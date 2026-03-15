Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-le-Roi
13:46 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Villeneuve-le-Roi
Alors que les impôts locaux ont diminué à Villeneuve-le-Roi depuis les dernières élections, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 28,70 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 314 600 euros. Un apport qui est loin des quelque 7,3075 millions d'euros (7 307 500 € très exactement) engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Villeneuve-le-Roi a évolué pour se fixer à 39,48 % en 2024 (contre 25,73 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Villeneuve-le-Roi s'est établi à 1 084 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 237 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante des municipales à Villeneuve-le-Roi
À Villeneuve-le-Roi, les résultats des élections municipales de 2020 ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier scrutin, Didier Gonzales (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 2 695 voix (59,16%). À sa poursuite, Eric Chamault (Divers gauche) a rassemblé 932 voix (20,46%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Villeneuve-le-Roi, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Villeneuve-le-Roi : les horaires d'ouverture
Pour faire leur devoir électoral, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Villeneuve-le-Roi. Les municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Villeneuve-le-Roi de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats aux municipales à Villeneuve-le-Roi. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi
|Tête de listeListe
|
Didier Gonzales
Liste des Républicains
J'aime Villeneuve-Le-Roi
|
|
Aziza Guettaf
Liste divers gauche
Villeneuve-le-Roi pour tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Gonzales (29 élus) J'aime villeneuve le roi
|2 695
|59,16%
|
|Eric Chamault (3 élus) 100% villeneuve
|932
|20,46%
|
|Patrice Fauquemberg (2 élus) Villeneuve en transition
|485
|10,64%
|
|Julien Guignard (1 élu) L'éveil citoyen vlr
|443
|9,72%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-le-Roi
|Taux de participation
|39,44%
|Taux d'abstention
|60,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 681
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Gonzales (27 élus) J'aime ma ville
|3 762
|56,51%
|
|Daniel Guerin (5 élus) Un nouveau souffle pour villeneuve-le-roi
|1 942
|29,17%
|
|Joel Josso (1 élu) Le printemps de villeneuve le roi
|639
|9,59%
|
|Guy Juin Villeneuve aux villeneuvois
|314
|4,71%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-le-Roi
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,26%
|Nombre de votants
|6 953
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