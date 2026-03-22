Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villeneuve-sur-Yonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeneuve-sur-Yonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Yonne
11:47 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Villeneuve-sur-Yonne
A l'ouverture de l'élection municipale à Villeneuve-sur-Yonne, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 52,81 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Nadège Naze qui a pris la pole position en rassemblant 45,90 % des voix. Dans son sillage, Flore Der Agobian a pris la position de dauphine avec 28,41 %. L'avance de la gagnante provisoire a été particulièrement large. Une belle revanche pour Nadège Naze qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 17,18 points. Par ailleurs, avec 25,68 %, Audrey Lopez pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-sur-Yonne
Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-sur-Yonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Flore Der Agobian
Liste Divers
VILLE NEUVE AGIR POUR NOTRE VILLE ET SES HAMEAUX
|
|
Nadège Naze
Liste Divers
ENSEMBLE, CONTINUONS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadège NAZE (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS !
|874
|45,90%
|Flore DER AGOBIAN (Ballotage) VILLE NEUVE AGIR POUR NOTRE VILLE ET SES HAMEAUX
|541
|28,41%
|Audrey LOPEZ (Ballotage) VILLENEUVE-SUR-YONNE POUR VOUS
|489
|25,68%
|Participation au scrutin
|Villeneuve-sur-Yonne
|Taux de participation
|52,81%
|Taux d'abstention
|47,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|1 981
Source : ministère de l’Intérieur
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