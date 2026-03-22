Résultat municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne (02190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-sur-Aisne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TIMMERMAN
Philippe TIMMERMAN (21 élus) VILLENEUVE-SUR-AISNE, AVANÇONS ENSEMBLE 		659 52,68%
  • Philippe TIMMERMAN
  • Colette LEGRAND
  • Patrick BARTELS
  • Stéphanie LEVASSEUR
  • Gérald COINTE
  • Ludivine FRACHOU
  • Rémy FOIRIEN
  • Estelle MAINRECK
  • Matthieu SERGIEJCZYK
  • Emilie MAGNIER
  • Olivier PICART
  • Céline CHAPOULIE
  • Alexandre LAGALY
  • Noëlle GOULARD
  • Victor DE MASIN
  • Pauline DELAMOTTE
  • Aurélien BOUCQ
  • Alice MARTINET
  • Alexandre GIANONATTI
  • Valérie FONTAINE
  • Guy WANAULD
Benoît WIART
Benoît WIART (4 élus) PROXIMITE AU QUOTIDIEN, LA FORCE DE NOS VILLAGES 		417 33,33%
  • Benoît WIART
  • Marine SOBRA
  • Bertrand CORPEL
  • Stéphanie COINTE-SCHMIT
Christophe COMPRA
Christophe COMPRA (2 élus) "PROCHES, DISPONIBLES, TRANSPARENTS" 		175 13,99%
  • Christophe COMPRA
  • Sophie GUILLOUCHE
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Aisne
Taux de participation 63,57%
Taux d'abstention 36,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 267

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Villeneuve-sur-Aisne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TIMMERMAN
Philippe TIMMERMAN (Ballotage) VILLENEUVE-SUR-AISNE, AVANÇONS ENSEMBLE 		631 49,14%
Benoît WIART
Benoît WIART (Ballotage) PROXIMITE AU QUOTIDIEN, LA FORCE DE NOS VILLAGES 		422 32,87%
Christophe COMPRA
Christophe COMPRA (Ballotage) "PROCHES, DISPONIBLES, TRANSPARENTS" 		231 17,99%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Aisne
Taux de participation 65,63%
Taux d'abstention 34,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 308

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