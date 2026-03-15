En direct

19:17 - Élections municipales à Villeneuve-lès-Béziers : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Villeneuve-lès-Béziers, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de 28% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,90%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (62,31%) met en exergue le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 119 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2122 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (5,02%) et le nombre de résidences HLM (2,16% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Villeneuve-lès-Béziers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,44% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quelle influence du RN à Villeneuve-lès-Béziers aux municipales ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Villeneuve-lès-Béziers il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 40,64% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 65,94% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la municipalité lors des législatives dans la foulée. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 52,81% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,43% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 55,88% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Gabarron.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Villeneuve-lès-Béziers Dans le cadre des municipales 2026 à Villeneuve-lès-Béziers, l'affluence dans les bureaux de vote aura un rôle déterminant sur les résultats. Pour rappel, la participation atteignait 56,12 % lors des municipales de 2020 (un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux) alors que le pays était impacté par le Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 395 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 75,15 % de participation. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 42,32 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 65,07 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 48,89 %. Cette photographie de la participation depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Le vote de Villeneuve-lès-Béziers nettement ancré au centre en 2024 Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Villeneuve-lès-Béziers accordaient leurs suffrages à Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 48,43% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Gabarron culminant à 55,88% des suffrages exprimés sur place. Le rendez-vous des Européennes avant la dissolution à Villeneuve-lès-Béziers avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (52,81%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 7,88% des voix. La préférence des électeurs de Villeneuve-lès-Béziers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Villeneuve-lès-Béziers : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Villeneuve-lès-Béziers accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 40,64%, devant Emmanuel Macron crédité de 17,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,94% pour Marine Le Pen, contre 34,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villeneuve-lès-Béziers portaient leur choix sur Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 50,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 74,01% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Villeneuve-lès-Béziers une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Fiscalité en hausse à Villeneuve-lès-Béziers : un impact sur les municipales En matière d'impôts locaux à Villeneuve-lès-Béziers, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 1 261 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 848 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 42,04 % en 2024 (contre près de 17,85 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 81 080 € en 2024, loin des quelque 602 400 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 11,56 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Villeneuve-lès-Béziers Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Villeneuve-lès-Béziers. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Fabrice Solans (Ecologiste) a pris les commandes en totalisant 38,14% des soutiens. À sa poursuite, Delphine Ferreres Valat (Union des Démocrates et Indépendants) a obtenu 308 voix (18,21%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Fabrice Solans l'a finalement emporté avec 52,53% des suffrages, face à Delphine Ferreres Valat qui a obtenu 24,60% des votants et Jean-Pierre Marc avec 22,86% des électeurs inscrits. La hiérarchie a été respectée, le fossé se confirmant pour aboutir à une victoire écrasante. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., gagnant 288 voix supplémentaires entre les deux tours.