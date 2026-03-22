Résultat municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne (02190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-sur-Aisne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe TIMMERMAN (21 élus) VILLENEUVE-SUR-AISNE, AVANÇONS ENSEMBLE
|659
|52,68%
|
|Benoît WIART (4 élus) PROXIMITE AU QUOTIDIEN, LA FORCE DE NOS VILLAGES
|417
|33,33%
|
|Christophe COMPRA (2 élus) "PROCHES, DISPONIBLES, TRANSPARENTS"
|175
|13,99%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Aisne
|Taux de participation
|63,57%
|Taux d'abstention
|36,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|1 267
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villeneuve-sur-Aisne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe TIMMERMAN (Ballotage) VILLENEUVE-SUR-AISNE, AVANÇONS ENSEMBLE
|631
|49,14%
|Benoît WIART (Ballotage) PROXIMITE AU QUOTIDIEN, LA FORCE DE NOS VILLAGES
|422
|32,87%
|Christophe COMPRA (Ballotage) "PROCHES, DISPONIBLES, TRANSPARENTS"
|231
|17,99%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Aisne
|Taux de participation
|65,63%
|Taux d'abstention
|34,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|1 308
Election municipale 2026 à Villeneuve-sur-Aisne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-sur-Aisne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-sur-Aisne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Aisne
18:35 - L'année de la dissolution, comment Villeneuve-sur-Aisne a-t-elle voté ?
Nicolas Dragon (Rassemblement National) avait remporté le premier tour des élections législatives à Villeneuve-sur-Aisne au printemps 2024 avec 53,63%. Damien Delavenne (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 27,05%. Les votants expédiaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, qui sera privée de second tour. Les élections européennes quelques semaines plus tôt à Villeneuve-sur-Aisne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,17%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,33% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle en conséquence que Villeneuve-sur-Aisne s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, réaffirmant sa position historique.
15:57 - Le bilan des dernières municipales à Villeneuve-sur-Aisne
Les dynamiques politiques locales restent encore aujourd'hui influencées par l'issue des dernières élections en date à Villeneuve-sur-Aisne. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Timmerman a surclassé ses concurrents en obtenant 608 suffrages (65,58%). En deuxième position, Benoît Wiart a obtenu 34,41% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a clôturé le match d'emblée. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Villeneuve-sur-Aisne, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour de la municipale de Villeneuve-sur-Aisne, c'est une triangulaire qui se présente
Sont officiellement qualifiés pour ce second passage dans les isoloirs ce dimanche : la liste ""proches, Disponibles, Transparents"" emmenée par Christophe Compra (DIV), Benoît Wiart (DIV) et sa liste "Proximite Au Quotidien, La Force De Nos Villages" et la liste "Villeneuve-Sur-Aisne, Avançons Ensemble" emmenée par Philippe Timmerman (DIV), selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié cette semaine les candidatures au deuxième tour. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la commune de Villeneuve-sur-Aisne permettent aux votants de faire leur choix.
11:59 - Philippe Timmerman largement en tête de l'élection municipale il y a une semaine
Lors du premier volet des municipales à Villeneuve-sur-Aisne, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 34,37 %. Au terme de ce vote, c'est Philippe Timmerman qui s'est arrogé la première place avec 49,14 % des voix. À sa suite, Benoît Wiart est arrivé en deuxième position avec 32,87 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Philippe Timmerman a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 16 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Compra est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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