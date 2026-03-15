Résultat municipale 2026 à Villeneuve (12260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre MASBOU
Jean-Pierre MASBOU (15 élus) Pour Villeneuve : ensemble continuons 		652 58,37%
  • Jean-Pierre MASBOU
  • Anne TREBOSC
  • Jean-Pierre BENAZET
  • Marielle DUMOULIN
  • Bruno CANITROT
  • Jeanne MABILLOTTE
  • Claude BESSOU
  • Françoise CAYLA
  • Julien HUGONENC
  • Sarah GAGNAIRE
  • Jean-François FILHOL
  • Mireille GRES
  • Thierry PASCAL
  • Marie-Caroline BEC LALISSE
  • Patrick DARPEIX
Didier VALADE
Didier VALADE (4 élus) ENSEMBLE, AGISSONS POUR VILLENEUVE 		465 41,63%
  • Didier VALADE
  • Béatrice GUITARD
  • Philippe BRAS
  • Chantal TIAM
Participation au scrutin Villeneuve
Taux de participation 69,28%
Taux d'abstention 30,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 1 157

Source : ministère de l’Intérieur

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