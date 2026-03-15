Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Loubet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Loubet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-Loubet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-Loubet.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-Loubet
13:46 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Villeneuve-Loubet
Avec la montée des prélèvements locaux à Villeneuve-Loubet, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,62 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 3,81657 millions d'euros la même année. Un apport qui est loin des 6,46268 millions d'euros (6 462 680 € très exactement) enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Villeneuve-Loubet atteint désormais un peu plus de 27,26 % en 2024 (contre 15,20 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a atteint un peu plus de 16,04 % en 2024 (contre environ 15,20 % 4 ans plus tôt, alors que la moyenne en France oscillait entre 40 % et 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, elle a été prélevée au taux de 8,55 % en 2024 (pour une moyenne nationale de l'ordre de 9,5 %). Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villeneuve-Loubet a atteint environ 1 297 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 121 € relevés en 2020.
11:59 - Le résultat de la liste "Tous Pour Villenveuve-Loubet" à l'élection municipale de 2020 à Villeneuve-Loubet
À Villeneuve-Loubet, les résultats du scrutin municipal précédent se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Lionnel Luca (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 88,49% des soutiens. Juste derrière, Jean-Pierre Vincendet (Rassemblement National) a recueilli 517 suffrages en sa faveur (11,50%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Les Républicains a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villeneuve-Loubet, cette géographie électorale pose les bases. La minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de contester cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Villeneuve-Loubet : les horaires des 16 bureaux de vote
Les 16 bureaux de vote de la ville de Villeneuve-Loubet sont ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Les élections municipales 2026 sont organisées ce dimanche à Villeneuve-Loubet. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Pour rappel, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Loubet
|Tête de listeListe
|
Lionnel Luca
Liste des Républicains
VILLENEUVE LOUBET POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionnel Luca (32 élus) Tous pour villenveuve-loubet
|3 977
|88,49%
|
|Jean-Pierre Vincendet (1 élu) Rassemblement villeneuvois
|517
|11,50%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Loubet
|Taux de participation
|40,60%
|Taux d'abstention
|59,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 813
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lionnel Luca (28 élus) Villeneuve loubet pour tous avec lionnel luca
|4 467
|61,35%
|
|Renaud Letitre (3 élus) Continuons ensemble a bien vivre villeneuve loubet avec renaud letitre
|1 544
|21,20%
|
|Gilles Boïs (1 élu) Villeneuve bleu marine
|679
|9,32%
|
|Pierre Lienemann (1 élu) Le rassemblement republicain avec pierre lienemann
|590
|8,10%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Loubet
|Taux de participation
|61,44%
|Taux d'abstention
|38,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,49%
|Nombre de votants
|7 466
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