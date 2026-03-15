Résultat municipale 2026 à Villeneuve-le-Comte (77174) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-le-Comte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-le-Comte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Comte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien QUINTERNE
Julien QUINTERNE (17 élus) Une équipe au service de notre village 		600 78,33%
  • Julien QUINTERNE
  • Marylin BRÉJOU
  • Mickaël PLAZZOTTA
  • Fatiha BECQUART
  • Philippe BAPTIST
  • Gisèle FRUGIER
  • Jean-Pierre SIVADIER
  • Emmanuelle DAVID
  • Franck GALLUS
  • Martine DESENCLOS
  • Franck PAILLOUX
  • Sandrine LE MADEC
  • Romain MANDOT
  • Elisabeth CHAVANNE
  • René GUINOT
  • Ludivine LEBON
  • Noa LOUIS
Adrien DEL POZO
Adrien DEL POZO (2 élus) AGIR POUR VILLENEUVE 		166 21,67%
  • Adrien DEL POZO
  • Isabelle ECKERT
Participation au scrutin Villeneuve-le-Comte
Taux de participation 56,89%
Taux d'abstention 43,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 776

Source : ministère de l’Intérieur

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