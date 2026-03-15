Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges

Tête de listeListe
Nadia Abbaoui
Nadia Abbaoui Liste Divers
Villeneuvois Construisons L'Avenir
  • Nadia Abbaoui
  • Philippe David
  • Rym Derouich
  • Philippe Gaudin
  • Magalie Oliveira
  • Danny Fulbert
  • Anastasia Marie
  • Abdelkader Derni
  • Nassima Cherrouk
  • Claude Cabello-Sanchez
  • Cheryne Assaoui
  • Ismaïl Kilinc
  • Sonia Bouakaz
  • Lionel Berne
  • Elif Kurt
  • Sylvain Palierne
  • Mandy Kohler
  • Sabri Ozen
  • Marie-Christine Peynot
  • Jacob Tarcy
  • Wafa Mokhtari
  • Alexis Mbangue
  • Adama Ba
  • Redouane Maïache
  • Marie-Noëlle Moreau
  • Carlos Madeira
  • Marie-Guetti Pierre
  • Xavier Nantois
  • Isrâ Ben Brahim
  • Mohand Fenniche
  • Britanie Mbangue
  • Mohamed Djeridi
  • Monia Rachedi
  • Antonio Rodrigues Gonçalves
  • Ounissa Akil
  • Fabrice Bourles
  • Fatiha Hassani
  • Ilyass Derouich
  • Halima Ejjelti
Thiaba Bruni
Thiaba Bruni Liste divers gauche
Union pour une Éthique Municipale à Villeneuve-Saint-Georges
  • Thiaba Bruni
  • Christian Godefroy
  • Selma Sayeb
  • Abdelkrim Namar
  • Hager Zaghdoudi
  • Billy Bilingi
  • Ana Paula Goncalves Novais
  • Daouda Kinda
  • Martine Yung
  • Alassane Tall
  • Samira Harrati
  • Réginal Princerus
  • Taïs Laza Moreno
  • Gaston Fezeu
  • Gwendoline Spina
  • Mansour Ayad
  • Nadia Djenidi
  • Moïse Joly
  • Sabrina Debache
  • Benjamin Bruni
  • Touria Hafidi
  • Pierre Munier
  • Roseline Aglas
  • Pravin Sivapragassame
  • Abra Georgette Hemedzo
  • Laurent Kremer
  • Martine Savoye
  • Sofiane Hafidi
  • Cindy Tellier
  • Mohamed Amara
  • Mutu Wumba
  • Thierry Levêque
  • Afsheen Shahzad
  • Jean-Pierre Caporusso
  • Prisca Tonves
  • Floran Joabsing
  • Irène Martin
  • Raphaël Bruno
  • Adeline Nseka
  • Hicham Amara
Kati Cabillic
Kati Cabillic Liste d'union des droites pour la République
Villeneuve unis et solidaires
  • Kati Cabillic
  • Azedine Rebadj
  • Armelle Batteux
  • Tarcisius Zafilaza
  • Miranda Mazaud
  • Mikail Sayin
  • Suzanne Riesemann
  • Frédéric Vivien
  • Laura Marenec
  • José Da Silva
  • Mimose Desir
  • Hüseyin Topkaya
  • Alice Huzui
  • Marc Marenec
  • Marie-Claude Portal
  • Lionel Lambert
  • Ana Ribeiro
  • Jean Vil
  • Angela Lousa Matias
  • Michel Castre
  • Elisabeth Gaspar
  • Anas Chafei
  • Mary Duru
  • Matthieu Castre
  • Sandy Caldeira
  • Jean-Paul Gravier
  • Sugintha Sivaneswaran
  • Clémond Louis-Charles
  • Monique Bruandet
  • Stéphane Quintard
  • Inas Chafei
  • Gilles Balais
  • Dominique Devine
  • Jimmy Caldeira
  • Kamélia Fraga
  • Nomena Zafilaza
  • Bintou Traoré
  • Soumiyan Sivaneswaran
  • Monique Borie
  • James Caldeira
  • Monique Rollin
Kristell Niasme
Kristell Niasme Liste des Républicains
VILLENEUVE D'ABORD, C'EST NOTRE DIRECTION
  • Kristell Niasme
  • Oktay Tacimoglu
  • Bernardina Alves
  • Marc Lecuyer
  • Coraline Pereira
  • Malick Hassouna
  • Rachida Dounrar
  • Andrei Albisteanu
  • Rahma Fellah
  • Rachid Haddoum
  • Rajae El Mernissi
  • Vitor Azenha E Sousa
  • Nadia Arrojo Marques
  • Mamadou Kante
  • Fadila Kadi
  • Bilale Oharoun
  • Anne-Valerie Hillion
  • Chaouki Yahiaoui
  • Caroline Nguyen
  • Patrick Szmidt
  • Nathalie Caulier
  • Romain Can
  • Ana Cabral
  • Bernard Leroi
  • Eda Agilonu
  • Amadi Dabo
  • Anne Meulewater
  • Touary Thiry-Zerrougui
  • Marjolène Cousin
  • Zied Ben Chaouacha
  • Danielle Segarel
  • Joaquim Pereira
  • Séverine Vanhee
  • Yesin Mechouar
  • Johanna Renault
  • Niltone Goncalves
  • Iulia Bunescu
  • Emilio Bouzamondo
  • Elise Bazabas
  • Georges Niasme
  • Tatiana Capraru
Guillaume Poiret
Guillaume Poiret Liste divers gauche
Villeneuve Demain
  • Guillaume Poiret
  • Amélie Le Tutour
  • Birol Biyik
  • Sandy Beauville Dit Robert
  • Dav Massembo-Gomah
  • Myriam Gaye
  • Sébastien Oral
  • Aïda Mombouli
  • Mohamed Ahsaini
  • Evida Lavandeira
  • Lakshan Yogarajah
  • Berta Gonzalez
  • Nicolas Soton
  • Alice N'Takpe
  • Jean-Jacques Liber
  • Sylvie Fonteinas
  • Théo Oriac
  • Souad Lazar
  • Abdel-Malek Haddad
  • Ahou N'Da
  • Mohamed Zeryouh
  • Kenza Sifouane
  • Thomas Robin
  • Michèle Laffargue
  • Camille Zougbede
  • Bahia Hadji
  • Papa Diaw
  • Rebecca Saleh
  • Kemal Sahin
  • Maramangbé Keita
  • Sidiki Berte
  • Hélène Lotsu
  • Jean-Luc Estellon
  • Aysel Fethioglu
  • Erwan Le Tutour
  • Sylvie Oriac
  • Joël Gruau
  • Corinne Abad-Martinez
  • Dominique Robin
Bryan Metho
Bryan Metho Liste Divers
VILLENEUVE C'EST VOUS
  • Bryan Metho
  • Amal Marzak
  • Benedict Ezeudo
  • Cindy Ladislas-Dalaize
  • Franck Mazari
  • Saloua Amkimel
  • Nizar Ben Abroug
  • Élodie Vié
  • Frédéric Le
  • Manar Lichir
  • Jacques Assangni
  • Imane Fourrar
  • Luis Stanescu
  • Hagir Ouardi
  • Laurent Robardet
  • Anne-Laure Methot
  • Samy Tahir
  • Aïssa Waggeh
  • Inpanathan Inparaji
  • Seliah Vié
  • Ethan de Freitas
  • Noa Lerus
  • Metushelah Diwulu
  • Danielle Laurent
  • Yoann Cavaille
  • Doreen Jones Afari
  • Idriss Diawara
  • Sargine Estillien
  • Vincent Fall
  • Dina Iskrenov
  • Maxime Desmoulins
  • Virginie Almeida
  • Max Thonet
  • Julie Laurent
  • Cyril Dos Ramos
  • Nadia Fahmi
  • Julien Goulois
  • Chorouk Fahmi
  • Antoine Tran
  • Dominique Dacoury-Tabley
  • Abel Bizimungu
Zoubida El Foukahi
Zoubida El Foukahi Liste Divers
Votez pour vous
  • Zoubida El Foukahi
  • Alberto Sinopoli
  • Lamyae Benzakri
  • Omar Boulkroune
  • Leila Belhocine
  • Deniz Top
  • Shineize Bouoiyour
  • Adam Haddouche
  • Estelle Cassie Jasemin
  • Le Truong Trung
  • Nadia Bouayad
  • Didier Luzeaux
  • Julie Nguyen
  • Hamza Benlamlih
  • Sarah Azizi
  • Makan Baradji
  • Angèle De Mireille Guigui
  • José Maria Fernandes Martins
  • Evlin Kis
  • Badr Frekhene
  • Jihane Benallal
  • Noah Khettaf
  • Aya Mayssa Frekhene
  • Tarek Bouih
  • Ilona Bolohan
  • Lassana Camara
  • Bouchera Kis
  • Ridha Tliha
  • Wi Am Nejjari
  • Stephane Villesange
  • Amna Mrabet
  • Oussama Benkedab
  • Ozgul Sozudogru
  • Jean Leonard Biyogo
  • Lancie Maignan
  • Rachid Nejjari
  • Camilla Fernandes Martins
  • Liam Khettaf
  • Hadjer Benkedab
Mamadou Traore
Mamadou Traore Liste d'union à gauche
Villeneuve La Belle, La Rebelle
  • Mamadou Traore
  • Ilham Khilqi
  • Daniel Henry
  • Leïla Khatiri
  • Mubbashar Iqbal Khokhar
  • Bleguehi Gbagbo
  • Christophe Jacqmin
  • Insaf Chebâane
  • Chakib Bensalem
  • Nathalie Peralta
  • Pierre Taieb
  • Nathalie Zaba
  • Alpha Camara
  • Jennifer Junge
  • Emrah Yolcu
  • Martine Maurel
  • Olivier Aubrun
  • Nicoleta Bivol
  • Sajjad Mehmood Khokhar
  • Nathalie Allanga Openda
  • Fahim Qadir
  • Jamila Reddad
  • Jean-François Besse
  • Nolwenn Florence Cormier
  • Benoit Michalik
  • Mame Marie Ndaw
  • Nordine Azizi
  • Ilhem Charfeddine
  • Ryan Benyakhlef
  • Céline Briziou
  • Themour Shabeer
  • Virginie Lechat
  • François Christophe Réau
  • Gurbet Yolcu
  • Cheick Diaby
  • Sylvie Richeton
  • Mehdi Zitouni
  • Soazic Debbache
  • Tadjeddine Smahi
Dounia Khirani
Dounia Khirani Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Villeneuve-Saint-Georges
  • Dounia Khirani
  • Azdin Gadami
  • Fadwa Sadak
  • Louis Boyard
  • Samira Mezouari
  • Jacques Gobina Massengué
  • Ghania Brahna
  • Youssef Saâdoun
  • Sarah Khirani
  • Ahmet Balli
  • Hiba Yahiaoui
  • Abdelillah Yacoubi
  • Louisa-Christie Diasi Ngyangu
  • Ousmane Diallo
  • Sara Cherifi
  • Paul-David Gobina Massengué
  • Selma Balli
  • Alexis Cortijos-Lesté
  • Fouzia Berber
  • Taoufik Boucetta
  • Amélie Mafueni
  • Rody Mata
  • Célina Kherfi
  • Yunus-Emre Minyas
  • Lys-Aura Eude
  • Eurvin Balta
  • Hikima Abdou Bakari
  • Amitthai Boam Massengué
  • Yousra Bousorra
  • Mehdi Khirani
  • Joyce Yougye
  • Eric Panor
  • Elife Balli
  • Metin Balli
  • Rania Hamdini
  • Onur-Kaan Gokkaya
  • Alev Davulcuoglu
  • Reol Isaac Diasi Ngyangu
  • Sonia Moigne
Lucien Noaile
Lucien Noaile Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Lucien Noaile
  • Jodie Perrin
  • Dominique Geindreau
  • Marie-Agnès Loiseau
  • Autilio Andrade Furtado
  • Sonia Patricia Mendes Monteiro
  • Rodrigue Leger
  • Brigitte Ntumba Lukusa
  • Denis Beaujour
  • Christ-Jenny Saint Cyr
  • Bastien Zanoni
  • Karima El Yaalaoui
  • Rayan Simon
  • Kheïra Gourari
  • Hamid Hacid
  • Ayaan Issa
  • Didier Mbala
  • Viviane Epiphane
  • Samuel Okyere Kofi
  • Jingha Burlet
  • Fouad Maïzia
  • Lydia Imaya
  • James Raharinivo
  • Dédé Agbeko
  • Alvaro Miguel Semedo de Andrade
  • Simone Bourdon
  • Moncef Chérif
  • Alexandra Duquenne
  • Matawa Boukar
  • Dominique Ntsiomo Mouanza
  • El-Amine Hamada
  • Leye Dogbo
  • Jean-Michel Chasse
  • Mariama Abdou
  • Ali Akkouche
  • Erika Kozelko
  • Aliou Diakhate
  • Lina Vaiciulyte
  • Cédric Marquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gaudin
Philippe Gaudin (32 élus) Mieux vivre à villeneuve 		3 123 61,67%
  • Philippe Gaudin
  • Kristell Niasme
  • Hubert Cherene
  • Kati Cabillic
  • Christian Godefroy
  • Cindy Ladislas Dalaize
  • Abdelkader Derni
  • Marie-Christine Peynot
  • Abdel Chennani
  • Marie-Jo Gazon
  • Jean-Pierre Vic
  • Séverine Vanhée
  • Emmanuelly Gougougnan-Zadigue
  • Saloua Amkimel
  • Daniel Delort
  • Bernardina Da Silva Dias
  • Pierre Maillochon
  • Vanessa Laura Tille
  • Marc Lécuyer
  • Ludivine Mokrane
  • Jean-Paul Bresler
  • Martine Yung
  • Ilyes Benjemaa
  • Naoual El Ouahta
  • Lionel Mazurié
  • Ana Paula Gonçalves Novais
  • Sabri Cigerli
  • Marie-France Zapata
  • Jean-Luc Bernier
  • Catherine Mauvilly
  • Jean-François Lelièvre
  • Isabelle Petitfils
Sylvie Altman
Sylvie Altman (5 élus) Rassemble.e.s, innovons pour villeneuve 		1 398 27,60%
  • Sylvie Altman
  • Birol Biyik
  • Tania Nioka
  • Alexandre Boyer
  • Zoubida El Foukahi
Eric Colson
Eric Colson (2 élus) Le réveil de villeneuve 		543 10,72%
  • Eric Colson
  • Thiaba Bruni
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Georges
Taux de participation 38,44%
Taux d'abstention 61,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 239

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Gaudin
Philippe Gaudin Mieux vivre à villeneuve 		1 480 33,46%
Sylvie Altman
Sylvie Altman Ensemble pour villeneuve - digne, écologique, solidaire 		871 19,69%
Eric Colson
Eric Colson Le réveil de villeneuve 		480 10,85%
Birol Biyik
Birol Biyik Innover villeneuve ensemble 		451 10,19%
Thierry Veca
Thierry Veca Villeneuve en commun 		446 10,08%
Bénédicte Bousson-Janeau
Bénédicte Bousson-Janeau Villeneuve enfin ! 		431 9,74%
Guillaume Poiret
Guillaume Poiret Pour villeneuve, le changement 		213 4,81%
Lucien Noaile
Lucien Noaile Lute ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		51 1,15%
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Georges
Taux de participation 34,05%
Taux d'abstention 65,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 626

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Altman
Sylvie Altman (30 élus) Villeneuve a gauche, humaine, rassemblee, solidaire 		3 835 50,19%
  • Sylvie Altman
  • Marc Thiberville
  • Nathalie Dinner
  • Laurent Dutheil
  • Bénédicte Bousson-Janeau
  • Charles Knopfer
  • Elsa Bardeaux
  • Yannick Pilatte
  • Sylvie Richeton
  • Daniel Henry
  • Marema Gaye
  • Maurice Belva
  • Kalaiyarasi Raviendranathan
  • Guillaume Poiret
  • Soazic Debbache
  • Mohamed Ben Yakhlef
  • Imen Guedda
  • Christian Joncret
  • Nadia Ben Moussa
  • Mubbashar Khokhar
  • Mariam Doumbia
  • Alexandre Boyer
  • Stéphanie Alexandre
  • Jean-Pierre Davide
  • Julia Moro
  • Birol Biyik
  • Insaf Chebaane
  • José Gracia
  • Sabah Cabello-Sanchez
  • Omar Cheriguene
Philippe Gaudin
Philippe Gaudin (9 élus) Villeneuve, le renouveau 		3 805 49,80%
  • Philippe Gaudin
  • Kristell Niasme
  • Dominique Joly
  • Jocelyne Lavocat
  • Michel Faïsse
  • Marie-Christine Peynot
  • Jean-Paul Espinar
  • Anastasia Marie De Ficquelmont
  • Pierre Maillochon
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Georges
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 7 906

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie Altman
Sylvie Altman Villeneuve a gauche, humaine, rassemblee, solidaire 		2 533 38,87%
Philippe Gaudin
Philippe Gaudin Agir 2014 		2 072 31,80%
Dominique Joly
Dominique Joly Villeneuve-saint-georges securite 		1 697 26,04%
Dominique Geindreau
Dominique Geindreau Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		213 3,26%
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Georges
Taux de participation 50,83%
Taux d'abstention 49,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,85%
Nombre de votants 6 706

Villes voisines de Villeneuve-Saint-Georges

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