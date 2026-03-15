En direct

19:21 - Démographie et politique à Villeneuve-la-Garenne, un lien étroit A mi-chemin des municipales, Villeneuve-la-Garenne apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 25 566 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 440 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 22,92% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 5,40% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 5 038 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 381 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 18,44%, annonçant une situation économique fragile. À Villeneuve-la-Garenne, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Villeneuve-la-Garenne Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Villeneuve-la-Garenne il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 10,76% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 25,21% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 10,92% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villeneuve-la-Garenne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 17,20% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 15,86% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Elsa Faucillon.

16:58 - Les électeurs de Villeneuve-la-Garenne peu mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 4 498 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Villeneuve-la-Garenne, correspondant à un taux de participation de 36,10 % (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national) alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois fortement mobilisé, avec 66,39 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 33,61 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 32,65 % au premier tour en 2022 à 54,86 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 36,41 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes par rapport aux moyennes françaises. La participation des électeurs de Villeneuve-la-Garenne constituera en tout cas une clé pour cette municipale 2026.

15:59 - Le vote de Villeneuve-la-Garenne nettement ancré au centre il y a deux ans L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Villeneuve-la-Garenne restait à l'époque un territoire fortement orienté à gauche, dans la droite ligne de 2022. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Villeneuve-la-Garenne avait en effet vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (47,18%), avec derrière elle Jordan Bardella qui avait recueilli 17,20% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Villeneuve-la-Garenne portaient leur choix sur Elsa Faucillon (Union de la gauche) avec 63,72% au premier tour. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (64,83%).

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Villeneuve-la-Garenne il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Villeneuve-la-Garenne choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 55,69% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,82%. Lors de la finale de l'élection à Villeneuve-la-Garenne, les électeurs accordaient 74,79% pour Emmanuel Macron, contre 25,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Villeneuve-la-Garenne soutenaient en priorité Elsa Faucillon (Nupes) avec 49,98% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elsa Faucillon virant de nouveau en tête avec 68,85% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Villeneuve-la-Garenne une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Élections municipales à Villeneuve-la-Garenne : des impôts stables au centre de la campagne En matière d'impôts locaux à Villeneuve-la-Garenne, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 145 euros en 2024 (dernière année connue) contre 1 093 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 30,53 % en 2024 (contre 15,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 0 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 7,16407 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 0,00 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - La liste étiquetée Union du centre grande gagnante de l'élection à Villeneuve-la-Garenne L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villeneuve-la-Garenne s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin, Pascal Pelain (Union du centre) a surclassé ses rivaux en totalisant 1 748 soutiens (40,48%). Derrière, Abdel Aït Omar (Divers droite) a recueilli 1 310 bulletins valides (30,33%). Enfin, on retrouvait Gabriel Massou (Parti communiste français), rassemblant 16,51% des suffrages. Un écart substantiel. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pascal Pelain l'a finalement emporté avec 2 320 voix (49,11%), face à Abdel Aït Omar rassemblant 1 822 votants (38,56%) et Gabriel Massou réunissant 582 votants (12,32%). L'écart de départ s'est vérifié et même accru, aboutissant à une victoire nette et sans équivoque. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union du centre a certainement profité du report de voix des listes du centre, ajoutant 572 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-la-Garenne, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La formation rivale se doit obligatoirement de contrecarrer la prime au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.