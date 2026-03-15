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19:16 - Villeneuve : municipales et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Villeneuve, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 952 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 227 entreprises, Villeneuve permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,73% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,62% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 36,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 59,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1138,26 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, à Villeneuve, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN marque des points à Villeneuve Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Villeneuve il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 18,99% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 37,69% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 12,08% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villeneuve comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,68% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 32,53% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 45,93% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Villeneuve : le point sur l'abstention Les archives de 2020 montrent que 1 021 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Villeneuve, correspondant à un taux de participation de 60,45 %, un chiffre exceptionnellement haut, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait pour sa part largement mobilisé, avec 78,08 % de participation dans la ville (21,92 % d'abstention). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux strictement locaux, la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 54,00 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 72,12 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 54,99 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les données établissent le profil d'une ville assez participative face aux moyennes nationales. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Villeneuve, ce facteur aura en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Villeneuve a-t-elle voté ? Le panorama politique de Villeneuve a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Lors des élections européennes, le résultat à Villeneuve s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,68%), devant Valérie Hayer (17,33%) et Raphaël Glucksmann (17,10%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Villeneuve avaient ensuite favorisé Samuel Deguara (Majorité présidentielle) avec 34,49% au premier tour, devant Marie-Christine Parolin (Rassemblement National) avec 32,53%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Laurent Alexandre (Union de la gauche), avec 54,07%.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Villeneuve il y a 4 ans ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villeneuve plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 31,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 18,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,31% pour Emmanuel Macron, contre 37,69% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Villeneuve portaient leur choix sur Samuel Deguara (Ensemble !) avec 29,19% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,12% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Les premières élections à Villeneuve depuis la réforme fiscale Si l'on examine la fiscalité de Villeneuve, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,66 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de près de 60 300 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 199 690 € engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Villeneuve est passé à près de 34,46 % en 2024 (contre 13,77 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Villeneuve s'est établi à 763 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 458 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Villeneuve ? Il peut être instructif d'analyser les scores du dernier scrutin municipal à Villeneuve. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Pierre Masbou a creusé l'écart en recueillant 614 voix (63,82%). Juste derrière, Béatrice Guitard a capté 348 voix (36,17%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Pierre Masbou a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche pour renverser cette domination, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.