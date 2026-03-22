Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeneuve-sur-Yonne : les résultats du 2e tour

Programme de Flore Der Agobian à Villeneuve-sur-Yonne (VILLE NEUVE AGIR POUR NOTRE VILLE ET SES HAMEAUX)

Union pour Villeneuve-sur-Yonne

La liste d’union menée par Flore der Agobian vise à redynamiser la ville et ses hameaux. L'équipe souhaite collaborer étroitement avec la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, le Département et la Région. Leur objectif est de remettre l'intérêt des Villeneuviens au centre de leurs actions.

Ville soignante

Le programme met l'accent sur l'importance d'une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) pour les Villeneuviens. Grâce à l'expertise de neuf professionnels de santé, l'accès aux soins sera amélioré. Cela répond à un besoin crucial pour la population locale.

Ville sécurisée

La sécurité est présentée comme un élément essentiel de la qualité de vie. Le projet prévoit de renforcer la présence des forces de l'ordre en centre-ville et dans les hameaux. L'objectif est de restaurer la tranquillité et d'assurer un environnement sûr pour tous les habitants.

Ville belle

L'embellissement de la ville est une priorité, avec des initiatives pour préserver le patrimoine local. Des aménagements seront réalisés dans le bourg et les hameaux pour améliorer l'esthétique urbaine. Une brigade sera également mise en place pour lutter contre les dégradations.