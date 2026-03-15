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19:20 - Villeneuve-sur-Bellot : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales La démographie et le contexte socio-économique de Villeneuve-sur-Bellot déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 120 habitants par km² et un taux de chômage de 13,43%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,38%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 553 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,85%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Villeneuve-sur-Bellot mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,38% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - Le RN avance à Villeneuve-sur-Bellot Le mouvement lepéniste était absent à la dernière campagne municipale à Villeneuve-sur-Bellot en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 38,89% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,95% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 33,98% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste réunissait 49,46% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 47,76% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 51,03% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,67% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Limongi.

16:58 - À Villeneuve-sur-Bellot, la participation s'annonce forte aux municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal à Villeneuve-sur-Bellot avait été marqué par une abstention de 43,35 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 56,65 %) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 24,89 % des citoyens inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 52,00 % en 2022 à seulement 36,73 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,06 % (contre 48,51 % en France). Zoomer sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Villeneuve-sur-Bellot comme une contrée où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Villeneuve-sur-Bellot, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Villeneuve-sur-Bellot Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Villeneuve-sur-Bellot soutenaient en priorité Julien Limongi (Rassemblement National) avec 51,03% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Limongi culminant à 52,67% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du match européen près d'un mois plus tôt, les citoyens de Villeneuve-sur-Bellot avaient cette fois poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,76% des votes. .

14:57 - Les électeurs de Villeneuve-sur-Bellot avaient franchement privilégié le RN en 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villeneuve-sur-Bellot plaçait Marine Le Pen en pole position avec 38,89% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 17,90%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en livrant 61,95% pour Marine Le Pen, contre 38,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Villeneuve-sur-Bellot portaient leur choix sur Aymeric Durox (RN) avec 33,98% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Isabelle Perigault (Les Républicains) en première position avec 50,54% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Villeneuve-sur-Bellot un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Villeneuve-sur-Bellot Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Villeneuve-sur-Bellot, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 8,17 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 15 000 € la même année. Une somme loin des 94 810 € enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Villeneuve-sur-Bellot est passé à 42,63 % en 2024 (contre 16,36 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Villeneuve-sur-Bellot s'est établi à environ 717 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 393 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Villeneuve-sur-Bellot : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières municipales à Villeneuve-sur-Bellot ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Claude Laplaige a fait la course en tête en totalisant 70,85% des bulletins. À sa poursuite, Patrice Tubeuf a rassemblé 139 bulletins valides (29,14%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Claude Laplaige a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Bellot, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.