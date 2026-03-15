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19:20 - Les défis socio-économiques de Villeneuve-Saint-Denis et leurs implications électorales Dans les rues de Villeneuve-Saint-Denis, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 28,44% de cadres supérieurs pour 1 383 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 736 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (87,33%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 18,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,65% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1170,61 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Villeneuve-Saint-Denis, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Quelle est la place du RN à Villeneuve-Saint-Denis ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Villeneuve-Saint-Denis il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 23,71% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 43,08% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 20,89% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme réunissait 41,20% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,90% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,31% pour le parti à la flamme. Il finira avec 40,91% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Villeneuve-Saint-Denis plutôt mobilisée lors des élections Au soir de la municipale 2026, le niveau de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Villeneuve-Saint-Denis. La fuite des électeurs atteignait 65,65 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (au-dessus de la moyenne nationale), la pandémie du Covid ayant fortement impacté la compétition. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 17,05 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,28 % en 2022 à seulement 27,85 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,84 % (contre 48,51 % en France). Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Le vote de Villeneuve-Saint-Denis nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Le panorama politique de Villeneuve-Saint-Denis a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Le choc des Européennes 2024 à Villeneuve-Saint-Denis avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,90%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 10,54% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Julien Limongi (Rassemblement National) aux avants-postes avec 38,31% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 30,09%. Mais c'est néanmoins Isabelle Perigault (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 59,09% des suffrages exprimés.

14:57 - Villeneuve-Saint-Denis : regard sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle en date Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Villeneuve-Saint-Denis accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,49%, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 23,71%. Lors de la finale de l'élection à Villeneuve-Saint-Denis, les électeurs accordaient 56,92% pour Emmanuel Macron, contre 43,08% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villeneuve-Saint-Denis portaient leur choix sur Mathieu Garnier (Nupes) avec 29,11% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Isabelle Perigault (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,80% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données de Villeneuve-Saint-Denis À Villeneuve-Saint-Denis, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 968 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 879 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à 52,87 % en 2024 (contre près de 34,87 % en 2020). En comparaison, la moyenne en France se situe à environ 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 10 200 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 196 060 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 15,93 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Villeneuve-Saint-Denis Les résultats des précédentes municipales à Villeneuve-Saint-Denis ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Olivier Victorien Dit Richard a pris la première place avec 97,67% des voix. Ensuite, Philippe Imbert a rassemblé 96,51% des bulletins valides. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Denis, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Il faut toutefois souligner que le scrutin individuel n'est plus applicable dans le pays.