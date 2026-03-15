En direct

19:21 - Démographie et politique à Villeneuve-le-Roi, un lien étroit Quelle influence la population de Villeneuve-le-Roi exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 20,72% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,44% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (25,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 6893 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 22,02% et d'une population immigrée de 26,71% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,19% à Villeneuve-le-Roi, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Villeneuve-le-Roi ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors du scrutin municipal à Villeneuve-le-Roi il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 19,95% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 38,76% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 10,36% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Villeneuve-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,39% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 28,00% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 32,33% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Villeneuve-le-Roi aux dernières élections ? L'envie d'aller voter des électeurs de Villeneuve-le-Roi constituera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette élection municipale. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait vu 39,44 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un score dans la norme. 4 681 votants s'étaient alors manifestés alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 7 970 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 71,05 % de participation. Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 43,01 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 64,23 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 44,80 % des électeurs locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone moins participative que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Villeneuve-le-Roi Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Villeneuve-le-Roi. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,39%). Louis Boyard (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Villeneuve-le-Roi une vingtaine de jours plus tard avec 45,25%. Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 28,00%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Louis Boyard culminant à 49,05% des voix dans la commune.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Villeneuve-le-Roi ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villeneuve-le-Roi soutenaient en priorité Didier Gonzales (LR) avec 34,04% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 58,93%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Villeneuve-le-Roi privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (36,31%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 22,13%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,24% pour Emmanuel Macron, contre 38,76% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la fiscalité à Villeneuve-le-Roi Alors que les impôts locaux ont diminué à Villeneuve-le-Roi depuis les dernières élections, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 28,70 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de près de 314 600 euros. Un apport qui est loin des quelque 7,3075 millions d'euros (7 307 500 € très exactement) engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Villeneuve-le-Roi a évolué pour se fixer à 39,48 % en 2024 (contre 25,73 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Villeneuve-le-Roi s'est établi à 1 084 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 237 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante des municipales à Villeneuve-le-Roi À Villeneuve-le-Roi, les résultats des élections municipales de 2020 ont été riches d'enseignements sur le paysage politique local. Au soir du premier scrutin, Didier Gonzales (Les Républicains) a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 2 695 voix (59,16%). À sa poursuite, Eric Chamault (Divers gauche) a rassemblé 932 voix (20,46%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Villeneuve-le-Roi, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.