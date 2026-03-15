Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot

Tête de listeListe
Guillaume Lepers
Guillaume Lepers Liste divers droite
GARDONS LE CAP
  • Guillaume Lepers
  • Patricia Suppi
  • Xavier Clerc
  • Laurence Mandile-Picot
  • Brice Vogler
  • Béatrice Vaquier
  • Grégory Mauri
  • Vanessa Denais
  • Michel Laville
  • Alice Mauri
  • Thierry Zanella
  • Chantal de Brondeau
  • Jean-Éric Rosier
  • Sylvie Fourès
  • Romain Labrousse
  • Emilie Villa
  • Daniel Macalli
  • Anne Delliaux
  • Jean Guy Tresserra
  • Nathalie Donkerwolke
  • Patrick Leger
  • Dalia Moldovan
  • Vincent Berthoumieux
  • Anne Meneret
  • Xavier Loiseau
  • Sabrina Garrido-Larbi
  • David Goncalves
  • Sylvie Vignes
  • Sylvain Choisy
  • Annie Vincent
  • Christian Cazassus
  • Florence Graneri
  • Antoine Guiliano
  • Anne-Marie Davelu-Chavin
  • Jean-Michel Brouat
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VILLENEUVE
  • Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
  • Josy Lombard
  • Nicolas Alexandre Lacour
  • Nathalie Chantal Claudine Decottignies
  • Freddy Gérard Gueudin
  • Marguerite Marie Chantal Frison-Roche
  • Jean-François Marcel Henri Palluau
  • Christelle Anne-Marie Cécile Iglesias
  • Christophe Franck Mougené
  • Sandrine Jeannette Lucienne Monnier
  • Bernard Piot
  • Alexandra Laetitia Catherine Andrieu
  • Patrick Maurial
  • Sylvie Mauricette Christine Vidal
  • Jean-Philippe Alcouffe
  • Christel Nathalie Fabregues
  • Henri Rivera
  • Brigitte Jeanne Garrigues
  • Frederic Crestani
  • Christelle Fabre
  • Stephane Marcel Nicolas Devichi
  • Corine Marie-Paule Vincent
  • Rémi Jean-Claude Benays
  • Bernadette Josiane Monique Bourset
  • Frantz Bryan Soldan
  • Marie-Claude Dupont
  • Olivier Charles Boyer
  • Laetitia Jeannine Odette Laporte
  • Jean-Claude Christian Ducamp
  • Chantal Joëlle Fernandez
  • Francis Prad
  • Pierrette Goudal
  • Daniel Francis Cadiot
  • Isabelle Jacqueline Louise Laporte
  • Gérard Aupitre
  • Jacqueline Marie-Claire Larrue
  • Jérôme Albin Veronese
Thomas Bouyssonnie
Thomas Bouyssonnie Liste divers gauche
VILLENEUVE C'EST VOUS !
  • Thomas Bouyssonnie
  • Barbara Bellanger-Haryouli
  • Christophe Maitre
  • Maëlle Blazejczyk
  • Dominique Cagnin
  • Laurence Raymond Sue
  • Frédéric Ladrech
  • Sylvie Leonard
  • Serge Huc
  • Yolanda Gallego Medina
  • Yann Marie
  • Zoé O'Shea
  • Laurent Mardaga
  • Anne Bonneau
  • Éric Zezymbrouck
  • Nadine Chrusnik
  • David Cau
  • Carmen Cruzol
  • Francis Aubaret
  • Stéphanie Holin
  • Jean-Luc Bertin
  • Maryse Latour
  • Roger Philippini
  • Muriel Paradis
  • Imed Menchaoui
  • Nelly Claret
  • Jean-Pierre Lescarret
  • Cécile Laubertin
  • Daniel Castagné
  • Annette Marquis Ramon
  • Asveen Dinnoo
  • Marie-Hélène Loiseau
  • Bernard Lingot
  • Ghislaine Sénéchal
  • René Chambon
Stephane Boukhari
Stephane Boukhari Liste Divers
Souffle citoyen 2026
  • Stephane Boukhari
  • Vanessa Blot
  • Alain Guérin
  • Natacha Minidoque
  • Fabien Roquecave
  • Elise Garrido
  • Patrice Caumartin
  • Iris - Marie Rose Aupitre
  • Akim Baffou
  • Justine Lebourgeois
  • Willy Claverie
  • Yasmina Lamarche
  • Yoann Lépine-Garnero
  • Laura David
  • Alain Lachaux
  • Jamila Elkadi
  • Jean Monchablon
  • Estelle Henault-Blineau
  • Tony Correia
  • Muriel Germaine Mireille Chaudin
  • Pierre Soubiran
  • Sonia Andin
  • Yasin Ahmed
  • Lucia Estrela
  • Philippe Canellas
  • Christelle Nathalie Valerie Perriere
  • Joel Auricoste
  • Amélie Rita Julie Baudoin
  • Laurent Rouzies
  • Vanessa Christophe
  • Brandon Dour
  • Olivia Vidal
  • Choeb Zafar
  • Michéle Vitiello
  • Jacques Jean Romeuf
  • Jocelyne Marguerite Jeanne Gremont
  • Mansour-Philippe Boukhari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Lepers
Guillaume Lepers (27 élus) Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot 		3 510 49,80%
  • Guillaume Lepers
  • Anne-Marie Davelu-Chavin
  • Xavier Clerc
  • Patricia Suppi
  • Michel Laville
  • Béatrice Vaquier
  • Samir Ziani
  • Sylvie Rongier
  • Gérard Régnier
  • Anne Delliaux
  • Jean-Éric Rosier
  • Catherine Lévêque
  • Xavier Mars
  • Chantal De Brondeau
  • Xavier Loiseau
  • Estelle Henault-Blineau
  • Freddy Gueudin
  • Dalia Moldovan
  • Vincent Berthoumieux
  • Léah Thomas-Bollini
  • Daniel Macalli
  • Dominique Chargros
  • Brice Vogler
  • Sylvie Fourès
  • Jean-Paul Masson
  • Laurence Mandile-Picot
  • David Goncalves
Thomas Bouyssonnie
Thomas Bouyssonnie (4 élus) Villeneuve en commun 		1 765 25,04%
  • Thomas Bouyssonnie
  • Agnès Chabrot-Dupuy
  • Lionel Feuillas
  • Maëlle Blazejczyk
Patrick Cassany
Patrick Cassany (3 élus) Ensemble pour villeneuve 		1 221 17,32%
  • Patrick Cassany
  • Marie-Françoise Beghin
  • Frédéric Ladrech
Etienne Bousquet-Cassagne
Etienne Bousquet-Cassagne (1 élu) Allez villeneuve ! 		552 7,83%
  • Etienne Bousquet-Cassagne
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 43,47%
Taux d'abstention 56,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 217

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Lepers
Guillaume Lepers Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot 		2 210 35,37%
Thomas Bouyssonnie
Thomas Bouyssonnie Villeneuve en commun 		1 302 20,83%
Patrick Cassany
Patrick Cassany Ensemble pour villeneuve 		1 300 20,80%
Etienne Bousquet-Cassagne
Etienne Bousquet-Cassagne Allez villeneuve ! 		958 15,33%
Alain Soubiran
Alain Soubiran Mieux vivre a villeneuve 		478 7,65%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 38,91%
Taux d'abstention 61,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 471

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cassany
Patrick Cassany (26 élus) Villeneuve unie 		4 527 42,92%
  • Patrick Cassany
  • Marie-Françoise Béghin
  • Frédéric Ladrech
  • Marie-Christine Albinet
  • Michel Asperti
  • Laurence Lamorlette
  • Marc Tranchard
  • Béatrice Delléa
  • José Unanué
  • Chantal Lhez-Bousquet
  • Benoît Dupuy
  • Emilie Falconnier
  • Denis Calvet
  • Annie Lacoue
  • Lionel Feuillas
  • Line Belan
  • Jean-Yves Marchand
  • Ghislaine Claudel-Dourneau
  • Choeb Zafar
  • Maria-Yolanda Gallego-Medina
  • Julien Girard
  • Farah Hamidani
  • Jean-Pierre Chalah
  • Michèle Boudry-Rafaneau
  • Nicolas Denis
  • Marie-José Maruéjouls
Etienne Bousquet-Cassagne
Etienne Bousquet-Cassagne (5 élus) Villeneuve bleu marine 		3 203 30,37%
  • Etienne Bousquet-Cassagne
  • Géraldine Richard
  • Jérôme Gonzato
  • Isabelle Laporte
  • Gilles Meillier
Paul Caubet
Paul Caubet (4 élus) Reunir villeneuve 		2 816 26,70%
  • Paul Caubet
  • Anne-Marie Davelu-Chavin
  • Renaud Leygue
  • Elisabeth Armicent
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 64,50%
Taux d'abstention 35,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,43%
Nombre de votants 11 035

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Cassany
Patrick Cassany Villeneuve unie 		2 822 28,64%
Etienne Bousquet-Cassagne
Etienne Bousquet-Cassagne Villeneuve bleu marine 		2 562 26,00%
Paul Caubet
Paul Caubet Reunir villeneuve 		1 373 13,93%
Renaud Leygue
Renaud Leygue Villeneuve gagnante 		1 310 13,29%
Anne-Marie Davelu-Chavin
Anne-Marie Davelu-Chavin Notre parti c'est villeneuve 		1 254 12,72%
Marie-Hélène Loiseau
Marie-Hélène Loiseau A gauche, toute ! 		530 5,38%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 60,09%
Taux d'abstention 39,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,95%
Nombre de votants 10 256

Villes voisines de Villeneuve-sur-Lot

En savoir plus sur Villeneuve-sur-Lot