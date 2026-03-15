Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges
- Résultat municipale 2020 Villeneuve-Saint-Georges
- Résultat municipale 2014 Villeneuve-Saint-Georges
- Bureaux de vote à Villeneuve-Saint-Georges
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-Saint-Georges.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Georges
13:46 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Villeneuve-Saint-Georges
Signe d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Villeneuve-Saint-Georges, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 35,13 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 723 600 euros. Une recette bien loin des 11 583 710 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Villeneuve-Saint-Georges atteint désormais 36,09 % en 2024 (contre 22,34 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeneuve-Saint-Georges a représenté 716 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 022 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Villeneuve-Saint-Georges
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Villeneuve-Saint-Georges est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Philippe Gaudin (Divers droite) a viré en tête en totalisant 1 480 suffrages (33,46%). En deuxième position, Sylvie Altman (Parti communiste français) a recueilli 871 suffrages en sa faveur (19,69%). Enfin, on retrouvait Eric Colson (Union des Démocrates et Indépendants), avec 480 suffrages (10,85%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Philippe Gaudin l'a finalement emporté avec 3 123 bulletins (61,67%), face à Sylvie Altman qui a obtenu 27,60% des électeurs inscrits et Eric Colson avec 543 votants (10,72%). La différence initiale s'est vérifiée et encore amplifiée, aboutissant à un triomphe total. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a certainement profité des voix des listes éliminées, gagnant 1 643 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Villeneuve-Saint-Georges : les horaires d'ouverture
À l’occasion des élections municipales 2026, les 12 202 votants de Villeneuve-Saint-Georges devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Villeneuve-Saint-Georges. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Villeneuve-Saint-Georges. Pour visualiser les résultats à Villeneuve-Saint-Georges, rendez vous ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges
|Tête de listeListe
|
Nadia Abbaoui
Liste Divers
Villeneuvois Construisons L'Avenir
|
|
Thiaba Bruni
Liste divers gauche
Union pour une Éthique Municipale à Villeneuve-Saint-Georges
|
|
Kati Cabillic
Liste d'union des droites pour la République
Villeneuve unis et solidaires
|
|
Kristell Niasme
Liste des Républicains
VILLENEUVE D'ABORD, C'EST NOTRE DIRECTION
|
|
Guillaume Poiret
Liste divers gauche
Villeneuve Demain
|
|
Bryan Metho
Liste Divers
VILLENEUVE C'EST VOUS
|
|
Zoubida El Foukahi
Liste Divers
Votez pour vous
|
|
Mamadou Traore
Liste d'union à gauche
Villeneuve La Belle, La Rebelle
|
|
Dounia Khirani
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Villeneuve-Saint-Georges
|
|
Lucien Noaile
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gaudin (32 élus) Mieux vivre à villeneuve
|3 123
|61,67%
|
|Sylvie Altman (5 élus) Rassemble.e.s, innovons pour villeneuve
|1 398
|27,60%
|
|Eric Colson (2 élus) Le réveil de villeneuve
|543
|10,72%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Saint-Georges
|Taux de participation
|38,44%
|Taux d'abstention
|61,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 239
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Gaudin Mieux vivre à villeneuve
|1 480
|33,46%
|Sylvie Altman Ensemble pour villeneuve - digne, écologique, solidaire
|871
|19,69%
|Eric Colson Le réveil de villeneuve
|480
|10,85%
|Birol Biyik Innover villeneuve ensemble
|451
|10,19%
|Thierry Veca Villeneuve en commun
|446
|10,08%
|Bénédicte Bousson-Janeau Villeneuve enfin !
|431
|9,74%
|Guillaume Poiret Pour villeneuve, le changement
|213
|4,81%
|Lucien Noaile Lute ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|51
|1,15%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Saint-Georges
|Taux de participation
|34,05%
|Taux d'abstention
|65,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 626
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Altman (30 élus) Villeneuve a gauche, humaine, rassemblee, solidaire
|3 835
|50,19%
|
|Philippe Gaudin (9 élus) Villeneuve, le renouveau
|3 805
|49,80%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Saint-Georges
|Taux de participation
|59,90%
|Taux d'abstention
|40,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|7 906
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie Altman Villeneuve a gauche, humaine, rassemblee, solidaire
|2 533
|38,87%
|Philippe Gaudin Agir 2014
|2 072
|31,80%
|Dominique Joly Villeneuve-saint-georges securite
|1 697
|26,04%
|Dominique Geindreau Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|213
|3,26%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-Saint-Georges
|Taux de participation
|50,83%
|Taux d'abstention
|49,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,85%
|Nombre de votants
|6 706
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