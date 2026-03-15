Résultat municipale 2026 à Villeneuve-la-Rivière (66610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-la-Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-la-Rivière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-la-Rivière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick PASCAL
Patrick PASCAL (12 élus) VILLENEUVE PASSIONNEMENT 		467 58,96%
  • Patrick PASCAL
  • Fatma SOUCI
  • Pierre-Henri DAURIACH
  • Corinne DAURIACH-TUTUNDJIAN
  • Roland CALS
  • Véronique FREIXE
  • Louis MARRASSE
  • Suzanne ZEITLER
  • Yohann VIADER
  • Anabel CORREA
  • Arnaud MITGERE
  • Julie SIMON
Emmanuel BANSEPT
Emmanuel BANSEPT (3 élus) VILLENEUVE POUR TOUS 		325 41,04%
  • Emmanuel BANSEPT
  • Christine JALABERT
  • Philippe MERINO
Participation au scrutin Villeneuve-la-Rivière
Taux de participation 74,75%
Taux d'abstention 25,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 808

Source : ministère de l’Intérieur

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