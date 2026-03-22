Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-sur-Lot

Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-sur-Lot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Lepers
Guillaume Lepers Liste divers droite
GARDONS LE CAP
  • Guillaume Lepers
  • Patricia Suppi
  • Xavier Clerc
  • Laurence Mandile-Picot
  • Brice Vogler
  • Béatrice Vaquier
  • Grégory Mauri
  • Vanessa Denais
  • Michel Laville
  • Alice Mauri
  • Thierry Zanella
  • Chantal de Brondeau
  • Jean-Éric Rosier
  • Sylvie Fourès
  • Romain Labrousse
  • Emilie Villa
  • Daniel Macalli
  • Anne Delliaux
  • Jean Guy Tresserra
  • Nathalie Donkerwolke
  • Patrick Leger
  • Dalia Moldovan
  • Vincent Berthoumieux
  • Anne Meneret
  • Xavier Loiseau
  • Sabrina Garrido-Larbi
  • David Goncalves
  • Sylvie Vignes
  • Sylvain Choisy
  • Annie Vincent
  • Christian Cazassus
  • Florence Graneri
  • Antoine Guiliano
  • Anne-Marie Davelu-Chavin
  • Jean-Michel Brouat
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VILLENEUVE
  • Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
  • Josy Lombard
  • Nicolas Alexandre Lacour
  • Nathalie Chantal Claudine Decottignies
  • Freddy Gérard Gueudin
  • Marguerite Marie Chantal Frison-Roche
  • Jean-François Marcel Henri Palluau
  • Christelle Anne-Marie Cécile Iglesias
  • Christophe Franck Mougené
  • Sandrine Jeannette Lucienne Monnier
  • Bernard Piot
  • Alexandra Laetitia Catherine Andrieu
  • Patrick Maurial
  • Sylvie Mauricette Christine Vidal
  • Jean-Philippe Alcouffe
  • Christel Nathalie Fabregues
  • Henri Rivera
  • Brigitte Jeanne Garrigues
  • Frederic Crestani
  • Christelle Fabre
  • Stephane Marcel Nicolas Devichi
  • Corine Marie-Paule Vincent
  • Rémi Jean-Claude Benays
  • Bernadette Josiane Monique Bourset
  • Frantz Bryan Soldan
  • Marie-Claude Dupont
  • Olivier Charles Boyer
  • Laetitia Jeannine Odette Laporte
  • Jean-Claude Christian Ducamp
  • Chantal Joëlle Fernandez
  • Francis Prad
  • Pierrette Goudal
  • Daniel Francis Cadiot
  • Isabelle Jacqueline Louise Laporte
  • Gérard Aupitre
  • Jacqueline Marie-Claire Larrue
  • Jérôme Albin Veronese
Thomas Bouyssonnie
Thomas Bouyssonnie Liste divers gauche
VILLENEUVE C'EST VOUS !
  • Thomas Bouyssonnie
  • Barbara Bellanger-Haryouli
  • Christophe Maitre
  • Maëlle Blazejczyk
  • Dominique Cagnin
  • Laurence Raymond Sue
  • Frédéric Ladrech
  • Sylvie Leonard
  • Serge Huc
  • Yolanda Gallego Medina
  • Yann Marie
  • Zoé O'Shea
  • Laurent Mardaga
  • Anne Bonneau
  • Éric Zezymbrouck
  • Nadine Chrusnik
  • David Cau
  • Carmen Cruzol
  • Francis Aubaret
  • Stéphanie Holin
  • Jean-Luc Bertin
  • Maryse Latour
  • Roger Philippini
  • Muriel Paradis
  • Imed Menchaoui
  • Nelly Claret
  • Jean-Pierre Lescarret
  • Cécile Laubertin
  • Daniel Castagné
  • Annette Marquis Ramon
  • Asveen Dinnoo
  • Marie-Hélène Loiseau
  • Bernard Lingot
  • Ghislaine Sénéchal
  • René Chambon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume LEPERS
Guillaume LEPERS (Ballotage) GARDONS LE CAP 		3 822 43,87%
Geoffroy Ludovic Jean-Luc GARY
Geoffroy Ludovic Jean-Luc GARY (Ballotage) UNION POUR VILLENEUVE 		2 191 25,15%
Thomas BOUYSSONNIE
Thomas BOUYSSONNIE (Ballotage) VILLENEUVE C'EST VOUS ! 		1 987 22,81%
Stephane BOUKHARI
Stephane BOUKHARI Souffle citoyen 2026 		712 8,17%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 53,14%
Taux d'abstention 46,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 8 945

Source : ministère de l’Intérieur

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