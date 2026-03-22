Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-Saint-Denis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-Saint-Denis.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Denis
11:46 - Patrick Raoult, Peggy Pharisien et Didier Le Garrec forment le trio de tête à Villeneuve-Saint-Denis
Les élections municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Denis ont vu Patrick Raoult prendre la première place il y a une semaine avec 43,09 % des votes. Derrière, Peggy Pharisien est arrivée en deuxième position avec 31,34 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Du côté des autres candidats, avec 25,57 %, Didier Le Garrec pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Villeneuve-Saint-Denis, le vote a enregistré une participation de 67,21 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-Saint-Denis
Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-Saint-Denis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Peggy Pharisien
Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLENEUVE-SAINT-DENIS
|
|
Didier Le Garrec
Divers
Esprit village, agir pour Villeneuve-Saint-Denis
|
|
Patrick Raoult
Divers
Mieux vivre à Villeneuve-Saint-Denis
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick RAOULT (Ballotage) Mieux vivre à Villeneuve-Saint-Denis
|209
|43,09%
|Peggy PHARISIEN (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLENEUVE-SAINT-DENIS
|152
|31,34%
|Didier LE GARREC (Ballotage) Esprit village, agir pour Villeneuve-Saint-Denis
|124
|25,57%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Saint-Denis
|Taux de participation
|67,21%
|Taux d'abstention
|32,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|494
Source : ministère de l’Intérieur
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