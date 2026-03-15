Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Avignon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Avignon

Tête de listeListe
Pascale Bories
Pascale Bories Liste divers droite
VILLENEUVE AVANCE
  • Pascale Bories
  • Alain Sanciaume
  • Sophie Galateau Lepere
  • François Zanirato
  • Evelyne Clapot
  • Farès Orcet
  • Aline Chevalier
  • Emmanuel Suffet
  • Savine Demarquette
  • Florent Grau
  • Marie-Pierre Saladin
  • Jean-Pierre Bonifay
  • Virginie Dumas Filliere
  • Frédéric Arthur
  • Monique Bout
  • Patrick Carry
  • Kathy Fernandez
  • Pascal Crépin
  • Céline Goy
  • Christian Tri
  • Marceline Brun
  • Michel Deker
  • Nathalie Xolin
  • Eric Descloux
  • Caroline Lietard
  • Julien Sinatra
  • Margaux Torres
  • André - Xavier Bayle
  • Laurence Toulouse
  • Hervé Autieri
  • Sophie Michel
  • Evan Chakir--Vergier
  • Stéphanie Egea
  • Christian Holl
  • Sylvie Di Pasquale
Anne Daniel
Anne Daniel Liste divers gauche
Parce que j'aime Villeneuve
  • Anne Daniel
  • Camille Gavazzi
  • Monique Novaretti
  • Florent Lemont
  • Sylvie Boczkowski
  • Jérôme Capron
  • Caroline Blanc
  • Roland Bonnin
  • Audrey Artigues
  • Serge Dupouy
  • Brigitte Philibert
  • Gilles Leblanc
  • Delphine Guenault
  • Alain Lafon
  • Jessica Dafiluelo
  • Morgan Buisson
  • Françoise Nef
  • John Marcus Jackson
  • Manon Osthues
  • Baptiste Lantin
  • Alizée Rovere
  • Jamal Mahjoub
  • Kenza Aich
  • Kevin Gaud
  • Morgane Reynaud
  • Cem Calis
  • Philippine Gonzalez
  • Bernard Delhay
  • Chantal Pacrot
  • Armand Magan
  • Louise Valette
  • Michel Johannes
  • Micheline Gouisset
  • Didier Lepreux
  • Christine Voisin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascale Bories
Pascale Bories (27 élus) Naturellement, villeneuve 		2 381 59,14%
  • Pascale Bories
  • Xavier Belleville
  • Aline Chevalier
  • Alain Sanciaume
  • Nathalie Le Goff
  • Farès Orcet
  • Nicole Blayrac
  • François Zanirato
  • Evelyne Clapot
  • Jean-Pierre Bonifay
  • Savine Demarquette-Marchat
  • Jacques Pastourel
  • Blandine Arnaud
  • Emmanuel Suffet
  • Sophie Galateau-Lepere
  • Frédéric Arthur
  • Margaux Torres
  • Arnaud Renevey
  • Virginie Dumas Filliere
  • Pascal Crepin
  • Monique Tapissier
  • Christian Tri
  • Monique Bout
  • Patrick Carry
  • Marceline Brun
  • Jean-Pierre Berthet
  • Nathalie Carot
Florent Lemont
Florent Lemont (3 élus) Union citoyenne de villeneuve 		844 20,96%
  • Florent Lemont
  • Monique Novaretti
  • Camille Gavazzi
Anne Daniel
Anne Daniel (3 élus) Liste sociale, ecologique et solidaire 		801 19,89%
  • Anne Daniel
  • Morgan Buisson
  • Geneviève Lepage
Participation au scrutin Villeneuve-lès-Avignon
Taux de participation 39,92%
Taux d'abstention 60,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 138

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Roubaud
Jean-Marc Roubaud (27 élus) Villeneuve plus forte 		3 977 61,93%
  • Jean-Marc Roubaud
  • Pascale Bories
  • Xavier Belleville
  • Margaux Torres
  • Jacques Bertrand
  • Nathalie Le Goff
  • Christophe Janus
  • Evelyne Clapot
  • Farès Orcet
  • Savine Demarquette-Marchat
  • Michel Ullmann
  • Emilie Villette
  • Jacques Pastourel
  • Nicole Blayrac
  • Michaël Videment
  • Dominique Parry
  • François Zanirato
  • Dominique Tassery
  • Pierre Gruffaz
  • Monick Tapissier
  • Jean-Pierre Guillet
  • Sophie Galateau-Lepere
  • Jean-Pierre Bonifay
  • Blandine Arnaud
  • Guy Devaux
  • Aline Chevalier
  • Camille Gavazzi
Florent Lemont
Florent Lemont (4 élus) Liste de rassemblement citoyen 		1 713 26,67%
  • Florent Lemont
  • Monique Novaretti
  • Dominique Declosmenil
  • Brigitte Philibert
Gilles Caïtucoli
Gilles Caïtucoli (2 élus) Villeneuve bleu marine 		731 11,38%
  • Gilles Caïtucoli
  • Françoise Bijou
Participation au scrutin Villeneuve-lès-Avignon
Taux de participation 63,61%
Taux d'abstention 36,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 6 649

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