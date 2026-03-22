Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-sur-Lot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-sur-Lot.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Lot
11:49 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Pour le lancement des municipales à Villeneuve-sur-Lot, le rendez-vous a mobilisé 53,14 % des électeurs dans la ville, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Guillaume Lepers (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 43,87 % des voix. Dans son sillage, Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary est arrivé en deuxième position avec 25,15 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. La pole position, déjà obtenue en 2020, a été maintenue pour Guillaume Lepers, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 8,5 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thomas Bouyssonnie (Divers gauche) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Stephane Boukhari a obtenu 8,17 % des voix, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-sur-Lot
Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-sur-Lot a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Lepers
Liste divers droite
GARDONS LE CAP
|
|
Geoffroy Ludovic Jean-Luc Gary
Liste d'union à l'extrême-droite
UNION POUR VILLENEUVE
|
|
Thomas Bouyssonnie
Liste divers gauche
VILLENEUVE C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume LEPERS (Ballotage) GARDONS LE CAP
|3 822
|43,87%
|Geoffroy Ludovic Jean-Luc GARY (Ballotage) UNION POUR VILLENEUVE
|2 191
|25,15%
|Thomas BOUYSSONNIE (Ballotage) VILLENEUVE C'EST VOUS !
|1 987
|22,81%
|Stephane BOUKHARI Souffle citoyen 2026
|712
|8,17%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Lot
|Taux de participation
|53,14%
|Taux d'abstention
|46,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Nombre de votants
|8 945
Source : ministère de l’Intérieur
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