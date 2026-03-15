Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeneuve-sur-Lot sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-sur-Lot.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Lot
13:46 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Villeneuve-sur-Lot
Si on se penche sur la fiscalité de Villeneuve-sur-Lot, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,90 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 769 700 euros environ la même année. Une somme loin des 5 629 900 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Villeneuve-sur-Lot est passé à près de 65,82 % en 2024 (contre 38,49 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeneuve-sur-Lot a représenté environ 1 502 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 196 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 à Villeneuve-sur-Lot : une quadrangulaire pour départager les candidats
À Villeneuve-sur-Lot, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guillaume Lepers (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 2 210 soutiens (35,37%). Sur la seconde marche, Thomas Bouyssonnie (Divers gauche) a obtenu 20,83% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Guillaume Lepers l'a finalement emporté avec 3 510 bulletins (49,80%), face à Thomas Bouyssonnie avec 1 765 votants (25,04%) et Patrick Cassany obtenant 17,32% des électeurs. La supériorité de la liste 'Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot' s'est amplifiée, aboutissant à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 1 300 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Villeneuve-sur-Lot, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Premier tour des municipales à Villeneuve-sur-Lot : horaires des 21 bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Villeneuve-sur-Lot de réagir sur la manière dont est organisée leur localité. À Villeneuve-sur-Lot et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Guillaume Lepers a conquis la mairie au second tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Villeneuve-sur-Lot. Pour voter, les électeurs de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Villeneuve-sur-Lot. Cette page affichera les résultats à Villeneuve-sur-Lot à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot
|Tête de listeListe
|
Guillaume Lepers
Liste divers droite
GARDONS LE CAP
|
|
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VILLENEUVE
|
|
Thomas Bouyssonnie
Liste divers gauche
VILLENEUVE C'EST VOUS !
|
|
Stephane Boukhari
Liste Divers
Souffle citoyen 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Lepers (27 élus) Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot
|3 510
|49,80%
|
|Thomas Bouyssonnie (4 élus) Villeneuve en commun
|1 765
|25,04%
|
|Patrick Cassany (3 élus) Ensemble pour villeneuve
|1 221
|17,32%
|
|Etienne Bousquet-Cassagne (1 élu) Allez villeneuve !
|552
|7,83%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Lot
|Taux de participation
|43,47%
|Taux d'abstention
|56,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 217
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Lepers Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot
|2 210
|35,37%
|Thomas Bouyssonnie Villeneuve en commun
|1 302
|20,83%
|Patrick Cassany Ensemble pour villeneuve
|1 300
|20,80%
|Etienne Bousquet-Cassagne Allez villeneuve !
|958
|15,33%
|Alain Soubiran Mieux vivre a villeneuve
|478
|7,65%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Lot
|Taux de participation
|38,91%
|Taux d'abstention
|61,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 471
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cassany (26 élus) Villeneuve unie
|4 527
|42,92%
|
|Etienne Bousquet-Cassagne (5 élus) Villeneuve bleu marine
|3 203
|30,37%
|
|Paul Caubet (4 élus) Reunir villeneuve
|2 816
|26,70%
|
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Lot
|Taux de participation
|64,50%
|Taux d'abstention
|35,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,43%
|Nombre de votants
|11 035
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Cassany Villeneuve unie
|2 822
|28,64%
|Etienne Bousquet-Cassagne Villeneuve bleu marine
|2 562
|26,00%
|Paul Caubet Reunir villeneuve
|1 373
|13,93%
|Renaud Leygue Villeneuve gagnante
|1 310
|13,29%
|Anne-Marie Davelu-Chavin Notre parti c'est villeneuve
|1 254
|12,72%
|Marie-Hélène Loiseau A gauche, toute !
|530
|5,38%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Lot
|Taux de participation
|60,09%
|Taux d'abstention
|39,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,95%
|Nombre de votants
|10 256
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