Résultat municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone (34750) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-lès-Maguelone, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier NOGUES (26 élus) J'AIME VLM ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
|2 687
|51,56%
|
|Véronique NÉGRET (6 élus) VILLENEUVE MAIN DANS LA MAIN
|1 969
|37,79%
|
|Christophe DEROUCH (1 élu) 2026 VILLENEUVE D'ABORD
|312
|5,99%
|
|Thierry BEC Villeneuve Nouvelle Vague
|243
|4,66%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-lès-Maguelone
|Taux de participation
|69,19%
|Taux d'abstention
|30,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|5 328
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villeneuve-lès-Maguelone - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier NOGUES (Ballotage) J'AIME VLM ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
|1 979
|40,68%
|Véronique NÉGRET (Ballotage) VILLENEUVE MAIN DANS LA MAIN
|1 654
|34,00%
|Christophe DEROUCH (Ballotage) 2026 VILLENEUVE D'ABORD
|624
|12,83%
|Thierry BEC (Ballotage) Villeneuve Nouvelle Vague
|608
|12,50%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-lès-Maguelone
|Taux de participation
|64,89%
|Taux d'abstention
|35,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|4 995
Election municipale 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-lès-Maguelone sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-lès-Maguelone.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone
18:38 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Villeneuve-lès-Maguelone
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Le choc des Européennes de 2024 à Villeneuve-lès-Maguelone avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,58%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,31% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Villeneuve-lès-Maguelone portaient leur choix sur Josyan Oliva (Union de l'extrême droite) avec 43,93% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Josyan Oliva culminant à 55,48% des votes dans la localité.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Villeneuve-lès-Maguelone
Les résultats des dernières élections municipales à Villeneuve-lès-Maguelone ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Noël Segura (Divers gauche) a fait la course en tête en rassemblant 1 588 voix (41,42%). Deuxième, Véronique Negret (Divers gauche) a obtenu 1 222 voix (31,88%). Enfin, on retrouvait Christophe Derouch (Divers), glanant 26,68% des voix. Ce gain important plaçait la première dans un certain confort. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Véronique Negret l'a finalement emporté avec 51,06% des votes, face à Noël Segura qui a obtenu 48,93% des électeurs. C'est un retournement inattendu : les réserves de voix ont été totalement cruciales. En dépit du fait que Noël Segura a gagné le pari des ralliements en ajoutant 889 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement bénéficié des votes des listes de gauche éjectées au premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Villeneuve-lès-Maguelone, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat. La formation rivale se doit nécessairement de récupérer les suffrages qui ont manqué aujourd'hui, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui s'est qualifié à Villeneuve-lès-Maguelone pour le 2e tour de l'élection municipale ?
La finale se joue donc ce dimanche entre Olivier Nogues, Christophe Derouch, Véronique Négret et Thierry Bec, selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures au second tour cette semaine. Pour accomplir leur devoir civique, les votants de la commune peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 10 bureaux de vote de Villeneuve-lès-Maguelone.
11:59 - Olivier Nogues, Véronique Négret et Christophe Derouch forment le trio de tête à Villeneuve-lès-Maguelone
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Villeneuve-lès-Maguelone, c'est Olivier Nogues (Divers droite) qui a terminé premier en s'adjugeant 40,68 % des votes. À sa suite, Véronique Négret (Divers gauche) s'est classée deuxième avec 34,00 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Du côté des autres candidats, avec 12,83 %, Christophe Derouch, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Thierry Bec a récolté 12,50 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villeneuve-lès-Maguelone, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 64,89 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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