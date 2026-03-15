Résultat municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges (94190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-Saint-Georges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-Saint-Georges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-Saint-Georges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kristell NIASME
Kristell NIASME (33 élus) VILLENEUVE D'ABORD, C'EST NOTRE DIRECTION 		3 186 53,51%
  • Kristell NIASME
  • Oktay TACIMOGLU
  • Bernardina ALVES
  • Marc LECUYER
  • Coraline PEREIRA
  • Malick HASSOUNA
  • Rachida DOUNRAR
  • Andrei ALBISTEANU
  • Rahma FELLAH
  • Rachid HADDOUM
  • Rajae EL MERNISSI
  • Vitor AZENHA E SOUSA
  • Nadia ARROJO MARQUES
  • Mamadou KANTE
  • Fadila KADI
  • Bilale OHAROUN
  • Anne-Valerie HILLION
  • Chaouki YAHIAOUI
  • Caroline NGUYEN
  • Patrick SZMIDT
  • Nathalie CAULIER
  • Romain CAN
  • Ana CABRAL
  • Bernard LEROI
  • Eda AGILONU
  • Amadi DABO
  • Anne MEULEWATER
  • Touary THIRY-ZERROUGUI
  • Marjolène COUSIN
  • Zied BEN CHAOUACHA
  • Danielle SEGAREL
  • Joaquim PEREIRA
  • Séverine VANHEE
Mamadou TRAORE
Mamadou TRAORE (3 élus) Villeneuve La Belle, La Rebelle 		834 14,01%
  • Mamadou TRAORE
  • Ilham KHILQI
  • Daniel HENRY
Dounia KHIRANI
Dounia KHIRANI (2 élus) Faire mieux pour Villeneuve-Saint-Georges 		686 11,52%
  • Dounia KHIRANI
  • Azdin GADAMI
Bryan METHO
Bryan METHO (1 élu) VILLENEUVE C'EST VOUS 		432 7,26%
  • Bryan METHO
Nadia ABBAOUI
Nadia ABBAOUI Villeneuvois Construisons L'Avenir 		234 3,93%
Guillaume POIRET
Guillaume POIRET Villeneuve Demain 		214 3,59%
Thiaba BRUNI
Thiaba BRUNI Union pour une Éthique Municipale à Villeneuve-Saint-Georges 		121 2,03%
Kati CABILLIC
Kati CABILLIC Villeneuve unis et solidaires 		103 1,73%
Zoubida EL FOUKAHI
Zoubida EL FOUKAHI Votez pour vous 		94 1,58%
Lucien NOAILE
Lucien NOAILE Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		50 0,84%
Participation au scrutin Villeneuve-Saint-Georges
Taux de participation 46,28%
Taux d'abstention 53,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 6 085

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villeneuve-Saint-Georges