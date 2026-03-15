Résultat municipale 2026 à Villeneuve-lès-Béziers (34420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-lès-Béziers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-lès-Béziers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Béziers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie PACE
Aurélie PACE (23 élus) VILLENEUVE EN AVANT 		1 637 71,39%
  • Aurélie PACE
  • Jordy JOULLIE
  • Marie SABAH
  • Jérémy SERRE
  • Elisabeth MOULY-MANETAS
  • Didier GASC
  • Sylviane PEREZ
  • Eric DURAND
  • Sylvie BENOIT-BOBY
  • Guy SIRI
  • Laure BROUSSE
  • Jérémy ARMANTE
  • Marine NARDY
  • Alexandre KETELE
  • Martine ESCUDERO
  • Noa BACHELIER
  • Virginie TEISSIER
  • Julien BOBY
  • Christine HOUSSIN
  • Thierry CERVELLE
  • Elodie ESPANOL
  • Mario MAZEL
  • Claire MOYA
Fabrice SOLANS
Fabrice SOLANS (4 élus) CAP 2032 - FABRICE SOLANS 		656 28,61%
  • Fabrice SOLANS
  • Lucyle MORGAN
  • Stéphane ORTI
  • Céline DUBOIS
Participation au scrutin Villeneuve-lès-Béziers
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 400

Source : ministère de l’Intérieur

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