Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Avignon : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Avignon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-lès-Avignon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-lès-Avignon.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-lès-Avignon
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Villeneuve-lès-Avignon
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Villeneuve-lès-Avignon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,83 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 414 900 euros la même année, en net recul par rapport aux quelque 4,16594 millions d'euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Villeneuve-lès-Avignon atteint désormais un peu plus de 56,63 % en 2024 (contre 31,98 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Villeneuve-lès-Avignon s'est établi à 1 591 euros en 2024 contre 1 348 euros en début de mandat.
11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Villeneuve-lès-Avignon
À Villeneuve-lès-Avignon, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Au soir du premier tour à l'époque, Pascale Bories (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 2 381 soutiens (59,14%). En deuxième position, Florent Lemont (Union du centre) a obtenu 20,96% des votes. Cette victoire écrasante de la candidate Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-lès-Avignon, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 9 bureaux de vote à Villeneuve-lès-Avignon ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Villeneuve-lès-Avignon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En 2026, les 10 342 électeurs de Villeneuve-lès-Avignon sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Villeneuve-lès-Avignon. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Avignon
|Tête de listeListe
|
Pascale Bories
Liste divers droite
VILLENEUVE AVANCE
|
|
Anne Daniel
Liste divers gauche
Parce que j'aime Villeneuve
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascale Bories (27 élus) Naturellement, villeneuve
|2 381
|59,14%
|
|Florent Lemont (3 élus) Union citoyenne de villeneuve
|844
|20,96%
|
|Anne Daniel (3 élus) Liste sociale, ecologique et solidaire
|801
|19,89%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-lès-Avignon
|Taux de participation
|39,92%
|Taux d'abstention
|60,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 138
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Roubaud (27 élus) Villeneuve plus forte
|3 977
|61,93%
|
|Florent Lemont (4 élus) Liste de rassemblement citoyen
|1 713
|26,67%
|
|Gilles Caïtucoli (2 élus) Villeneuve bleu marine
|731
|11,38%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-lès-Avignon
|Taux de participation
|63,61%
|Taux d'abstention
|36,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|6 649
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