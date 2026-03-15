Résultat municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis (77174) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Denis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-Saint-Denis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Denis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick RAOULT
Patrick RAOULT Mieux vivre à Villeneuve-Saint-Denis 		209 43,09%
Peggy PHARISIEN
Peggy PHARISIEN UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLENEUVE-SAINT-DENIS 		152 31,34%
Didier LE GARREC
Didier LE GARREC Esprit village, agir pour Villeneuve-Saint-Denis 		124 25,57%
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Denis
Taux de participation 67,21%
Taux d'abstention 32,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 494

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Villeneuve-Saint-Denis

En savoir plus sur Villeneuve-Saint-Denis