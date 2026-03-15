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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Villeneuve-Saint-Georges : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 23,67% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 4,01% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 051 €/mois peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 36,00% et d'une population immigrée de 39,52% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,84% à Villeneuve-Saint-Georges, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Villeneuve-Saint-Georges Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Villeneuve-Saint-Georges en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 16,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 33,76% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,51% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Villeneuve-Saint-Georges comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,00% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 21,36% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 23,26% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges peu mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Villeneuve-Saint-Georges, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention atteignait 65,95 % lors de la dernière élection municipale, une abstention plutôt forte, le coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 29,09 % des habitants en mesure de voter. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 60,28 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 41,26 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 63,85 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune frappée par un fort abstentionnisme par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment Villeneuve-Saint-Georges a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Villeneuve-Saint-Georges s'affirmait alors toujours comme un territoire très à gauche. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Villeneuve-Saint-Georges avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Manon Aubry avec 39,18% des bulletins. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Louis Boyard (Union de la gauche) en pole position avec 55,90% au premier tour, devant Arnaud Barbotin (Union de l'extrême droite) avec 21,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Louis Boyard culminant à 61,16% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges avaient opté pour la gauche il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Villeneuve-Saint-Georges un territoire fortement orienté à gauche. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Villeneuve-Saint-Georges plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 46,19% des inscrits, devant Emmanuel Macron crédité de 20,55%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,24%, contre 33,76% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Villeneuve-Saint-Georges accordaient leurs suffrages à Louis Boyard (Nupes) avec 40,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louis Boyard virant de nouveau en tête avec 62,36% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Villeneuve-Saint-Georges Signe d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Villeneuve-Saint-Georges, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 35,13 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 723 600 euros. Une recette bien loin des 11 583 710 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Villeneuve-Saint-Georges atteint désormais 36,09 % en 2024 (contre 22,34 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeneuve-Saint-Georges a représenté 716 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 022 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Villeneuve-Saint-Georges La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Villeneuve-Saint-Georges est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier vote, Philippe Gaudin (Divers droite) a viré en tête en totalisant 1 480 suffrages (33,46%). En deuxième position, Sylvie Altman (Parti communiste français) a recueilli 871 suffrages en sa faveur (19,69%). Enfin, on retrouvait Eric Colson (Union des Démocrates et Indépendants), avec 480 suffrages (10,85%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Philippe Gaudin l'a finalement emporté avec 3 123 bulletins (61,67%), face à Sylvie Altman qui a obtenu 27,60% des électeurs inscrits et Eric Colson avec 543 votants (10,72%). La différence initiale s'est vérifiée et encore amplifiée, aboutissant à un triomphe total. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a certainement profité des voix des listes éliminées, gagnant 1 643 voix supplémentaires entre les deux tours.