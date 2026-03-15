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19:20 - Dynamique électorale à Villeneuve-le-Comte : une analyse socio-démographique Dans la ville de Villeneuve-le-Comte, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,04% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (82,57%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 915 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,30%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,43%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,40%), témoignent d'une population instruite à Villeneuve-le-Comte, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Villeneuve-le-Comte ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Villeneuve-le-Comte en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 22,50% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,66% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 22,14% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 37,12% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,40% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,22% pour le Rassemblement national. Il finira avec 35,26% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 55,30 % de participation à Villeneuve-le-Comte En ce jour de municipales à Villeneuve-le-Comte, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 44,70 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 55,30 %) alors qu'à cause du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 20,62 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 47,19 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,21 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,98 % des inscrits. L'observation de ces variations lors des dernières élections permet de classer Villeneuve-le-Comte comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Villeneuve-le-Comte ? L'orientation des électeurs de Villeneuve-le-Comte a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Villeneuve-le-Comte avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,40% des inscrits. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Villeneuve-le-Comte soutenaient en priorité Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 40,91% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Isabelle Perigault culminant à 64,74% des voix dans la localité.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Villeneuve-le-Comte lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Villeneuve-le-Comte s'inscrit comme une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villeneuve-le-Comte était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 33,17% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 22,50%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,34% pour Emmanuel Macron, contre 38,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villeneuve-le-Comte plébiscitaient Jean-Philippe Delvaux (Ensemble !) avec 29,04% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Isabelle Perigault (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 62,88% des voix.

12:58 - La municipalité de Villeneuve-le-Comte a plutôt augmenté les impôts locaux Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Villeneuve-le-Comte entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 16,18 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 11 300 euros la même année. Une recette bien loin des 352 710 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Villeneuve-le-Comte s'est établi à un peu plus de 49,35 % en 2024 (contre 31,35 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villeneuve-le-Comte a atteint 2 068 euros en 2024 (contre 1 550 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Villeneuve-le-Comte À Villeneuve-le-Comte, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Daniel Chevalier a décroché la première place en récoltant 66,36% des suffrages. À ses trousses, Marie-José Gould a recueilli 157 votes (23,36%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Adrien Del Pozo, avec 10,26% des suffrages. Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Villeneuve-le-Comte, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.