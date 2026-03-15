Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges : les infos en direct

Nadia Abbaoui Liste Divers

Villeneuvois Construisons L'Avenir Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Nadia Abbaoui Programme de Nadia Abbaoui à Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuvois Construisons L'Avenir) Sécurité publique La sécurité et la tranquillité publique sont des priorités majeures pour la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Cela implique le renforcement de la Police municipale ainsi que l'implémentation d'outils de prévention efficaces. L'objectif est de garantir un environnement sûr pour tous les citoyens. Développement économique Le développement économique et l'emploi sont au cœur du projet proposé. Un soutien fort sera accordé à l'économie locale, notamment pour favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Cela vise à revitaliser l'activité économique de Villeneuve-Saint-Georges et à améliorer le quotidien des habitants. Qualité de vie La qualité du cadre de vie est essentielle pour le bien-être des citoyens. Le projet met l'accent sur un cadre de vie accessible, solidaire et inclusif pour tous. L'amélioration des infrastructures et des services publics contribuera à rendre Villeneuve-Saint-Georges plus agréable à vivre. Sport et vie associative Le soutien au sport et à la vie associative est considéré comme un pilier du lien social. Ces activités favorisent le vivre-ensemble et renforcent la cohésion au sein de la communauté. L'engagement envers ces domaines est crucial pour le dynamisme de Villeneuve-Saint-Georges.

Nadia Abbaoui

Philippe David

Rym Derouich

Philippe Gaudin

Magalie Oliveira

Danny Fulbert

Anastasia Marie

Abdelkader Derni

Nassima Cherrouk

Claude Cabello-Sanchez

Cheryne Assaoui

Ismaïl Kilinc

Sonia Bouakaz

Lionel Berne

Elif Kurt

Sylvain Palierne

Mandy Kohler

Sabri Ozen

Marie-Christine Peynot

Jacob Tarcy

Wafa Mokhtari

Alexis Mbangue

Adama Ba

Redouane Maïache

Marie-Noëlle Moreau

Carlos Madeira

Marie-Guetti Pierre

Xavier Nantois

Isrâ Ben Brahim

Mohand Fenniche

Britanie Mbangue

Mohamed Djeridi

Monia Rachedi

Antonio Rodrigues Gonçalves

Ounissa Akil

Fabrice Bourles

Fatiha Hassani

Ilyass Derouich

Halima Ejjelti

Thiaba Bruni Liste divers gauche

Union pour une Éthique Municipale à Villeneuve-Saint-Georges Voir la liste des candidats

Thiaba Bruni

Christian Godefroy

Selma Sayeb

Abdelkrim Namar

Hager Zaghdoudi

Billy Bilingi

Ana Paula Goncalves Novais

Daouda Kinda

Martine Yung

Alassane Tall

Samira Harrati

Réginal Princerus

Taïs Laza Moreno

Gaston Fezeu

Gwendoline Spina

Mansour Ayad

Nadia Djenidi

Moïse Joly

Sabrina Debache

Benjamin Bruni

Touria Hafidi

Pierre Munier

Roseline Aglas

Pravin Sivapragassame

Abra Georgette Hemedzo

Laurent Kremer

Martine Savoye

Sofiane Hafidi

Cindy Tellier

Mohamed Amara

Mutu Wumba

Thierry Levêque

Afsheen Shahzad

Jean-Pierre Caporusso

Prisca Tonves

Floran Joabsing

Irène Martin

Raphaël Bruno

Adeline Nseka

Hicham Amara

Kati Cabillic Liste d'union des droites pour la République

Villeneuve unis et solidaires Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Kati Cabillic Programme de Kati Cabillic à Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve unis et solidaires) Insalubrité et cadre de vie L’insalubrité n’est pas une fatalité et nécessite une action proactive. Un contrôle renforcé des logements dégradés et des commerces non conformes sera mis en place. La dignité des habitants commence par un cadre de vie sain et respectueux. Sécurité renforcée La sécurité est considérée comme un droit fondamental pour tous les citoyens. Un renforcement de la police municipale et une présence dissuasive sur le terrain seront instaurés. L’objectif est de ne tolérer aucune complaisance face aux incivilités et aux trafics. Rénovation des infrastructures Les infrastructures vieillissantes nécessitent une attention urgente pour ne pas compromettre le bien-être des habitants. Un plan pluriannuel de rénovation des routes et des équipements sera engagé. L'utilisation de matériaux durables garantira la pérennité de ces améliorations. Éducation et jeunesse Les enfants méritent des conditions d'apprentissage optimales et concrètes. Des actions seront menées pour améliorer les bâtiments scolaires et soutenir les projets éducatifs. L'avenir de Villeneuve-Saint-Georges repose sur l'investissement dans sa jeunesse.

Kati Cabillic

Azedine Rebadj

Armelle Batteux

Tarcisius Zafilaza

Miranda Mazaud

Mikail Sayin

Suzanne Riesemann

Frédéric Vivien

Laura Marenec

José Da Silva

Mimose Desir

Hüseyin Topkaya

Alice Huzui

Marc Marenec

Marie-Claude Portal

Lionel Lambert

Ana Ribeiro

Jean Vil

Angela Lousa Matias

Michel Castre

Elisabeth Gaspar

Anas Chafei

Mary Duru

Matthieu Castre

Sandy Caldeira

Jean-Paul Gravier

Sugintha Sivaneswaran

Clémond Louis-Charles

Monique Bruandet

Stéphane Quintard

Inas Chafei

Gilles Balais

Dominique Devine

Jimmy Caldeira

Kamélia Fraga

Nomena Zafilaza

Bintou Traoré

Soumiyan Sivaneswaran

Monique Borie

James Caldeira

Monique Rollin

Kristell Niasme Liste des Républicains

VILLENEUVE D'ABORD, C'EST NOTRE DIRECTION Voir la liste des candidats

Kristell Niasme

Oktay Tacimoglu

Bernardina Alves

Marc Lecuyer

Coraline Pereira

Malick Hassouna

Rachida Dounrar

Andrei Albisteanu

Rahma Fellah

Rachid Haddoum

Rajae El Mernissi

Vitor Azenha E Sousa

Nadia Arrojo Marques

Mamadou Kante

Fadila Kadi

Bilale Oharoun

Anne-Valerie Hillion

Chaouki Yahiaoui

Caroline Nguyen

Patrick Szmidt

Nathalie Caulier

Romain Can

Ana Cabral

Bernard Leroi

Eda Agilonu

Amadi Dabo

Anne Meulewater

Touary Thiry-Zerrougui

Marjolène Cousin

Zied Ben Chaouacha

Danielle Segarel

Joaquim Pereira

Séverine Vanhee

Yesin Mechouar

Johanna Renault

Niltone Goncalves

Iulia Bunescu

Emilio Bouzamondo

Elise Bazabas

Georges Niasme

Tatiana Capraru

Guillaume Poiret Liste divers gauche

Villeneuve Demain Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Guillaume Poiret Programme de Guillaume Poiret à Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve Demain) Éducation et Environnement Le projet met l'accent sur la rénovation des écoles pour répondre aux enjeux climatiques. Il prévoit un doublement du budget par élève afin de réduire les inégalités dès le plus jeune âge. Des cours d'écoles plus verts seront créés pour améliorer le bien-être des élèves. Propreté et Sécurité Une ville propre et sûre est présentée comme un droit fondamental pour tous les habitants. La création d'une brigade verte municipale vise à garantir la propreté et à sanctionner les incivilités. L'augmentation du nombre de policiers municipaux est également prévue pour renforcer la sécurité dans les quartiers. Participation Citoyenne La mairie se veut accessible et transparente, avec un engagement envers le Référendum d'initiative citoyenne. Les habitants pourront ainsi participer activement aux décisions concernant leur cadre de vie. Un audit général des finances et des projets sera réalisé pour remettre en avant les priorités des citoyens. Développement Durable Le projet vise à développer une ville durable tout en répondant aux besoins des habitants. Cela inclut la plantation d'arbres pour améliorer la qualité de l'air et la création d'un réseau cyclable sécurisé. La planification sur 30 ans est envisagée pour assurer un développement harmonieux sans étouffer la ville.

Guillaume Poiret

Amélie Le Tutour

Birol Biyik

Sandy Beauville Dit Robert

Dav Massembo-Gomah

Myriam Gaye

Sébastien Oral

Aïda Mombouli

Mohamed Ahsaini

Evida Lavandeira

Lakshan Yogarajah

Berta Gonzalez

Nicolas Soton

Alice N'Takpe

Jean-Jacques Liber

Sylvie Fonteinas

Théo Oriac

Souad Lazar

Abdel-Malek Haddad

Ahou N'Da

Mohamed Zeryouh

Kenza Sifouane

Thomas Robin

Michèle Laffargue

Camille Zougbede

Bahia Hadji

Papa Diaw

Rebecca Saleh

Kemal Sahin

Maramangbé Keita

Sidiki Berte

Hélène Lotsu

Jean-Luc Estellon

Aysel Fethioglu

Erwan Le Tutour

Sylvie Oriac

Joël Gruau

Corinne Abad-Martinez

Dominique Robin

Bryan Metho Liste Divers

VILLENEUVE C'EST VOUS Voir la liste des candidats

Bryan Metho

Amal Marzak

Benedict Ezeudo

Cindy Ladislas-Dalaize

Franck Mazari

Saloua Amkimel

Nizar Ben Abroug

Élodie Vié

Frédéric Le

Manar Lichir

Jacques Assangni

Imane Fourrar

Luis Stanescu

Hagir Ouardi

Laurent Robardet

Anne-Laure Methot

Samy Tahir

Aïssa Waggeh

Inpanathan Inparaji

Seliah Vié

Ethan de Freitas

Noa Lerus

Metushelah Diwulu

Danielle Laurent

Yoann Cavaille

Doreen Jones Afari

Idriss Diawara

Sargine Estillien

Vincent Fall

Dina Iskrenov

Maxime Desmoulins

Virginie Almeida

Max Thonet

Julie Laurent

Cyril Dos Ramos

Nadia Fahmi

Julien Goulois

Chorouk Fahmi

Antoine Tran

Dominique Dacoury-Tabley

Abel Bizimungu

Zoubida El Foukahi Liste Divers

Votez pour vous Voir la liste des candidats

Zoubida El Foukahi

Alberto Sinopoli

Lamyae Benzakri

Omar Boulkroune

Leila Belhocine

Deniz Top

Shineize Bouoiyour

Adam Haddouche

Estelle Cassie Jasemin

Le Truong Trung

Nadia Bouayad

Didier Luzeaux

Julie Nguyen

Hamza Benlamlih

Sarah Azizi

Makan Baradji

Angèle De Mireille Guigui

José Maria Fernandes Martins

Evlin Kis

Badr Frekhene

Jihane Benallal

Noah Khettaf

Aya Mayssa Frekhene

Tarek Bouih

Ilona Bolohan

Lassana Camara

Bouchera Kis

Ridha Tliha

Wi Am Nejjari

Stephane Villesange

Amna Mrabet

Oussama Benkedab

Ozgul Sozudogru

Jean Leonard Biyogo

Lancie Maignan

Rachid Nejjari

Camilla Fernandes Martins

Liam Khettaf

Hadjer Benkedab

Mamadou Traore Liste d'union à gauche

Villeneuve La Belle, La Rebelle Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mamadou Traore Programme de Mamadou Traore à Villeneuve-Saint-Georges (Villeneuve La Belle, La Rebelle) Engagement citoyen Une ville est une responsabilité partagée entre ses habitants et ses dirigeants. Il est essentiel d'établir un audit public annuel pour garantir la transparence des dépenses. La mise en place d'un droit d'initiative citoyenne permettra aux citoyens de participer activement aux décisions qui les concernent. Éducation et jeunesse L'éducation est considérée comme le cœur de l'égalité dans la ville. Il est crucial de travailler pour l'avenir des enfants et des jeunes de Villeneuve. La jeunesse doit être perçue comme une promesse et non comme un risque, ce qui nécessite un soutien renforcé. Services publics et solidarité Redonner la priorité aux services publics est fondamental pour le bien-être des habitants. La solidarité et la vie en communauté doivent être réapprises et renforcées. Chaque quartier mérite une attention égale et un accès aux services publics. Égalité et environnement Construire l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité essentielle pour la ville. Le respect de l'environnement doit être intégré dans les actions quotidiennes et les projets futurs. Il est important de soutenir les initiatives qui favorisent l'inclusion et l'accessibilité pour tous.

Mamadou Traore

Ilham Khilqi

Daniel Henry

Leïla Khatiri

Mubbashar Iqbal Khokhar

Bleguehi Gbagbo

Christophe Jacqmin

Insaf Chebâane

Chakib Bensalem

Nathalie Peralta

Pierre Taieb

Nathalie Zaba

Alpha Camara

Jennifer Junge

Emrah Yolcu

Martine Maurel

Olivier Aubrun

Nicoleta Bivol

Sajjad Mehmood Khokhar

Nathalie Allanga Openda

Fahim Qadir

Jamila Reddad

Jean-François Besse

Nolwenn Florence Cormier

Benoit Michalik

Mame Marie Ndaw

Nordine Azizi

Ilhem Charfeddine

Ryan Benyakhlef

Céline Briziou

Themour Shabeer

Virginie Lechat

François Christophe Réau

Gurbet Yolcu

Cheick Diaby

Sylvie Richeton

Mehdi Zitouni

Soazic Debbache

Tadjeddine Smahi

Dounia Khirani Liste de La France insoumise

Faire mieux pour Villeneuve-Saint-Georges Voir la liste des candidats

Dounia Khirani

Azdin Gadami

Fadwa Sadak

Louis Boyard

Samira Mezouari

Jacques Gobina Massengué

Ghania Brahna

Youssef Saâdoun

Sarah Khirani

Ahmet Balli

Hiba Yahiaoui

Abdelillah Yacoubi

Louisa-Christie Diasi Ngyangu

Ousmane Diallo

Sara Cherifi

Paul-David Gobina Massengué

Selma Balli

Alexis Cortijos-Lesté

Fouzia Berber

Taoufik Boucetta

Amélie Mafueni

Rody Mata

Célina Kherfi

Yunus-Emre Minyas

Lys-Aura Eude

Eurvin Balta

Hikima Abdou Bakari

Amitthai Boam Massengué

Yousra Bousorra

Mehdi Khirani

Joyce Yougye

Eric Panor

Elife Balli

Metin Balli

Rania Hamdini

Onur-Kaan Gokkaya

Alev Davulcuoglu

Reol Isaac Diasi Ngyangu

Sonia Moigne

Lucien Noaile Liste d'extrême-gauche

Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs Voir la liste des candidats