Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Loubet : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Loubet

Tête de listeListe
Lionnel Luca
Lionnel Luca Liste des Républicains
VILLENEUVE LOUBET POUR TOUS
  • Lionnel Luca
  • Valérie Prémoli
  • Albert Calamuso
  • Thérèse Dartois
  • Charles Luca
  • Nathalie Nisi
  • Marcel Piacentino
  • Marie Benassayag
  • Serge Jover
  • Catherine Pieggi
  • Christian Vialle
  • Patricia Lavigne
  • Jean-Jacques Benoit
  • Farah Lina Bouchot-Ouabir
  • Stephane Fine
  • Ada Ait-Yalla
  • Guy Dubrulle-Pasquier
  • Caroline Roose
  • Patrick Fischer
  • Viviane Daudigny
  • Fabien Granelle
  • Crescence Lebrun
  • Jean-Luc Mares
  • Patricia Borne
  • Daniel Veyssi
  • Laurence Baudy
  • Romain Xerri
  • Marie-Pierre Ferrucci-Feigenspan
  • Jacky Everaerdt
  • Sylvie Marchand
  • Fabrice Deliry
  • Maud Ribet
  • Pierre-Adrien Frere
  • Martina L'Ecrivain
  • Philippe Delean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionnel Luca
Lionnel Luca (32 élus) Tous pour villenveuve-loubet 		3 977 88,49%
  • Lionnel Luca
  • Marie-Rose Benassayag
  • Albert Calamuso
  • Thérèse Dartois
  • Charles Luca
  • Nathalie Nisi
  • Christian Vialle
  • Valérie Premoli
  • Jean-Paul Bulgaridhes
  • Patricia Lavigne
  • Marcel Piacentino
  • Catherine Pieggi
  • Serge Jover
  • Sylvie Marchand
  • Philippe Delean
  • Ada Ait-Yalla
  • Jean-Michel Granelle
  • Elodie Saiag Hirchi
  • Stéphane Fine
  • Michèle Perrin
  • Guy Dubrulle-Pasquier
  • Maud Ribet
  • Bruno Fino
  • Martina L'ecrivain
  • Jean-Jacques Benoit
  • Farah Lina Bouchot Ouabir
  • Romain Roche
  • Laetitia Proisy
  • Philippe Lacoste
  • Crescence Lebrun
  • Patrick Fischer
  • Viviane Daudigny
Jean-Pierre Vincendet
Jean-Pierre Vincendet (1 élu) Rassemblement villeneuvois 		517 11,50%
  • Jean-Pierre Vincendet
Participation au scrutin Villeneuve-Loubet
Taux de participation 40,60%
Taux d'abstention 59,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 813

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionnel Luca
Lionnel Luca (28 élus) Villeneuve loubet pour tous avec lionnel luca 		4 467 61,35%
  • Lionnel Luca
  • Marie Benassayag
  • Laurent Collin
  • Thérèse Dartois
  • Albert Calamuso
  • Nathalie Nisi
  • Charles Luca
  • Valérie Premoli
  • Christian Vialle
  • Colette Chastan
  • Jean-Paul Bulgaridhes
  • Patricia Lavigne
  • Dominique Gault
  • Adda Ait-Yalla
  • René Torto
  • Catherine Pieggi
  • Philippe Turchet
  • Maddy Delean
  • Marcel Piacentino
  • Caroline Bezet
  • Jean-Noël Tramoni
  • Michèle Perrin
  • René Di Costanzo
  • Martina Cherkesly
  • Eric Cacciabue
  • Maud Ribet
  • Alain Malpiece
  • Rachel Blot Sansoni
Renaud Letitre
Renaud Letitre (3 élus) Continuons ensemble a bien vivre villeneuve loubet avec renaud letitre 		1 544 21,20%
  • Renaud Letitre
  • Elodie Saiag
  • Serge Jover
Gilles Boïs
Gilles Boïs (1 élu) Villeneuve bleu marine 		679 9,32%
  • Gilles Boïs
Pierre Lienemann
Pierre Lienemann (1 élu) Le rassemblement republicain avec pierre lienemann 		590 8,10%
  • Pierre Lienemann
Participation au scrutin Villeneuve-Loubet
Taux de participation 61,44%
Taux d'abstention 38,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,49%
Nombre de votants 7 466

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