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19:21 - Le poids démographique et économique de Villeneuve-sur-Lot aux municipales Quelle influence les habitants de Villeneuve-sur-Lot exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 271 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 17,84%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,37%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 10560 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,99% et d'une population étrangère de 7,75% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Villeneuve-sur-Lot mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,47% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les électeurs de Villeneuve-sur-Lot Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des municipales à Villeneuve-sur-Lot il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,08% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,75% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 54,66% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 35,98% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,91% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 40,03% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Villeneuve-sur-Lot aux municipales ? Dans le cadre des municipales de 2026 à Villeneuve-sur-Lot, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 61,09 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 38,91 %) alors que le scrutin se déroulait dans un contexte de pandémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche arrêté à 29,90 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 52,56 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 36,48 % au premier tour, contre 54,54 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche donc résolument comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Villeneuve-sur-Lot : le vote des électeurs l'année de la dissolution La physionomie politique de Villeneuve-sur-Lot a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,98%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Villeneuve-sur-Lot portaient leur choix sur Annick Cousin (Rassemblement National) avec 34,91% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Guillaume Lepers (Divers droite), avec 59,97%.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Villeneuve-sur-Lot était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Villeneuve-sur-Lot une commune politiquement très disputée. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villeneuve-sur-Lot tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 25,08% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,25%. Lors de la finale de l'élection à Villeneuve-sur-Lot, les électeurs accordaient 52,25% pour Emmanuel Macron, contre 47,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Villeneuve-sur-Lot plébiscitaient Xavier Czapla (Nupes) avec 24,29% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Annick Cousin (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 54,66%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Villeneuve-sur-Lot Si on se penche sur la fiscalité de Villeneuve-sur-Lot, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,90 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 769 700 euros environ la même année. Une somme loin des 5 629 900 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Villeneuve-sur-Lot est passé à près de 65,82 % en 2024 (contre 38,49 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeneuve-sur-Lot a représenté environ 1 502 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 196 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 à Villeneuve-sur-Lot : une quadrangulaire pour départager les candidats À Villeneuve-sur-Lot, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guillaume Lepers (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 2 210 soutiens (35,37%). Sur la seconde marche, Thomas Bouyssonnie (Divers gauche) a obtenu 20,83% des bulletins valides. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Guillaume Lepers l'a finalement emporté avec 3 510 bulletins (49,80%), face à Thomas Bouyssonnie avec 1 765 votants (25,04%) et Patrick Cassany obtenant 17,32% des électeurs. La supériorité de la liste 'Nouveau cap pour villeneuve-sur-lot' s'est amplifiée, aboutissant à une victoire sans bavure. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, ajoutant 1 300 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Villeneuve-sur-Lot, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques.