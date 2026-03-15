Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi

Tête de listeListe
Didier Gonzales
Didier Gonzales Liste des Républicains
J'aime Villeneuve-Le-Roi
  • Didier Gonzales
  • Sandrine Ledieu
  • Manuel Merlino
  • Elise Gonzales-Hayrapetyan
  • Frédéric Louineau
  • Françoise Rolland
  • Roland Maurel
  • Muriel Elgoualch
  • Jean-Philippe Marais
  • Patricia Pereira
  • Daniel Dadu
  • Sonia Zekpa
  • Laurent Despierres
  • Marie-Laure Madeleine
  • Alvaro Vendeiro
  • Cindy Lima de Sousa
  • Jean-Louis Maître
  • Sihem Bouakouir
  • Geoffray Thauvin
  • Martine Gate
  • Denis Tripault
  • Sophie Pierre-Battu
  • Damien Jobard
  • Chantal Fusciardi
  • David Hourdeau
  • Lucie Nunes
  • Michel Nicot
  • Germaine Drouinot
  • Brice Roucoules
  • Evelyne Le Corre
  • Mpoyo Ngoyi
  • Catherine Galichet
  • Sylvain Baizet
  • Véronique Bouchaud
  • André Duzerol
  • Béatrice Collet
  • Eymeric Ohrond
Aziza Guettaf
Aziza Guettaf Liste divers gauche
Villeneuve-le-Roi pour tous
  • Aziza Guettaf
  • Waren Belghuit
  • Debbie Jackson
  • Eric Chamault
  • Katia Lalaoui
  • Georges Bell
  • Naïma Mezrag
  • Christophe Landais
  • Rachida Kezzim
  • Zain Asif
  • Yasmina Boulabas
  • Bruno Cantin
  • Ashanty Mufi
  • Anys Muhammad
  • Maria Vilaca
  • Guy Danon
  • Rall Haliba
  • Pearl Francis
  • Gaele Rabemananjara
  • Christian Castagna
  • Fanny Bouyer
  • Dalyl Saibi
  • Kassandra Cassin
  • Kader Amroune
  • Samia Boudissa
  • Hichem Semei
  • Frédérique Renault
  • François Chen
  • Patricia Jackson
  • Pascal Pichard
  • Sandrine Girault
  • Idir Benyoub
  • Sokona Traore
  • Gérard Alvarado
  • Laina Ropero
  • Abderrrahmen Harichane
  • Tifanie Cassin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Gonzales
Didier Gonzales (29 élus) J'aime villeneuve le roi 		2 695 59,16%
  • Didier Gonzales
  • Béatrice Collet
  • Frédéric Louineau
  • Elodie Thoury
  • Manuel Merlino
  • Sandrine Ledieu
  • Roland Maurel
  • Elise Gonzales
  • Jean-Marie Simon
  • Catherine Galichet
  • Jean-Louis Maître
  • Dominique Fossoyeux
  • Brice Roucoules
  • Sihem Bouakouir
  • Laurent Despierres
  • Palmira Vitoriano
  • Laurent Tranchard
  • Sylvine San Martin
  • Denis Tripault
  • Véronique Kuhn
  • David Hourdeau
  • Marie-Laure Madeleine
  • Alvaro Vendeiro
  • Patricia Pereira
  • Geoffray Thauvin
  • Martine Gate
  • Alain Laloë
  • Cindy Lima De Sousa
  • Mpoyo Ngoyi
Eric Chamault
Eric Chamault (3 élus) 100% villeneuve 		932 20,46%
  • Eric Chamault
  • Margaux Charles
  • Jean-Paul Pascaud
Patrice Fauquemberg
Patrice Fauquemberg (2 élus) Villeneuve en transition 		485 10,64%
  • Patrice Fauquemberg
  • Sophie Itard
Julien Guignard
Julien Guignard (1 élu) L'éveil citoyen vlr 		443 9,72%
  • Julien Guignard
Participation au scrutin Villeneuve-le-Roi
Taux de participation 39,44%
Taux d'abstention 60,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 681

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Gonzales
Didier Gonzales (27 élus) J'aime ma ville 		3 762 56,51%
  • Didier Gonzales
  • Béatrice Collet
  • Pascal Gagnepain
  • Dominique Fossoyeux
  • Jean-Marie Simon
  • Élisabeth Arbey
  • Jean-Pierre Rompillon
  • Sakina Hamid
  • Arnaud Laurent
  • Tracey Meunier-Parker
  • Frédéric Louineau
  • Marie-Laure Madeleine
  • Denis Tripault
  • Kounanidi Jhodriah
  • Gérard Sadrin
  • Marie-Pierre Deconfin
  • Roland Maurel
  • Sandrine Ledieu
  • David Hourdeau
  • Sylvine San Martin
  • Jorge Anacleto
  • Claudine Laizé
  • Nicolas Gicquel
  • Élise Gonzales
  • José Dramard
  • Sylvie Perna
  • Alvaro Vendeiro
Daniel Guerin
Daniel Guerin (5 élus) Un nouveau souffle pour villeneuve-le-roi 		1 942 29,17%
  • Daniel Guerin
  • Rosandre Valleray
  • Eric Chamault
  • Marie-Christine Francini
  • Rachid Hallaf
Joel Josso
Joel Josso (1 élu) Le printemps de villeneuve le roi 		639 9,59%
  • Joel Josso
Guy Juin
Guy Juin Villeneuve aux villeneuvois 		314 4,71%
Participation au scrutin Villeneuve-le-Roi
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,26%
Nombre de votants 6 953

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