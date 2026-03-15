Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-la-Garenne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-la-Garenne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-la-Garenne
13:46 - Élections municipales à Villeneuve-la-Garenne : des impôts stables au centre de la campagne
En matière d'impôts locaux à Villeneuve-la-Garenne, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 145 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 093 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 30,53 % en 2024 (contre 15,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 0 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 7,16407 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 0,00 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - La liste étiquetée Union du centre grande gagnante de l'élection à Villeneuve-la-Garenne
L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villeneuve-la-Garenne s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Pascal Pelain (Union du centre) a surclassé ses rivaux en totalisant 1 748 soutiens (40,48%). Derrière, Abdel Aït Omar (Divers droite) a recueilli 1 310 bulletins valides (30,33%). Enfin, on retrouvait Gabriel Massou (Parti communiste français), rassemblant 16,51% des suffrages. Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pascal Pelain l'a finalement emporté avec 2 320 voix (49,11%), face à Abdel Aït Omar rassemblant 1 822 votants (38,56%) et Gabriel Massou réunissant 582 votants (12,32%). L'écart de départ s'est vérifié et même accru, aboutissant à une victoire nette et sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement profité du report de voix des listes du centre, ajoutant 572 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-la-Garenne, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La formation rivale se doit obligatoirement de contrecarrer la prime au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Villeneuve-la-Garenne ?
À l’occasion des municipales de 2026, les 13 161 électeurs de Villeneuve-la-Garenne devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Villeneuve-la-Garenne. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Villeneuve-la-Garenne sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Villeneuve-la-Garenne dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne
|Tête de listeListe
|
Abdelaziz Bentaj
Liste Divers
Union pour Villeneuve
|
|
Pascal Pelain
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
Villeneuve, notre ambition
|
|
Alexandre Sartre
Liste de La France insoumise
VILLENEUVE INSOUMISE
|
|
Denis Datcharry
Liste divers gauche
VILLENEUVE LA GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Pelain (26 élus) Réussir villeneuve
|2 320
|49,11%
|
|Abdel Aït Omar (7 élus) Villeneuve ville d'avenir
|1 822
|38,56%
|
|Gabriel Massou (2 élus) Villeneuve la gauche, ecologiste et solidaire
|582
|12,32%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-la-Garenne
|Taux de participation
|39,06%
|Taux d'abstention
|60,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 885
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Pelain Réussir villeneuve
|1 748
|40,48%
|Abdel Aït Omar Villeneuve ville d'avenir
|1 310
|30,33%
|Gabriel Massou Villeneuve la gauche, ecologiste et solidaire
|713
|16,51%
|Tommy Anou Villeneuve, plus belle, plus sure, plus juste !
|279
|6,46%
|Patrice Furé Villeneuve qui gagne
|268
|6,20%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-la-Garenne
|Taux de participation
|36,10%
|Taux d'abstention
|63,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 498
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain-Bernard Boulanger (28 élus) Ab boulanger : une equipe pour villeneuve
|3 225
|56,10%
|
|William Leday (3 élus) Aimer villeneuve-la-garenne
|976
|16,97%
|
|Gabriel Massou (2 élus) Villeneuve-la-garenne la citoyenne
|682
|11,86%
|
|Karim Yahiaoui (1 élu) Un souffle nouveau
|476
|8,28%
|
|Tommy Anou (1 élu) Votre ville, votre décision !
|389
|6,76%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-la-Garenne
|Taux de participation
|47,99%
|Taux d'abstention
|52,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,20%
|Nombre de votants
|6 063
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