fatma Serir
  • Salah Kobbi
  • Sandrine Hertig
  • Mohamed Hammadi
  • Samira Belhadi
  • Jérémie Lagarde
  • Salima Nasri
  • Mustapha Amzil
  • Hayet Trabelsi
  • Ridha Ben Rhouma
  • Sanae Brahimi
  • Larbi Ouhammou
  • Joanna Mohamed
  • Erick Peleau
  • Huguette Cauchois
  • Luc Rizzato
  • Françoise Leridon
  • Pascal Pantel
  • Monique Laborne
  • Dominique Gonçalves
Alexandre Sartre
Alexandre Sartre Liste de La France insoumise
VILLENEUVE INSOUMISE
  • Alexandre Sartre
  • Sarah Younes
  • Soufiane Ikaen
  • Shama Zahri
  • Yacine Sellami
  • Maryam Touati
  • Oumar Ndiaye
  • Tiphaine Sévin
  • Diabé Bathily
  • Inès Zahri
  • Youssef Mohsine
  • Rokia Sacko
  • Olivier Enrick Lilonga-Boyenga
  • Sofia Da Silva Cunha
  • Tire Chorfy
  • Yassine Toure
  • Romain Rimbault
  • Annabelle Goudiaby
  • Mustapha Ettijani
  • Diaba Bathily
  • Ryan Mohamed Bedani
  • Aziza Bouzid
  • Jean-Claude Changoo
  • Melissa Kerrad
  • Fodie Sacko
  • Joumana Boualaoui
  • Mathieu Guenet
  • Miriam Cohen
  • Cheickna Samoura
  • Sophie Aslan
  • Tahirou Coulibaly
  • Hana Ouraghene
  • Khalid Lahssini
  • Ephraïm Cholbi
  • Thomas Martin
Denis Datcharry
Denis Datcharry Liste divers gauche
VILLENEUVE LA GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
  • Denis Datcharry
  • Eve Nielbien
  • Foade Ben Lahcen
  • Myriam Aloughi
  • Antoine Rauzy
  • Aurélie Kany
  • José Lopez
  • Camille Massou
  • Lahcen Aït-Zahra
  • Hadjila Mesloub
  • Yassine Talbi
  • Chloé Gaillard
  • Adam Loukili
  • Claire Mézerais
  • Abdelhakim Hammad
  • Françoise Séraline
  • Demba Keïta
  • Béatrice Amodru
  • Claude Diakanua
  • Samia Bouarada
  • Jérôme Tossou
  • Catherine Bonnaud
  • Serge Stattner
  • Agnès Gauthray
  • Jamal Oubuih
  • Sylvie Jacquet
  • André Mangoua
  • Jasmine Bouakkaz
  • Icham Boudjema
  • Jeanne D'Arc Ketcha
  • Alain Penot
  • Sarah Soundja
  • Dominique Thybert
  • Daniela Burkhart
  • Gabriel Massou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Pelain
Pascal Pelain (26 élus) Réussir villeneuve 		2 320 49,11%
  • Pascal Pelain
  • Khady Fofana
  • Frédéric Rarchaert
  • Christine Loriaux
  • Bachir Haddouche
  • Carine Jeanne Pierrette Bansede
  • Arnaud Pericard
  • Emmanuelle Rassaby
  • Abdelaziz Bentaj
  • Leila Larik
  • Kiran Gurung
  • Fatima Aaziz
  • Alain-Xavier Constant Jean Francois
  • Sandrine Eliane Jeanne Hertig
  • Pascal Mottais
  • Zoubida Khattala
  • Dayan Kirindi Arachchige
  • Mirtha Henriol
  • Salah Kobbi
  • Monique Laborne
  • Mohamed Amaghar
  • Fatma Serir
  • Larbi Ouhammou
  • Eduarda Rodrigues Pinto
  • Lahcen Baylal
  • Joanna Mohamed
Abdel Aït Omar
Abdel Aït Omar (7 élus) Villeneuve ville d'avenir 		1 822 38,56%
  • Abdel Aït Omar
  • Yaël Lévy
  • Christophe Douay
  • Mariam Kante
  • Erick Peleau
  • Sandrine Payet
  • Jérémie Lagarde
Gabriel Massou
Gabriel Massou (2 élus) Villeneuve la gauche, ecologiste et solidaire 		582 12,32%
  • Gabriel Massou
  • Eve Nielbien
Participation au scrutin Villeneuve-la-Garenne
Taux de participation 39,06%
Taux d'abstention 60,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 885

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Pelain
Pascal Pelain Réussir villeneuve 		1 748 40,48%
Abdel Aït Omar
Abdel Aït Omar Villeneuve ville d'avenir 		1 310 30,33%
Gabriel Massou
Gabriel Massou Villeneuve la gauche, ecologiste et solidaire 		713 16,51%
Tommy Anou
Tommy Anou Villeneuve, plus belle, plus sure, plus juste ! 		279 6,46%
Patrice Furé
Patrice Furé Villeneuve qui gagne 		268 6,20%
Participation au scrutin Villeneuve-la-Garenne
Taux de participation 36,10%
Taux d'abstention 63,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 498

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain-Bernard Boulanger
Alain-Bernard Boulanger (28 élus) Ab boulanger : une equipe pour villeneuve 		3 225 56,10%
  • Alain-Bernard Boulanger
  • Christine Loriaux
  • Alain Bortolameolli
  • Marie-Christine Martinoli
  • Abdelkhalek Khallouki
  • Carine Bansede
  • Pascal Mottais
  • Mariam Kante
  • Jean-Michel Boucher
  • Monique Laborne
  • Abderrahim Ait Omar
  • Christine Duval
  • Jean-Christophe Attard
  • Marie-Aimée Roger
  • Pascal Pelain
  • Patricia Rex
  • Mohamed Maazouzi
  • Sonia Silva Nascimento Dordio
  • Jean-François Crozzolo
  • Fatima Aaziz
  • Jamel Kadiri
  • Yaël Lévy
  • Frédéric Braun
  • Florence Aïnouz-Medjber
  • Elhadji Thiam
  • Zoubida Khattala
  • Hamid Daoudi
  • Emilie Lacaze
William Leday
William Leday (3 élus) Aimer villeneuve-la-garenne 		976 16,97%
  • William Leday
  • Saloua Hachemi
  • Arnaud Pericard
Gabriel Massou
Gabriel Massou (2 élus) Villeneuve-la-garenne la citoyenne 		682 11,86%
  • Gabriel Massou
  • Aurélie Kany
Karim Yahiaoui
Karim Yahiaoui (1 élu) Un souffle nouveau 		476 8,28%
  • Karim Yahiaoui
Tommy Anou
Tommy Anou (1 élu) Votre ville, votre décision ! 		389 6,76%
  • Tommy Anou
Participation au scrutin Villeneuve-la-Garenne
Taux de participation 47,99%
Taux d'abstention 52,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,20%
Nombre de votants 6 063

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