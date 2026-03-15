Résultat municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi (94290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier GONZALES
Didier GONZALES (30 élus) J'aime Villeneuve-Le-Roi 		4 385 66,91%
  • Didier GONZALES
  • Sandrine LEDIEU
  • Manuel MERLINO
  • Elise GONZALES-HAYRAPETYAN
  • Frédéric LOUINEAU
  • Françoise ROLLAND
  • Roland MAUREL
  • Muriel ELGOUALCH
  • Jean-Philippe MARAIS
  • Patricia PEREIRA
  • Daniel DADU
  • Sonia ZEKPA
  • Laurent DESPIERRES
  • Marie-Laure MADELEINE
  • Alvaro VENDEIRO
  • Cindy LIMA DE SOUSA
  • Jean-Louis MAÎTRE
  • Sihem BOUAKOUIR
  • Geoffray THAUVIN
  • Martine GATE
  • Denis TRIPAULT
  • Sophie PIERRE-BATTU
  • Damien JOBARD
  • Chantal FUSCIARDI
  • David HOURDEAU
  • Lucie NUNES
  • Michel NICOT
  • Germaine DROUINOT
  • Brice ROUCOULES
  • Evelyne LE CORRE
Aziza GUETTAF
Aziza GUETTAF (5 élus) Villeneuve-le-Roi pour tous 		2 169 33,09%
  • Aziza GUETTAF
  • Waren BELGHUIT
  • Debbie JACKSON
  • Eric CHAMAULT
  • Katia LALAOUI
Participation au scrutin Villeneuve-le-Roi
Taux de participation 57,30%
Taux d'abstention 42,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 821

Source : ministère de l’Intérieur

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