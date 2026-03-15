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19:19 - Villeneuve-la-Rivière : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Villeneuve-la-Rivière, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 670 logements pour 1 360 habitants, la densité de la ville est de 311 habitants/km². Ses 73 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (16,42%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 18,60% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 35,56% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 512,05 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Villeneuve-la-Rivière manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Vers une avancée du RN à Villeneuve-la-Rivière aux municipales ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Villeneuve-la-Rivière en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 35,42% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 62,63% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 39,11% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 64,24% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 44,53% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,63% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 62,72% lors du vote final, actant la victoire pour Sandrine Dogor-Such.

16:58 - Les électeurs de Villeneuve-la-Rivière très mobilisés lors des scrutins En parallèle de cette élection municipale, la valeur de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Villeneuve-la-Rivière. La fuite des électeurs s'élevait à 61,00 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que sévissait l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 22,61 % dans la ville (contre 77,39 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,73 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 29,45 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,45 %. Si on suit la trajectoire globale, le territoire apparaît donc résolument comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Villeneuve-la-Rivière Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Villeneuve-la-Rivière portaient leur choix sur Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) avec 51,63% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sandrine Dogor-Such culminant à 62,72% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,53%). .

14:57 - Pour les élections 2026, Villeneuve-la-Rivière reste un territoire orienté vers la droite radicale La synthèse des votes de 2022 dépeint Villeneuve-la-Rivière comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villeneuve-la-Rivière plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 35,42% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,03%. Lors de la finale de l'élection à Villeneuve-la-Rivière, les électeurs accordaient 62,63% pour Marine Le Pen, contre 37,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villeneuve-la-Rivière plébiscitaient Sandrine Dogor-Such (RN) avec 39,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,24% des suffrages.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont en hausse à Villeneuve-la-Rivière En termes d'impôts locaux à Villeneuve-la-Rivière, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est élevé à 684 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 615 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 41,19 % en 2024 (contre 19,08 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 10 900 euros en 2024. Une somme loin des 253 510 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,76 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Villeneuve-la-Rivière Les résultats des précédentes élections municipales à Villeneuve-la-Rivière ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Villeneuve avec passion' a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-la-Rivière, cette dynamique pèsera irrémédiablement. La naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs à la suite de cette élection sans réelle compétition. L'annonce des candidatures apporte d'ores et déjà un début de réponse particulièrement clair.