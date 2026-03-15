Résultat municipale 2026 à Villeneuve-sur-Bellot (77510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Bellot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-sur-Bellot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Bellot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile LUQUOT
Cécile LUQUOT (12 élus) BIEN VIVRE À VILLENEUVE SUR BELLOT 		279 56,48%
  • Cécile LUQUOT
  • Guillaume TANGUY
  • Claire PERRET
  • Vitor Manuel LOPES RODRIGUES
  • Delphine GOURLAOUEN
  • Benoît BOURGUIGNON
  • Sonia KLARMAN
  • Julien DUPONT
  • Delphine COQUILLARD
  • Arnaud BOUCHER
  • Marie-Josée RAMASSAMY
  • Roland SAUSSEREAU
Vincent PARICHAULT
Vincent PARICHAULT (3 élus) VILLENEUVE-SUR-BELLOT, NOTRE VILLAGE, NOS VALEURS 		215 43,52%
  • Vincent PARICHAULT
  • Florence NOTAT
  • Grégory GONIN
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Bellot
Taux de participation 57,78%
Taux d'abstention 42,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 505

Source : ministère de l’Intérieur

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