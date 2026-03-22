Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villeneuve-sur-Yonne

Le deuxième tour des élections municipales à Villeneuve-sur-Yonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Flore Der Agobian
Flore Der Agobian Liste Divers
VILLE NEUVE AGIR POUR NOTRE VILLE ET SES HAMEAUX
  • Flore Der Agobian
  • Bruno Schjoth
  • Audrey Lopez
  • Charles Guyot
  • Annik Vilbois
  • Gilles Bros
  • Catherine Traxer
  • Jean-Marc Darde
  • Coralie Chameroy
  • Mathieu Lasnier
  • Sophie Besson
  • Sébastien Lopez
  • Nathalie Price
  • Etienne Bailly
  • Carine Morin
  • Jean-Paul Thomas
  • Élodie Rebillon
  • Julien Paquet
  • Cécile Espitalier
  • Jean-Michel Boucher
  • Nicole Biehler
  • Alain Barré
  • Patricia Dosnon
  • Wauthier Leclerc de Hauteclocque
  • Audrey Luce
  • Mehdi Larbi
  • Lauren Morisot
  • Bernard Machavoine
  • Claudine Vincent
Nadège Naze
Nadège Naze Liste Divers
ENSEMBLE, CONTINUONS !
  • Nadège Naze
  • Sébastien Cochard
  • Béatrix Schanen-Zeppa
  • Fabrice Loiseau
  • Lydia Hourlier
  • Franck Briet
  • Isabelle Autret
  • Pascal Parcineau
  • Marie-France Gaufillier-Cuvinot
  • Philippe Sales
  • Clémentine Navarro Negrier
  • Michel Perret
  • Stéphanie Ringot
  • Yann Sube
  • Françoise Peltier
  • Eric Texier
  • Agnès Quemy
  • David Buatois
  • Florence Penneroux
  • Gilles Hebrard
  • Sylvia Jarry
  • Michel Mélaisne
  • Nadia Guilteaux
  • Eric Peanne
  • Anissa Leger
  • Quentin Fosse
  • Nadine Cimenti
  • Théo Boyer Le Gourierec
  • Emilie Thibaudet
  • Philippe Fernandes
  • Hélène Dessales

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadège NAZE
Nadège NAZE (Ballotage) ENSEMBLE, CONTINUONS ! 		874 45,90%
Flore DER AGOBIAN
Flore DER AGOBIAN (Ballotage) VILLE NEUVE AGIR POUR NOTRE VILLE ET SES HAMEAUX 		541 28,41%
Audrey LOPEZ
Audrey LOPEZ (Ballotage) VILLENEUVE-SUR-YONNE POUR VOUS 		489 25,68%
Participation au scrutin Villeneuve-sur-Yonne
Taux de participation 52,81%
Taux d'abstention 47,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 1 981

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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