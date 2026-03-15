Résultat municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne (92390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-la-Garenne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-la-Garenne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Garenne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal PELAIN
Pascal PELAIN (29 élus) Villeneuve, notre ambition 		3 331 60,96%
  • Pascal PELAIN
  • Amal MIR
  • Arnaud PERICARD
  • Fatima AAZIZ
  • Bachir HADDOUCHE
  • Leila LARIK
  • Frédéric RARCHAERT
  • Christelle RENAUD
  • Alain-Xavier FRANÇOIS
  • Zoubida KHATTALA
  • Cidki CISSE
  • Eduarda PINTO
  • Mohamed AMAGHAR
  • Annabelle MOUNDOUNGA
  • Lahcen BAYLAL
  • Fatma SERIR
  • Salah KOBBI
  • Sandrine HERTIG
  • Mohamed HAMMADI
  • Samira BELHADI
  • Jérémie LAGARDE
  • Salima NASRI
  • Mustapha AMZIL
  • Hayet TRABELSI
  • Ridha BEN RHOUMA
  • Sanae BRAHIMI
  • Larbi OUHAMMOU
  • Joanna MOHAMED
  • Erick PELEAU
Alexandre SARTRE
Alexandre SARTRE (4 élus) VILLENEUVE INSOUMISE 		1 221 22,35%
  • Alexandre SARTRE
  • Sarah YOUNES
  • Soufiane IKAEN
  • Shama ZAHRI
Abdelaziz BENTAJ
Abdelaziz BENTAJ (1 élu) Union pour Villeneuve 		566 10,36%
  • Abdelaziz BENTAJ
Denis DATCHARRY
Denis DATCHARRY (1 élu) VILLENEUVE LA GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE 		346 6,33%
  • Denis DATCHARRY
Participation au scrutin Villeneuve-la-Garenne
Taux de participation 42,48%
Taux d'abstention 57,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 5 648

Source : ministère de l’Intérieur

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