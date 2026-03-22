Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-Saint-Denis

Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-Saint-Denis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Peggy Pharisien
Peggy Pharisien Divers
UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLENEUVE-SAINT-DENIS
  • Peggy Pharisien
  • Sadish Soundirampoulle
  • Sabrina Leneuve
  • Philippe Vanacker
  • Olivia Pauline Pallas
  • Jimmy Petit
  • Luisa Custodio
  • Nordine Hammoumi
  • Claire Papal
  • Franck Manquat
  • Khadiza Salaoudine
  • Quang Pham
  • Mélanie Emilie Spagnuolo
  • Kévin Alain Sicot
  • Martine Louise Giuseppone
Didier Le Garrec
Didier Le Garrec Divers
Esprit village, agir pour Villeneuve-Saint-Denis
  • Didier Le Garrec
  • Marie-Adrienne Menager
  • André Guerrier
  • Dana Chansavath
  • Philippe Imbert
  • Martine Richet
  • Sébastien Sercer
  • Catherine Imbert
  • Marco Da Silva
  • Sandrine Araujo
  • Philippe Laure
  • Sisamone Sengsavanh
  • Philippe Haré
  • Françoise Lacroix (sterchele)
  • Sébastien Franceschini
Patrick Raoult
Patrick Raoult Divers
Mieux vivre à Villeneuve-Saint-Denis
  • Patrick Raoult
  • Catherine Desmarest
  • Joël Roynard
  • Isabelle Leonet
  • Tony Laugero
  • Corine Lieng
  • Khalid El Fathi
  • Priscilla Bourdeau
  • Désidério Gomes
  • Mercédès San Emeterio
  • Frédéric Louis
  • Sandra Garcia
  • Romuald Gouère
  • Gabrielle Guitteaud
  • Sébastien Garcia
  • Wendy Tinet
  • Jérôme Tinet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick RAOULT
Patrick RAOULT (Ballotage) Mieux vivre à Villeneuve-Saint-Denis 		209 43,09%
Peggy PHARISIEN
Peggy PHARISIEN (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLENEUVE-SAINT-DENIS 		152 31,34%
Didier LE GARREC
Didier LE GARREC (Ballotage) Esprit village, agir pour Villeneuve-Saint-Denis 		124 25,57%
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Denis
Taux de participation 67,21%
Taux d'abstention 32,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 494

Source : ministère de l’Intérieur

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