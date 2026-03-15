Résultat municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot (47300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Lot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeneuve-sur-Lot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Lot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume LEPERS
Guillaume LEPERS GARDONS LE CAP 		3 822 43,87%
Geoffroy Ludovic Jean-Luc GARY
Geoffroy Ludovic Jean-Luc GARY UNION POUR VILLENEUVE 		2 191 25,15%
Thomas BOUYSSONNIE
Thomas BOUYSSONNIE VILLENEUVE C'EST VOUS ! 		1 987 22,81%
Stephane BOUKHARI
Stephane BOUKHARI Souffle citoyen 2026 		712 8,17%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Lot
Taux de participation 53,14%
Taux d'abstention 46,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 8 945

Source : ministère de l’Intérieur

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