Résultat municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone (34750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-lès-Maguelone, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier NOGUES
Olivier NOGUES (26 élus) J'AIME VLM ENSEMBLE AU QUOTIDIEN 		2 687 51,56%
  • Olivier NOGUES
  • Virginie MARTOS FERRARA
  • Charles MANGIARACINA
  • Dominique MASSEIN
  • Steve VALLIER
  • Laurence POMAREDE
  • Gilles NAMYSLAK
  • Charlène CHARLOTON LABRY
  • Malik HAMADACHE
  • Catherine DESMAREST
  • Abdelmoumène AMEUR
  • Chantal HUGER
  • Jérémy ALIAGA
  • Nathalie DI FALCO
  • Mickaël PY
  • Mariette COLLOT
  • Mattéo TADDIO
  • Delphine DEMARTHE
  • James ETOURNEAU
  • Élodie GORRET
  • Stéphane LAISSUS
  • Stéphanie YENNEK
  • Claude GRIMAULT
  • Monique BRUNEAU
  • Olivier GODEFROIT
  • Méléna ROMERO
Véronique NÉGRET
Véronique NÉGRET (6 élus) VILLENEUVE MAIN DANS LA MAIN 		1 969 37,79%
  • Véronique NÉGRET
  • Nicolas SICA-DELMAS
  • Corinne POUJOL
  • Jérémy BOULADOU
  • Marie ZECH
  • Olivier GACHES
Christophe DEROUCH
Christophe DEROUCH (1 élu) 2026 VILLENEUVE D'ABORD 		312 5,99%
  • Christophe DEROUCH
Thierry BEC
Thierry BEC Villeneuve Nouvelle Vague 		243 4,66%
Participation au scrutin Villeneuve-lès-Maguelone
Taux de participation 69,19%
Taux d'abstention 30,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 5 328

Source : ministère de l’Intérieur

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Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Villeneuve-lès-Maguelone - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier NOGUES
Olivier NOGUES (Ballotage) J'AIME VLM ENSEMBLE AU QUOTIDIEN 		1 979 40,68%
Véronique NÉGRET
Véronique NÉGRET (Ballotage) VILLENEUVE MAIN DANS LA MAIN 		1 654 34,00%
Christophe DEROUCH
Christophe DEROUCH (Ballotage) 2026 VILLENEUVE D'ABORD 		624 12,83%
Thierry BEC
Thierry BEC (Ballotage) Villeneuve Nouvelle Vague 		608 12,50%
Participation au scrutin Villeneuve-lès-Maguelone
Taux de participation 64,89%
Taux d'abstention 35,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 4 995

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